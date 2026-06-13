Đường Lê Duẩn thông tuyến, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau gần 10 năm kể từ khi được phê duyệt đầu tư, dự án đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen) đoạn từ đường Nguyễn Xí đến tỉnh lộ 17 nay đã cơ bản hoàn thành, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Hà Tĩnh.
Những ngày này, trên công trường dự án đường Lê Duẩn kéo dài, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như lát vỉa hè...
...đấu nối hệ thống cấp nước, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện cảnh quan dọc tuyến.
Hệ thống điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ, bài bản. Ông Võ Trần Thịnh - cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Chúng tôi đã đốc thúc nhà thầu huy động thiết bị xe máy và nguồn nhân lực để thi công trong suốt thời gian qua, đến nay, phần lớn khối lượng công việc đã hoàn thành. Tuyến đường đã thông tuyến, các hạng mục phụ trợ đang được gấp rút hoàn thiện để đưa công trình vào sử dụng đồng bộ trong thời gian tới”.
Lãi suất cho vay bất động sản của các ngân hàng thương mại duy trì ở mức cao khiến thị trường bất động sản thương mại ở Hà Tĩnh “giảm nhiệt”. Trong khi đó, phân khúc nhà ở xã hội lại đang gây chú ý với khách hàng.
Trong khuôn khổ Diễn đàn xúc tiến đầu tư của Tập đoàn FLC, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương.
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực. Tại Hà Tĩnh, nhu cầu tìm mua ghế an toàn cho trẻ trên ô tô tăng khá nhanh, khiến thị trường mặt hàng này trở nên sôi động.
Từ những dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành đến sự khởi sắc của lĩnh vực thương mại - dịch vụ và dòng vốn đầu tư liên tục đổ vào các dự án mới, kinh tế Hà Tĩnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Những động lực này không chỉ tạo đà tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực mà còn mở ra triển vọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh
Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính. Đằng sau sự hiện diện đó là hơn một thập kỷ đầu tư bài bản và nhất quán vào phát triển bền vững.
Vàng trong nước tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu, nhưng các yếu tố hỗ trợ vẫn chưa thực sự vững chắc khiến triển vọng ngắn hạn còn nhiều biến động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Hàng triệu mét khối đất, cát bồi lắng tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh gây khó khăn cho hoạt động khai thác, hậu cần nghề cá và chống khai thác IUU. Việc sớm có giải pháp, phương án nạo vét đồng bộ là yêu cầu cấp thiết.
Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Sau khi Sở NN&MT Hà Tĩnh ra văn bản hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 về việc cho thuê đất ngắn hạn, địa phương đã khẩn trương thực hiện các phần việc nhằm gỡ vướng tại Rào Àn, đưa địa điểm này sớm đón khách trở lại trước ngày 1/7.
Bộ Xây dựng vừa yêu cầu 5 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị phải tổ chức thu phí từ ngày 15/7 tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, tăng 6,6% nhưng kim ngạch lại giảm 3,6% do giá gạo xuất khẩu xuống thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng đang chứng kiến đợt giá giảm mạnh và thấp nhất từ đầu năm đến nay. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư tại Hà Tĩnh thua lỗ, trong khi người dân vẫn thận trọng chờ tín hiệu rõ ràng hơn.
Sau một thập kỷ bền bỉ phát triển, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ghi dấu hành trình bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và từng bước đưa giá trị “quốc bảo” sâm Ngọc Linh lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống cộng đồng.
Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ từ 80 - 90% sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quảng bá trên các sàn thương mại điện tử, từng bước tham gia hệ thống phân phối hiện đại.
Để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Hà Tĩnh đang siết chặt quản lý việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cá từ 15m trở lên.
Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
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