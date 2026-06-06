Người dân phấn khởi nhận tiền bồi thường dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài

(Baohatinh.vn) - 141 tỷ đồng được chi trả cho 83 hộ dân 2 TDP Tâm Quý và Trung Quý, thuộc phường Thành Sen (Hà Tĩnh) góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.
Sáng 6/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND phường Thành Sen chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 83 hộ dân 2 tổ dân phố Tâm Quý (31 hộ) và Trung Quý (52 hộ) bị ảnh hưởng bởi dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.
141 tỷ đồng được chuẩn bị để chi trả cho 83 hộ dân. Đây là một trong những đợt chi trả bồi thường có giá trị lớn trên địa bàn phường Thành Sen thời gian gần đây.
Các khâu kiểm tra, đối chiếu hồ sơ được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Trong quá trình chi trả, những nội dung người dân còn băn khoăn đã được cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp.
Bên cạnh thực hiện đầy đủ các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo quy định, phường Thành Sen còn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho mỗi hộ dân chủ động di dời, bàn giao mặt bằng trước ngày 12/6/2026. Hiện đã có 25 hộ dân đăng ký hưởng chính sách này.
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