Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây 3.700 căn nhà ở xã hội

﻿ Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh đang được triển khai xây dựng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi của những ngày đầu tháng 7, các tổ công nhân của các nhà thầu đang tập trung xây, trát tường, lắp đặt hệ thống điện nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục kỹ thuật của Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh).

Dự án giai đoạn II có 3 tòa nhà 12 tầng với hơn 500 căn hộ nhà ở xã hội, 41 căn nhà ở thương mại và hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe, có tổng mức đầu tư khoảng 550 tỷ đồng do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 9/2025.

Quá trình thi công, nhà thầu đã sử dụng nhiều máy móc hiện đại góp phần đẩy nhanh tiến độ.

Kỹ sư Lê Kinh Hữu – Chỉ huy trưởng công trường, Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn cho biết: “Sau gần 1 năm thi công, 3 tòa nhà 12 tầng đã cơ bản xong phần thô và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ngày 17/5 vừa qua, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã tổ chức lễ “cất nóc” công trình, đảm bảo kế hoạch đề ra”.

Hiện nay, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đang đốc thúc nhà thầu cùng các đơn vị liên quan hoàn thành tất cả các hạng mục để đưa vào vận hành thử, trước khi bàn giao “chìa khóa” căn hộ cho khách hàng vào đầu năm 2027.

Cùng với hoàn thiện 3 tòa nhà chính, nhà thầu cũng đang tập trung xây dựng 41 căn nhà ở thương mại liền kề. Hiện các căn nhà này cũng đang được thi công phần thô và dự kiến đủ điều kiện đưa ra thị trường trong quý I/2027.

Vị trí khu đất Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú.

Trong khi đó, tại phường Trần Phú, dự án nhà ở xã hội do Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh làm chủ đầu tư cũng đang được tích cực triển khai thi công. Dự án này được quy hoạch trên diện tích gần 6ha với 5 tòa nhà cao 15 tầng và 1 tòa thương mại, cung cấp hơn 1.900 căn hộ.

Ông Ngô Hoàng Nguyên – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đặt mục tiêu cuối năm 2026 sẽ đủ điều kiện mở bán tòa nhà đầu tiên với khoảng 450 căn hộ. Sau đó, cứ mỗi ba tháng sẽ tiếp tục mở bán các tòa còn lại. Trước khi bàn giao nhà ở cho khách hàng, đơn vị sẽ xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, công trình và kiến trúc”.

Nhà thầu đang triển khai ép cọc bê tông tại dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú.

Theo ông Ngô Hoàng Nguyên, từ khi bắt đầu triển khai các thủ tục, tới động thổ, khởi công công trình, đơn vị nhận được sự hỗ trợ tích cực từ UBND tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương.

Đây là một trong những yếu tố then chốt góp phần cho dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú được triển khai thuận lợi, đảm bảo các mốc thời gian của công trình.

Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây 3.700 căn nhà ở xã hội.

Theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, giai đoạn 2025 – 2030, Hà Tĩnh được giao hoàn thành 3.700 căn hộ. Xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là chủ trương lớn, chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động ban hành các văn bản, xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa mục tiêu mà Trung ương giao.

Theo ông Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng, để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào Chương trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, năm 2026. Đồng thời, đưa nhiệm vụ tập trung đầu tư 3.700 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và Chương trình hành động số 12 ngày 10/6/2026 của Tỉnh ủy.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án nhà ở xã hội độc lập, quy mô 3.117 căn nhà ở xã hội, gồm Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thành Sen; Dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú và Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Trần Phú (diện tích khoảng 4,03 ha, quy mô khoảng 1.050 căn, trong đó 890 căn hộ nhà ở xã hội và 160 căn hộ nhà ở thương mại, dự kiến khởi công quý III/2026 và hoàn thành quý II/2028).

Các nhà đầu tư đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực từ tỉnh Hà Tĩnh khi triển khai xây dựng nhà ở xã hội.

Cùng với đó, 3 dự án nhà ở thương mại có đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (khoảng 2.248 căn nhà ở xã hội) đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, Dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ có 538 căn nhà ở xã hội; Dự án khu đô thị tại phường Trần Phú và xã Thạch Hà bố trí 300 căn nhà ở xã hội và Dự án khu đô thị mới tại phường Sông Trí có 1.410 căn nhà ở xã hội. Ngoài ra, có 2 dự án nhà ở thương mại khác cũng đã bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 13 đồ án quy hoạch xây dựng dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị đã dành 20% tổng diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội, với tổng diện tích 45,99 ha. Sở Xây dựng cũng đã đăng tải 14 vị trí khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích 78,5 ha để các nhà đầu tư biết, nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án.

Dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ đã bố trí khu đất xây dựng 538 căn nhà ở xã hội.

Ông Đặng Văn Thành – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư bám sát chỉ tiêu được giao; đẩy nhanh thủ tục, tiến độ thi công các dự án, chuẩn bị quỹ đất và danh mục dự án để thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội”.

Việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội nhằm bảo đảm quyền có chỗ ở của người dân, tạo điều kiện để người có thu nhập thấp, công nhân, người lao động và các đối tượng đủ điều kiện được tiếp cận nhà ở với chi phí phù hợp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.