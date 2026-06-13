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Kinh tế

Đường Lê Duẩn thông tuyến, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Hà Tĩnh

Vũ Bằng
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(Baohatinh.vn) - Sau gần 10 năm kể từ khi được phê duyệt đầu tư, dự án đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen) đoạn từ đường Nguyễn Xí đến tỉnh lộ 17 nay đã cơ bản hoàn thành, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Hà Tĩnh.

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Dự án đường Lê Duẩn kéo dài có chiều dài hơn 1,2 km, mặt cắt ngang 26m với đầy đủ hệ thống thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng, hào kỹ thuật đồng bộ. Đây là công trình giao thông quan trọng, góp phần giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho phường trung tâm Hà Tĩnh.
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Dự án đường Lê Duẩn kéo dài được phê duyệt đầu tư từ năm 2016 với tổng mức 157 tỷ đồng, khởi công năm 2018. Tuy nhiên, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng Giá đất và bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác giải phóng mặt bằng được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh triển khai. Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, những vướng mắc kéo dài đã được tháo gỡ, tạo điều kiện để dự án hoàn thành".
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Từ việc đối thoại, tuyên truyền, vận động đến rà soát kỹ hồ sơ, chính sách bồi thường, các đơn vị đã tháo gỡ thành công những vướng mắc cuối cùng của 3 hộ dân còn lại trên tuyến. Mặt bằng sạch được bàn giao đã tạo điều kiện để nhà thầu tăng tốc thi công, hoàn thiện các hạng mục còn dang dở.
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Những ngày này, trên công trường dự án đường Lê Duẩn kéo dài, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lát vỉa hè...
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...đấu nối hệ thống cấp nước, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện cảnh quan dọc tuyến.
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Hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ, bài bản. Ông Võ Trần Thịnh - cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi đã đốc thúc nhà thầu huy động thiết bị xe máy và nguồn nhân lực để thi công trong suốt thời gian qua, đến nay, phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành. Tuyến đường đã thông tuyến, các hạng mục phụ trợ đang được gấp rút hoàn thiện để đưa công trình vào sử dụng đồng bộ trong thời gian tới”.
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Từ một công trình nhiều năm dang dở vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, tuyến đường huyết mạch này đang dần hiện hữu với diện mạo khang trang.
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Không chỉ giải quyết bài toán kết nối hạ tầng giao thông, công trình còn mở ra dư địa phát triển mới cho đô thị Hà Tĩnh.
Video: Đường Lê Duẩn thông tuyến sau một thập kỷ chờ đợi.

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Tags:

#đường Lê Duẩn #Hà Tĩnh #giải phóng mặt bằng

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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