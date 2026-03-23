Giá vàng thế giới đảo chiều tăng lên 4.500 USD/ounce

Cụ thể, giá vàng thế giới tăng lên mốc 4.500 USD/ounce, tăng khoảng 370 USD so với đáy trong phiên chiều, cho thấy lực mua quay trở lại khá mạnh sau nhịp bán tháo trước đó.

Theo Kitco News, những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đặc biệt từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến các thị trường tài chính biến động mạnh, trong đó có kim loại quý. Dù vậy, áp lực bán vẫn chưa hoàn toàn biến mất do lo ngại lạm phát toàn cầu và đồng USD tiếp tục duy trì sức mạnh.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ và Iran đã có các cuộc đối thoại hiệu quả, từ đó quyết định tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng trọng yếu của Tehran. Ông đồng thời cho biết đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng hoãn mọi cuộc tấn công vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Theo đánh giá từ United Overseas Bank và Hội đồng Vàng Thế giới, giá vàng có thể còn chịu sức ép trong ngắn hạn do đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, triển vọng của kim loại quý này vẫn được duy trì ở mức tích cực.

Giá vàng bất ngờ tăng vọt

Trước đó, nhà đầu tư từng kỳ vọng Fed sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, kể từ khi căng thẳng Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, kịch bản này đã thay đổi đáng kể, thậm chí khả năng giảm một lần cũng trở nên kém chắc chắn. Không chỉ riêng Mỹ, nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cũng đang chuyển sang lập trường “diều hâu” hơn.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm hơn 10% khi kỳ vọng xung đột hạ nhiệt, dù sau đó đã thu hẹp đà giảm. Chứng khoán toàn cầu phục hồi, giá trái phiếu đi lên sau phát biểu từ Nhà Trắng, nhưng biến động chung vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục mạnh lên khi kinh tế Mỹ được đánh giá ít chịu ảnh hưởng hơn từ xung đột. Khi căng thẳng Trung Đông bước sang tuần thứ tư, dòng tiền đầu tư vẫn nghiêng về “đồng bạc xanh”, qua đó tạo sức ép nhất định lên giá vàng và các kim loại quý.

“Nếu thị trường bắt đầu định giá một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới của Mỹ, đồng USD sẽ tăng mạnh so với các đồng tiền khác”, ông Joseph Capurso, Trưởng bộ phận kinh tế quốc tế tại Ngân hàng Commonwealth, nhận định trong báo cáo.

Theo Kitco News, Jefferies, CNBC