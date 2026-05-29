Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh: Kết nối để tạo giá trị thực chất

Từ sự kết nối các hội viên trong Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh, Công ty Luật TNHH Hà Châu (phường Thành Sen) đã trở thành đối tác cung cấp dịch vụ pháp lý dài hạn của nhiều doanh nghiệp hội viên như: Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt; Phòng khám Đa khoa Nghệ Tĩnh, Công ty CP Hợp tác quốc tế Javiko... Đồng thời, Công ty Luật TNHH Hà Châu cũng là khách hàng sử dụng dịch vụ, hàng hóa của nhiều doanh nghiệp khác trong hội.

Công ty Luật TNHH Hà Châu ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với Công ty CP Hợp tác quốc tế Javiko.

Anh Phan Văn Chiều – Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu chia sẻ: “Điều chúng tôi nhận được khi tham gia Hội Doanh nhân trẻ không chỉ là thêm các mối quan hệ mà là cơ hội hợp tác thực chất. Khi làm việc với các doanh nghiệp hội viên, sự tin tưởng ban đầu đã có sẵn vì mọi người hiểu nhau và cùng mong muốn phát triển lâu dài. Hiện nay, công ty đang cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhiều doanh nghiệp trong hội, ngược lại, chúng tôi cũng ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của hội viên khác như: in ấn, hoa tươi, vé máy bay, nội thất… Đây là cách hỗ trợ lẫn nhau rất tự nhiên nhưng hiệu quả”.

Thời gian qua, chương trình “Người hội dùng hàng hội” của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã dần tạo hiệu ứng rõ nét. Không còn là khẩu hiệu vận động nội bộ, chương trình đang từng bước hình thành thói quen ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp hội viên. Nhiều doanh nghiệp từ chỗ “biết nhau” qua các buổi sinh hoạt hội đã trở thành đối tác lâu dài, cùng mở rộng đầu ra và tạo thêm các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm ngay trong mạng lưới hội viên.

Chương trình “Người hội dùng hàng hội” là dấu ấn rõ nét trong hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh

Không chỉ sử dụng sản phẩm chéo, hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã từng bước chuyển hướng sang hỗ trợ doanh nghiệp theo chiều sâu, thực chất. Các chương trình "Cà phê doanh nhân" được tổ chức đã tạo không gian gặp gỡ, trao đổi để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm kết nối kinh doanh, đặc biệt là cùng nhau tìm cách tháo gỡ những khó khăn trong điều hành, quản trị, phát triển thị trường…

Cùng đó, các chương trình đào tạo về quản trị doanh nghiệp, KPI, chuyển đổi số kỹ năng bán hàng, pháp lý, thuế… cũng được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực quản trị, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh cho doanh nghiệp hội viên trong bối cảnh mới.

﻿ Chương trình "Cà phê doanh nhân" đã tạo không gian gặp gỡ, trao đổi, để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm kết nối kinh doanh.

Anh Đoàn Đăng Phong – Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Phú Đức (xã Hương Khê) chia sẻ: “Tham gia Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh từ năm 2019, khi đó chúng tôi vẫn hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực sản xuất bánh đa gia vị và kẹo cu đơ. Đến nay, cơ sở đã phát triển thành doanh nghiệp với quy mô bài bản hơn. Thông qua các lớp tập huấn do hội tổ chức, chúng tôi được tiếp cận thêm nhiều công cụ quản trị, quảng bá trên nền tảng số cũng như cập nhật các chính sách về thuế, chuyển đổi số… Đây đều là những kiến thức rất cần thiết đối với doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn hiện nay”.

Không dừng lại ở kết nối nội khối, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh còn mở rộng không gian liên kết ra ngoài tỉnh và quốc tế. Thời gian qua, hội đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư với các hội doanh nhân trẻ trên cả nước; kết nối giao thương tại Nghệ An, TP Huế và nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc; tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại tại thị trường Lào, Thái Lan. Thông qua các hoạt động này, nhiều doanh nghiệp trẻ có cơ hội tiếp cận thị trường mới, học hỏi mô hình quản trị hiện đại và mở rộng quan hệ hợp tác.

Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt tham gia sự kiện xúc tiến thương mại tại Thái Lan.

Anh Nguyễn Khắc Huân – Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt (xã Tứ Mỹ) cho hay: “Giá trị lớn nhất khi tham gia hội là được gặp gỡ những doanh nhân cùng chí hướng, gia tăng thêm nhiều mối quan hệ chất lượng, có thêm kiến thức, trải nghiệm để phát triển bản thân và doanh nghiệp. Sau những buổi cà phê doanh nhân hay các chương trình, hội nghị, hội viên dần trở thành đối tác của nhau. Từ các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do hội tổ chức, chúng tôi không chỉ được học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh mà còn tìm được nhiều khách hàng, đối tác, mở rộng thị trường, nâng cao nhận diện thương hiệu cho sản phẩm đặc sản địa phương”.

Các chương trình kết nối giao thương tạo cơ hội cho doanh nghiệp hội viên tiếp cận thị trường mới, mở rộng quan hệ hợp tác.

Không chỉ kết nối doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cũng thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Thông qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, môi trường đầu tư hay chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được phản ánh và tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, hội cũng tích cực tìm kiếm cơ hội, cung cấp thông tin, hỗ trợ hội viên tiếp cận với các chính sách mới của Trung ương và của tỉnh.

Cùng với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cũng để lại nhiều dấu ấn trong công tác an sinh xã hội. Từ hỗ trợ người dân vùng lũ, xây dựng nhà nhân ái, đỡ đầu trẻ em mồ côi đến các chương trình hiến máu tình nguyện, doanh nhân trẻ ngày càng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Điều đáng ghi nhận là nhiều hoạt động xã hội không còn mang tính thời điểm mà được duy trì theo hướng dài hạn, có sự đồng hành thường xuyên của hội viên và doanh nghiệp.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh dịp Tết.

Sau một nhiệm kỳ với không ít khó khăn và biến động của nền kinh tế, điều dễ nhận thấy ở Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh không nằm ở số lượng chương trình hay những con số tổng kết, mà là sự chuyển biến trong tư duy hoạt động. Hội đang từng bước trở thành mạng lưới liên kết doanh nghiệp, doanh nhân trẻ theo hướng chuyên nghiệp hơn và tạo giá trị thực chất cho hội viên.

Ông Nguyễn Tiến Trình – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ đang đứng trước rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít áp lực khi thị trường thay đổi nhanh, yêu cầu cạnh tranh ngày càng cao. Vì vậy, vai trò của tổ chức hội không chỉ dừng ở việc kết nối hội viên mà phải thực sự trở thành nơi đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững. Với phương châm “Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh – kết nối, sáng tạo, bứt phá, vươn tầm”, hội sẽ tiếp tục hướng hoạt động vào những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp như chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường… Mục tiêu là xây dựng một cộng đồng doanh nhân trẻ năng động, sáng tạo và có năng lực cạnh tranh cao hơn, đồng hành với sự phát triển của tỉnh nhà”.