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Kinh tế

Người dân Thành Sen dời dọn tài sản, bàn giao mặt bằng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - 45 hộ dân ở các tổ dân phố Tâm Quý, Trung Quý (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã chủ động dời dọn tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

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Ngay sau khi nhận tiền bồi thường dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông (ngày 6/6), gia đình bà Dương Thị Cúc (tổ dân phố Tâm Quý) đã thu xếp công việc, chủ động di dời tài sản để bàn giao mặt bằng trước mốc thời gian thực hiện theo kế hoạch.
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Bà Dương Thị Cúc cho biết: "Gia đình kinh doanh hàng tạp hóa, lượng hàng còn khá lớn nhưng với tinh thần đồng hành cùng chính quyền địa phương và vì lợi ích chung, gia đình quyết định xả hàng để thu dọn tài sản, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 12/6 theo kế hoạch. Dự kiến, khoảng 1 - 2 ngày tới, chúng tôi sẽ hoàn tất công tác thu dọn".
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Vừa bán hàng, gia đình bà Cúc cũng thu dọn đồ đạc để vận chuyển đến nơi ở tạm trong thời gian làm nhà tại khu tái định cư.
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Tổ dân phố Tâm Quý có 31 hộ dân (33 thửa đất) thuộc phạm vi ảnh hưởng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phải bố trí tạm cư để nhường mặt bằng phục vụ thi công. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cùng với sự đồng thuận, chia sẻ của các hộ dân vì lợi ích chung, 19 hộ gia đình đã tích cực tiên phong dời dọn nhà cửa trước mốc thời gian đề ra.
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Ông Nguyễn Văn Sơn - tổ dân phố Tâm Quý cho biết: "Gia đình tôi có 700m² đất nằm trong diện thu hồi, phải bố trí tái định cư. Dù theo mốc thời gian đến ngày 12/6 mới thực hiện di dời nhưng gia đình đã chủ động dọn dẹp, chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng sớm hơn kế hoạch, góp phần cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ dự án".
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Người dân khẩn trương tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, thể hiện tinh thần đồng thuận vì sự phát triển chung.
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Tại tổ dân phố Trung Quý, không khí dời dọn mặt bằng trong phạm vi dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông cũng khẩn trương, nhộn nhịp. Trong ảnh: Lãnh đạo UBND phường kiểm tra, động viên bà con nhân dân thực hiện công tác dời dọn mặt bằng.
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Người dân tranh thủ từng giờ để thu dọn đồ đạc, di dời tài sản, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.
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Ông Phan Thái Hoà, tổ dân phố Trung Quý cho biết: "Phải rời khỏi ngôi nhà gắn bó hàng chục năm, chúng tôi mang nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, xác định đây là dự án phục vụ sự phát triển chung, chúng tôi sẵn sàng dời dọn. Chỉ mong dự án sớm hoàn thành để diện mạo phường Thành Sen ngày càng khang trang, phát triển hơn".
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Những chuyến xe nối tiếp nhau vận chuyển tài sản của người dân đến nơi ở mới không chỉ thể hiện tinh thần đồng thuận mà còn gửi gắm niềm tin của người dân về sự phát triển vững mạnh của quê hương.
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Theo ông Phan Văn Thắng - Tổ trưởng Tổ dân phố Trung Quý, toàn tổ dân phố có 47 hộ dân (47 thửa đất) thuộc diện tái định cư. Sau khi bà con nhận tiền bồi thường, tổ dân phố đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức họp dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để bà con sớm bàn giao mặt bằng. Nhờ sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, đến nay đã có 26 hộ tiên phong đăng ký dời dọn, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng trước mốc thời gian quy định vào ngày 12/6.

Theo kế hoạch, việc di dời tài sản và bàn giao mặt bằng của các hộ dân (đã được phê duyệt phương án bồi thường GPMB - PV) thuộc phạm vi dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, đoạn qua tổ dân phố Tâm Quý và Trung Quý, sẽ hoàn tất trước ngày 12/6.

Để đảm bảo tiến độ, UBND phường Thành Sen và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh phí nhằm khích lệ, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống và bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định.

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Tags:

#Thành Sen #dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh #di dời #bàn giao mặt bằng #tái định cư

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

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