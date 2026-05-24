Doanh nghiệp kỳ vọng "rộng cửa" tiếp cận vốn vay ngân hàng

Từ giữa tháng 4, các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã điều chỉnh giảm lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Kể từ giữa tháng 4 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất, nhiều ngân hàng thương mại có chi nhánh trên địa bàn Hà Tĩnh đã nghiêm túc triển khai, thực hiện giảm lãi suất cho vay, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống. Mức lãi suất được giảm từ 0,3 - 0,5%/năm, tập trung vào vốn trung và dài hạn.

Dù vậy, theo phản ánh từ cộng đồng doanh nghiệp, tốc độ giảm lãi suất còn chậm, chưa tạo được tác động rõ nét trong giảm áp lực chi phí vốn, nhất là đối với những doanh nghiệp đang có nhu cầu vốn lớn.

Vườn lan hồ điệp của Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh (xã Thạch Khê) đang chuẩn bị bước vào cao điểm chăm sóc, cần nguồn vốn lưu động khá lớn để đảm bảo sản xuất, kinh doanh.

Năm 2026, Công ty TNHH Trí Đức Hà Tĩnh (xã Thạch Khê) duy trì quy mô sản xuất 50.000 cây lan hồ điệp. Theo kế hoạch, từ tháng 7 trở đi, doanh nghiệp sẽ bước vào giai đoạn cao điểm chăm sóc để phục vụ thị trường cuối năm, đồng thời sẽ ươm thêm 40.000 cây lan hồ điệp mới. Vì thế, số lượng nhân công, chi phí vận hành, nguồn vốn lưu động sẽ đều tăng cao. Tuy nhiên, bài toán vốn vẫn là áp lực không nhỏ đối với doanh nghiệp.

Anh Bùi Quốc Việt - đại diện công ty cho biết: “Dự án trồng lan hồ điệp công nghệ cao được doanh nghiệp đầu tư từ năm 2022 với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Đây là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, chu kỳ sản xuất kéo dài, trong khi chi phí vận hành phát sinh thường xuyên. Vì vậy, cùng với nguồn lực tự có, vốn vay ngân hàng là kênh tài chính quan trọng để doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định. Tuy nhiên, các khoản vay hiện nay của doanh nghiệp vẫn đang ở mức lãi suất trên 8 - 9%/năm, vẫn là mức khá cao đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi mong các ngân hàng có thể linh hoạt hơn trong xét duyệt điều kiện tín dụng để doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay có lãi suất ưu đãi, qua đó giảm áp lực chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư”.

Công ty Nông nghiệp Xanh Hà Tĩnh đang liên kết với nông dân tổ chức sản xuất lúa theo hướng chất lượng cao.

Cũng mang kỳ vọng tiếp cận dòng vốn ưu đãi, anh Nguyễn Thừa Trình - Giám đốc Công ty Nông nghiệp Xanh Hà Tĩnh (xã Kỳ Khang) cho biết: “Doanh nghiệp đã triển khai các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng thương hiệu gạo địa phương. Cùng với mong muốn tỉnh sớm ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất, các ngân hàng cần có sản phẩm tín dụng theo từng nhóm khách hàng, phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề, nhất là đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp".

Theo khảo sát, trên địa bàn Hà Tĩnh, lãi suất cho vay ngắn hạn tại các ngân hàng phổ biến từ 7,5 - 10,5%/năm; trung, dài hạn từ 8,5-12,5%/năm; một số ngân hàng lớn như BIDV, Agribank, Vietcombank áp dụng mức thấp hơn. So với đầu năm, lãi suất dù đã giảm nhẹ song nhìn chung vẫn còn cao.

Cùng với lãi suất, vấn đề doanh nghiệp quan tâm hơn là khả năng tiếp cận nguồn vốn, mở rộng hạn mức tín dụng để bảo đảm dòng vốn lưu động.

Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng hoạt động trong lĩnh vực thương mại, có lượng lưu chuyển hàng hoá, dòng tiền lớn.

Chị Dương Thị Diệu Trang - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hợi Đồng (xã Thạch Hà) cho biết: “Thời gian qua, doanh nghiệp luôn được Vietcombank Hà Tĩnh đồng hành, hỗ trợ kịp thời trong tiếp cận nguồn vốn với thủ tục giải ngân nhanh gọn và các chính sách tín dụng ưu đãi. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại, đòi hỏi vòng quay vốn nhanh, chúng tôi mong ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời tăng cường chuyển đổi số nhằm rút ngắn các thủ tục như giải ngân, phê duyệt hồ sơ cũng như ứng dụng dữ liệu tài chính số hóa để đánh giá khách quan, minh bạch năng lực của khách hàng, tạo điều kiện mở rộng cơ hội tiếp cận vốn tốt hơn”.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số vào cuối năm, cùng với đà phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế, dòng vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng là một trong những giải pháp quan trọng. Thời điểm này, nhiều ngân hàng đã chủ động mở rộng hạn mức tín dụng, giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để phục hồi và mở rộng hoạt động sau giai đoạn khó khăn. Đến cuối tháng 4, dư nợ đối với doanh nghiệp tại địa bàn Hà Tĩnh là 37.617 tỷ, chiếm gần 30% tổng dư nợ toàn địa bàn.

Vietcombank Hà Tĩnh luôn chủ động cung cấp giải pháp tài chính tổng thể, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, tối ưu hiệu quả.

Bà Dương Thị Lan Phương - Phó Giám đốc Vietcombank Hà Tĩnh cho biết: “Đến nay, dư nợ của chi nhánh đạt hơn 18.500 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Để đồng hành cùng doanh nghiệp, Vietcombank không chỉ triển khai các gói tín dụng ưu đãi, cải tiến quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động mà còn cung cấp giải pháp tài chính tổng thể, từ thanh toán, bảo lãnh đến quản lý dòng tiền, đồng thời duy trì kết nối thường xuyên với khách hàng. Qua đó, ngân hàng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn, tối ưu hoạt động và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp cần bảo đảm minh bạch tài chính, có phương án kinh doanh khả thi và hồ sơ pháp lý đầy đủ; đồng thời, chủ động nâng cao năng lực quản trị, sử dụng vốn hiệu quả để tăng uy tín tín dụng, qua đó tạo sự tin tưởng và thuận lợi hơn trong tiếp cận vốn ngân hàng”.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các NHNN chi nhánh tại các khu vực kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc giảm mặt bằng lãi suất. Đây được xem là động thái quyết liệt nhằm đưa chủ trương giảm lãi suất đi vào thực chất, kiểm soát chặt chẽ diễn biến thị trường; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.