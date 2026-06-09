Người dân Thành Sen dời dọn tài sản, bàn giao mặt bằng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài

(Baohatinh.vn) - 45 hộ dân ở các tổ dân phố Tâm Quý, Trung Quý (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã chủ động dời dọn tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.
Bà Dương Thị Cúc cho biết: "Gia đình kinh doanh hàng tạp hóa, lượng hàng còn khá lớn nhưng với tinh thần đồng hành cùng chính quyền địa phương và vì lợi ích chung, gia đình quyết định xả hàng để thu dọn tài sản, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 12/6 theo kế hoạch. Dự kiến, khoảng 1 - 2 ngày tới, chúng tôi sẽ hoàn tất công tác thu dọn".
Vừa bán hàng, gia đình bà Cúc cũng thu dọn đồ đạc để vận chuyển đến nơi ở tạm trong thời gian làm nhà tại khu tái định cư.
Người dân khẩn trương tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, thể hiện tinh thần đồng thuận vì sự phát triển chung.
Người dân tranh thủ từng giờ để thu dọn đồ đạc, di dời tài sản, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.
Những chuyến xe nối tiếp nhau vận chuyển tài sản của người dân đến nơi ở mới không chỉ thể hiện tinh thần đồng thuận mà còn gửi gắm niềm tin của người dân về sự phát triển vững mạnh của quê hương.
Theo kế hoạch, việc di dời tài sản và bàn giao mặt bằng của các hộ dân (đã được phê duyệt phương án bồi thường GPMB - PV) thuộc phạm vi dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, đoạn qua tổ dân phố Tâm Quý và Trung Quý, sẽ hoàn tất trước ngày 12/6.
Để đảm bảo tiến độ, UBND phường Thành Sen và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh phí nhằm khích lệ, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống và bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định.
Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Sau nhiều năm thua lỗ, EVN ghi nhận lợi nhuận gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế và chuyển sang có lãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, các dự án đầu tư mới còn tạo dư địa tăng trưởng kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.
Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Gần 20 năm gắn bó với Nhà máy Thủy điện Hố Hô, chị Đỗ Thị Hồng Xuân (xã Hương Đô) là nữ công nhân duy nhất đảm nhiệm công việc vận hành tại nhà máy. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình yêu nghề, chị đã cùng đồng nghiệp lặng thầm giữ cho dòng điện luôn vận hành an toàn, ổn định.
Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng 25%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng ghi nhận nhập siêu gần 14 tỷ USD sau nhiều năm duy trì xuất siêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Theo quyết định mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiều thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất... sẽ được phân cấp cho chủ tịch UBND cấp xã.
Trước nguy cơ cháy rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm, các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai phương án ứng phó với mọi tình huống.
Khi nền nhiệt ngoài trời liên tục vượt ngưỡng 40 độ C, nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn miệt mài bám lưới. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà, sự ổn định của mỗi dây chuyền sản xuất là nỗ lực không ngừng của những người đang ngày đêm giữ dòng điện thông suốt.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!