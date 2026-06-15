Giá vàng thế giới tăng mạnh, dầu thô giảm sau thỏa thuận Mỹ - Iran

Mở cửa phiên giao dịch sáng 15/6, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 100 USD, lên 4.309 USD một ounce. Hiện mỗi ounce giao dịch quanh 4.283 USD.

Thị trường đi lên sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran, cũng như mở cửa trở lại eo biển Hormuz "mà không có phí quá cảnh". Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định hai bên sẽ chấm dứt mọi hoạt động quân sự "ngay lập tức và vĩnh viễn". Thỏa thuận sẽ được ký tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6.

Giá vàng thế giới sáng 15/6 tăng thẳng đứng. Đồ thị: Kitco

Giá vàng đã chịu sức ép từ khi xung đột Trung Đông nổ ra cuối tháng 2. Giá dầu tăng do chiến sự thổi bùng nguy cơ lạm phát và lãi suất tăng theo, khiến kim loại quý kém hấp dẫn do không trả lãi cố định.

Ngoài vàng, giá các kim loại quý khác cũng đang tăng tốc. Giá bạc sáng nay có thời điểm tăng gần 3%, vượt 70 USD một ounce. Bạch kim và palladium cũng tăng tương tự.

Trên thị trường dầu thô, giá hiện giảm hơn 4% sau tin tức từ Trung Đông. Mỗi thùng Brent và WTI có giá lần lượt 83,6 USD và 81 USD một thùng.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% dầu thô và khí hóa lỏng toàn cầu, cùng nhiều cơ sở sản xuất năng lượng tại Trung Đông bị tấn công đã đẩy thế giới vào đợt gián đoạn nguồn cung kỷ lục 3 tháng qua. Trước chiến sự, giá dầu Brent chỉ khoảng 70 USD một thùng.

Nhà đầu tư hiện chờ thêm tín hiệu từ phiên họp tuần này của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch cuối tuần trước cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng xác suất Fed nâng lãi tháng 12 là hơn 60%. Lãi suất cao sẽ khiến kim loại quý kém hấp dẫn.

Theo Reuters, Kitco