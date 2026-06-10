10 năm bền bỉ nâng tầm giá trị sâm Ngọc Linh Việt Nam

Đại biểu dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam.

Tối 9/6, tại Thành phố Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập với chủ đề “Ngọc Linh quốc bảo - Vững gốc vươn xa”. Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Diên - Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Lê Thị Nga - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; cơ quan ngoại giao, nhà khoa học, chuyên gia, đối tác trong và ngoài nước tham dự buổi lễ. Về phía Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tham dự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Theo lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, hành trình 10 năm bắt đầu từ năm 2016, khi doanh nghiệp đặt những bước đi đầu tiên trong việc bảo tồn, nhân giống và phát triển cây sâm Ngọc Linh. Từ 36 cây giống gốc, có cây từ 5 năm đến hơn 20 năm tuổi, công ty đã từng bước hình thành vùng nguyên liệu gần 1 triệu cây sâm.

Công ty đã phối hợp với các đơn vị khoa học như: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Sinh học Nông nghiệp... để nghiên cứu, bảo tồn và nhân giống sâm Ngọc Linh. Doanh nghiệp cũng ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, hệ thống Bioreactor và các giải pháp kỹ thuật hiện đại nhằm tạo nguồn giống ổn định, phục vụ mở rộng sản xuất.

Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đến nay, công ty đã phát triển 3 vùng nguyên liệu tại các vùng lõi quy hoạch, xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ rừng trồng, phòng thí nghiệm, nhà máy chế biến sâu đến thị trường tiêu dùng. Đây là nền tảng quan trọng để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ giá trị nguyên bản của cây dược liệu bản địa.

Các đại biểu theo dõi phim tài liệu "10 năm - Lời hứa với Ngọc Linh".

Không dừng ở vùng nguyên liệu, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã phát triển hệ sinh thái sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ sâm Ngọc Linh với 40 dòng sản phẩm, bao gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm, đồ uống và nhiều chế phẩm có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, hệ thống hơn 30 chi nhánh, đại lý, showroom, siêu thị được xây dựng nhằm đưa sản phẩm sâm Ngọc Linh chính hãng đến gần hơn với người tiêu dùng. Một số sản phẩm của doanh nghiệp đã từng bước tiếp cận các thị trường quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Lào...

Các đại biểu và đối tác tham dự buổi lễ.

Điểm nổi bật trong quá trình phát triển của doanh nghiệp là việc gắn mục tiêu sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Thông qua các mô hình liên kết trồng sâm Ngọc Linh với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Nghệ An, doanh nghiệp đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, hỗ trợ nhiều hộ dân thoát nghèo, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Bên cạnh tạo sinh kế, mô hình này còn góp phần nâng cao ý thức của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn nguồn gen và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong giai đoạn mới, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam định hướng tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa sản phẩm, đẩy mạnh chế biến sâu; trong đó có định hướng phát triển Khu liên hiệp sản xuất dược phẩm VKD Vũng Áng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam trong 10 năm qua. Từ những bước đi ban đầu nhiều khó khăn, doanh nghiệp đã trở thành một trong những đơn vị tiên phong trong phát triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, bảo tồn nguồn gen, ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Việc nâng tầm các sản phẩm đặc hữu có giá trị gia tăng cao như sâm Ngọc Linh không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu và giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đây cũng là hướng đi phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Định hướng cho giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đơn vị tiếp tục coi khoa học công nghệ là chìa khóa để nâng cao giá trị sản phẩm; hoàn thiện chuỗi giá trị từ bảo tồn nguồn gen, nhân giống, trồng, chế biến đến phân phối; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường truy xuất nguồn gốc và bảo vệ thương hiệu trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cùng với phát triển sản xuất, doanh nghiệp cần kiên trì triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và sinh kế bền vững cho người dân vùng trồng; mở rộng mô hình liên kết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, để người dân không chỉ tham gia trồng sâm mà còn được thụ hưởng thành quả từ cây sâm. Đồng thời tin tưởng, với nền tảng đã có và khát vọng trong giai đoạn mới, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, góp phần đưa sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu quốc gia, có vị thế trên thị trường quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng với các đối tác trong nước và quốc tế.

Cũng tại chương trình, doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức khởi động Dự án Khu liên hợp sản xuất dược phẩm VKD Vũng Áng. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược hình thành chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, từng bước nâng cao giá trị dược liệu Việt Nam và phụng sự sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác đến từ các nước: Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.