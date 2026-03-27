Động thổ dự án nhà ở xã hội 1.900 căn hộ ở Hà Tĩnh

Lễ động thổ dự án xây dựng nhà ở xã hội tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 27/3, Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh (Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Đạt - Phúc Đạt Group) tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng nhà ở xã hội tại phường Trần Phú. Tham dự lễ động thổ có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự án nhà ở xã hội được xây dựng tại tổ dân phố Đoài Thịnh, phường Trần Phú với tổng diện tích gần 6ha, gồm 5 tòa nhà cao 15 tầng và 1 tòa thương mại, cung cấp hơn 1.900 căn hộ. Dự án hướng tới phục vụ đa dạng đối tượng: người có thu nhập thấp, công nhân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo lập quỹ nhà ở, dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú được định hướng hình thành một khu đô thị mới với hệ thống giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian công cộng, cây xanh và các dịch vụ thiết yếu được đầu tư đồng bộ. Đây được xem là yếu tố nền tảng, quyết định chất lượng sống lâu dài của cư dân trong khu vực.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Đạt phát biểu tại lễ động thổ xây dựng dự án nhà ở xã hội.

Tại lễ động thổ, ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Đạt cho biết, trong bối cảnh đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh đang phát triển nhanh, nhu cầu về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân, người lao động ngày càng gia tăng. Việc triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội tại tổ dân phố Đoài Thịnh - phường Trần Phú được quy hoạch bài bản, đồng bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần hình thành các khu dân cư văn minh, hiện đại, bền vững trong dài hạn. Khi hoàn thành, đây sẽ là mô hình tiêu biểu về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển đô thị trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đánh giá cao nỗ lực của các sở, ban, ngành, đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của bà con nhân dân trong vùng dự án đã tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong quá trình phát triển, Hà Tĩnh luôn kiên định quan điểm phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, trong đó phải chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là vấn đề nhà ở cho các đối tượng yếu thế và người thu nhập thấp. Đây là nhiệm vụ xuyên suốt và có ý nghĩa chiến lược lâu dài, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Việc dự án nhà ở xã hội tại phường Trần Phú được triển khai xây dựng là một trong những công trình tiêu biểu cho định hướng đó, tạo động lực lan tỏa để tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án nhà ở xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Để dự án được triển khai hiệu quả, chủ đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ; tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn; đặc biệt chú trọng yếu tố bền vững, thân thiện với môi trường, xứng đáng là công trình kiểu mẫu về nhà ở xã hội.

Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Các sở, ban, ngành và UBND phường Trần Phú tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo môi trường đầu tư công bằng, minh bạch; tạo thuận lợi về mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ tối đa để dự án triển khai đúng kế hoạch.

“Các cấp chính quyền ở Hà Tĩnh cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, coi thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh nhà” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành khẳng định.