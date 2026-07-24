Bốc thăm trực tuyến quyền mua nhà ở xã hội: Hà Tĩnh đặt sự minh bạch lên hàng đầu

Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2026 sẽ cung cấp 509 căn nhà ở xã hội.

Với mục tiêu sớm giải quyết bài toán nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã đưa Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen với 509 căn hộ vào danh mục mở bán.

Ngay từ khi thông báo tiếp nhận hồ sơ, dự án đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân trên địa bàn khi có 1.786 bộ hồ sơ đăng ký hợp lệ. Số lượng người đăng ký vượt 3,5 lần quy mô số lượng căn nhà ở xã hội cho các đơn vị chức năng của tỉnh về phương án lựa chọn đối tượng mua nhà sao cho vừa đảm bảo tính chính xác, công khai, vừa thuận tiện và tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân.

Có gần 1.800 hồ sơ hợp lệ đăng ký mua 509 căn nhà ở xã hội của Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II.

Với lượng hồ sơ đăng ký mua nhà lớn, việc tổ chức bốc thăm thủ công bằng phiếu giấy là thách thức không nhỏ. Việc tập trung gần 1.800 người cùng một thời điểm tại hội trường không chỉ gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, an ninh trật tự mà còn khiến người dân tốn rất nhiều thời gian chờ đợi. Quá trình kiểm đếm, gọi tên và rút phiếu thủ công dễ phát sinh mệt mỏi, dễ dẫn tới những nguy cơ sai sót hoặc những tình huống không đáng có.

Xác định được những bất cập đó, Hà Tĩnh đã quyết định đổi mới phương thức bằng việc áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến qua mạng mua nhà ở xã hội tại Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II.

Các thông tin liên quan tới Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II được công khai trên cổng thông tin điện tử của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định (Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh) cho hay: “Việc bốc thăm qua mạng có nhiều ưu điểm vượt trội so với phương pháp truyền thống. Với hệ thống số hóa, toàn bộ quy trình bốc thăm gần 1.800 hồ sơ có thể hoàn thành trong một buổi, giúp người dân không phải nghỉ làm hoặc di chuyển, chờ đợi nhiều giờ như trước. Đặc biệt, phần mềm sử dụng thuật toán lựa chọn ngẫu nhiên, loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của con người, bảo đảm tính công khai, minh bạch và công bằng đối với tất cả người tham gia”.

Cùng chung quan điểm, theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Hà Tĩnh), trường hợp áp dụng phương thức bốc thăm qua phiếu giấy, với việc có gần 1.800 người tham gia, địa điểm tổ chức phải “tương đương một sân vận động”, dễ dẫn tới những tình huống phát sinh không đáng có về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Trong khi đó, với hình thức trực tuyến, người dân có thể theo dõi và tham gia ngay tại nhà thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet, vừa thuận tiện, vừa giảm đáng kể chi phí và nguồn lực tổ chức.

Đoàn công tác của Sở Xây dựng, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan học tập kinh nghiệm việc bốc thăm trực tuyến qua mạng mua nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Tuy nhiên, để việc bốc thăm trực tuyến quyền mua nhà ở xã hội mang tính chất quyết định đến quyền lợi của người dân diễn ra suôn sẻ, Sở Xây dựng, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh xác định khâu chuẩn bị hạ tầng đóng vai trò then chốt.

Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) thông tin, vừa qua, sở cùng với Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh và đơn vị liên quan đã tổ chức đoàn ra Hà Nội học tập kinh nghiệm việc bốc thăm qua mạng lựa chọn mua nhà ở xã hội, qua đó, đã nắm bắt được những nội dung cần thiết để áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định (Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh), UBND tỉnh đã chấp thuận để đơn vị này chịu trách nhiệm trong việc bốc thăm qua mạng lựa chọn mua nhà ở xã hội ở Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II. Hiện nay, đơn vị đang phối hợp với Viễn thông Hà Tĩnh (VNPT Hà Tĩnh) hoàn thiện hạ tầng công nghệ phục vụ cho việc bốc thăm.

Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh sẽ làm việc với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá, xác thực độ an toàn, bảo mật, tính toàn vẹn dữ liệu của phần mềm, đảm bảo không thể can thiệp hoặc tác động, ảnh hưởng tới kết quả bốc thăm.

Nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân Hà Tĩnh vẫn rất lớn.

Cũng theo bà Thủy, trước khi tiến hành bốc thăm chính thức, đơn vị sẽ tiến hành bốc thăm thử nghiệm. Việc chạy thử này nhằm rà soát toàn bộ quy trình vận hành, phát hiện sớm các lỗ hổng kỹ thuật hoặc điểm nghẽn hệ thống nếu có. Đồng thời, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, đường truyền mạng internet tốc độ cao, máy chủ dự phòng và các thiết bị phần cứng đều được nâng cấp, hoàn thiện ở mức tối đa để tránh nguy cơ tắc nghẽn hay sự cố mất kết nối trong quá trình diễn ra việc bốc thăm.

Song song với công tác hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kế hoạch triển khai, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh cũng chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trước thời điểm tổ chức bốc thăm

“Trường hợp mọi việc thuận lợi, việc bốc thăm trực tuyến quyền mua 509 căn nhà ở xã hội tại Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II sẽ được triển khai vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9”, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định (Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh) thông tin thêm.

Dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư tại phường Trần Phú, quy mô 5 tòa 15 tầng tổng 1.558 căn nhà ở xã hội, đang được triển khai xây dựng.

Đặc biệt, toàn bộ quá trình chuẩn bị, thử nghiệm cho đến buổi bốc thăm chính thức đều đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Hội đồng giám sát do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND phường Thành Sen thành lập. Việc này, không chỉ đảm bảo an toàn an ninh mạng, ngăn chặn các hành vi can thiệp trái phép vào hệ thống phần mềm mà còn cho thấy sự khách quan, minh bạch của kết quả. Mọi thao tác, dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra đều được lưu trữ, công khai để đơn vị chức năng, người dân có thể tra cứu, đối chiếu.

Có thể khẳng định, việc ứng dụng chuyển đổi số vào buổi bốc thăm quyền mua 509 căn nhà ở xã hội tại Dự án Thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II không chỉ giúp giải quyết bài toán quá tải hồ sơ mà còn góp phần tạo tiền đề trong công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sự kết hợp giữa hạ tầng công nghệ hiện đại, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và sự giám sát chặt chẽ từ lực lượng chức năng được xem như là “chìa khóa” mang lại sự an tâm, tin tưởng trọn vẹn cho người dân, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội của tỉnh đi vào cuộc sống một cách công bằng, văn minh và hiệu quả.