Người dân Thành Sen dời dọn tài sản, bàn giao mặt bằng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững 08/06/2026 08:19 Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.

Tài chính thị trường ngày 8/6: EVN lãi gần 52.000 tỷ đồng, xóa sạch lỗ lũy kế 08/06/2026 07:49 Sau nhiều năm thua lỗ, EVN ghi nhận lợi nhuận gần 52.000 tỷ đồng trong năm 2025, chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế và chuyển sang có lãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "hai con số" năm 2026 08/06/2026 05:05 Chính phủ yêu cầu tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo.

Thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu 07/06/2026 16:22 Dù giá vàng đã bốc hơi hơn 20% giá trị so với mức đỉnh và đang dao động trong khoảng 4.300 USD/ounce nhưng nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa kết thúc.

Hà Tĩnh rộng cửa đón nhà đầu tư, mở dư địa tăng trưởng mới 07/06/2026 14:22 Không chỉ mở rộng không gian phát triển công nghiệp, các dự án đầu tư mới còn tạo dư địa tăng trưởng kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Siết chặt kiểm soát, giữ ổn định mặt bằng lãi suất 07/06/2026 10:34 Ngành ngân hàng Hà Tĩnh đang tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định về lãi suất, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

Lấy ý kiến địa phương về phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe 07/06/2026 05:14 Các tỉnh, thành có ý kiến về phương thức đầu tư (theo phương thức đối tác công tư, đầu tư công…), đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Hoàn thành gieo cấy hè thu, tạo lợi thế trước mùa mưa bão cuối vụ 06/06/2026 15:08 Đến nay, Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa hè thu theo khung lịch thời vụ. Bà con nông dân đang bắt đầu bước vào chăm sóc, tỉa dặm và phòng trừ sâu bệnh.

Tăng tốc đầu tư công trình chống quá tải lưới điện 06/06/2026 13:00 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, đảm bảo cung ứng điện ổn định cho mùa hè và tạo nền tảng hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư.

Giá vàng trong nước giảm tới 3 triệu đồng mỗi lượng phiên cuối tuần 06/06/2026 09:34 Thị trường vàng trong nước giảm mạnh tới 3 triệu đồng mỗi lượng theo đà giảm của giá vàng thế giới và so với phiên đầu tuần giá vàng miếng SJC đã giảm tới 9 triệu đồng mỗi lượng.

Lần đầu tiên nông dân Kỳ Xuân cấy lúa bằng máy và làm mạ khay 05/06/2026 13:45 Thôn Hà Phong (xã Kỳ Xuân) đang triển khai thí điểm mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến trên diện tích 12,3 ha với sự tham gia của 61 hộ dân.

[Infographic] Bức tranh kinh tế Hà Tĩnh tháng 5/2026 05/06/2026 09:36 Tình hình kinh tế tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026 của Hà Tĩnh ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá, nổi bật là sản xuất công nghiệp (IIP tăng 32,85%).

Những vườn dưa lưới trĩu quả ở xã Toàn Lưu 05/06/2026 07:47 Thời điểm này, 58 nhà màng trồng dưa lưới tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) đang chuẩn bị bước vào thu hoạch, hứa hẹn mang lại vụ mùa thắng lợi cho người dân.

Tài chính thị trường ngày 5/6: Đề xuất lùi 6 tháng áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử 05/06/2026 07:45 Bộ Tài chính cho biết, hiện có nhiều ý kiến đề xuất lùi thời điểm có hiệu lực của Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thêm 6 tháng thay vì áp dụng từ ngày 1/7/2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh kiến tạo những "bể hấp thụ carbon" cho tương lai bền vững 05/06/2026 05:20 Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, gia tăng hấp thụ carbon và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất hè thu 05/06/2026 05:03 Vụ hè thu năm 2026, Hà Tĩnh phải đối mặt với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá các loại vật tư và chi phí sản xuất tăng… Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ từ các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Nỗ lực vượt khó, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng 04/06/2026 14:55 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền phường Vũng Áng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Giá xăng giảm hơn 1.400 đồng một lít 04/06/2026 14:55 Từ 15h ngày 4/6, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tôi là nữ công nhân thủy điện 04/06/2026 13:30 Gần 20 năm gắn bó với Nhà máy Thủy điện Hố Hô, chị Đỗ Thị Hồng Xuân (xã Hương Đô) là nữ công nhân duy nhất đảm nhiệm công việc vận hành tại nhà máy. Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và tình yêu nghề, chị đã cùng đồng nghiệp lặng thầm giữ cho dòng điện luôn vận hành an toàn, ổn định.

Xanh mát những mảnh vườn ở phường Hải Ninh 04/06/2026 10:01 Tận dụng lợi thế có diện tích đất vườn rộng, các hộ dân phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đã cải tạo, trồng rau màu, góp phần nâng cao thu nhập và tạo không gian xanh mát.

Tài chính thị trường ngày 4/6: Xuất nhập khẩu Việt Nam lập kỷ lục, đạt hơn 445 tỷ USD 04/06/2026 07:41 Kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng 25%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nền kinh tế cũng ghi nhận nhập siêu gần 14 tỷ USD sau nhiều năm duy trì xuất siêu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh phân cấp, ủy quyền một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai 04/06/2026 05:39 Theo quyết định mới của UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiều thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất... sẽ được phân cấp cho chủ tịch UBND cấp xã.

Nắng như "rót lửa", nông dân Hà Tĩnh lo chống hạn cho cây cam 03/06/2026 15:57 Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, người trồng cam ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp "giải nhiệt", bảo vệ năng suất, chất lượng quả cho hàng nghìn ha cam.

Tổng lực giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng 03/06/2026 14:49 Trước nguy cơ cháy rừng trong những ngày nắng nóng cao điểm, các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai phương án ứng phó với mọi tình huống.

Vietcombank ký kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi 03/06/2026 14:05 Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh và Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã ký kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi và hưởng ứng Ngày Tài chính số năm 2026.

Áp lực huy động vốn khi dòng tiền “chia năm xẻ bảy” 03/06/2026 13:57 Hoạt động huy động vốn ở các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa vượt qua giai đoạn khó khăn khi dòng tiền có xu hướng phân tán nhiều kênh đầu tư khác nhau.

Người dân Trường Lưu háo hức chờ nguồn nước sạch 03/06/2026 13:45 Dự án cấp nước sạch tại xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu trong tháng 8/2026 sẽ cấp nước sạch cho toàn thể các hộ dân trên địa bàn.

Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 3 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh lên 6 làn xe 03/06/2026 11:00 Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất mở rộng 15 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Mai Sơn đến Cam Lộ và từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây lên 6 làn xe bằng vốn đầu tư công.