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Kinh tế

Người dân phấn khởi nhận tiền bồi thường dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - 141 tỷ đồng được chi trả cho 83 hộ dân 2 TDP Tâm Quý và Trung Quý, thuộc phường Thành Sen (Hà Tĩnh) góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Sáng 6/6, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND phường Thành Sen chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 83 hộ dân 2 tổ dân phố Tâm Quý (31 hộ) và Trung Quý (52 hộ) bị ảnh hưởng bởi dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

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Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều người dân 2 tổ dân phố Tâm Quý và Trung Quý đã có mặt tại điểm chi trả để hoàn tất thủ tục nhận bồi thường, hỗ trợ nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.
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141 tỷ đồng được chuẩn bị để chi trả cho 83 hộ dân. Đây là một trong những đợt chi trả bồi thường có giá trị lớn trên địa bàn phường Thành Sen thời gian gần đây.
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Các khâu kiểm tra, đối chiếu hồ sơ được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân.
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Trong quá trình chi trả, những nội dung người dân còn băn khoăn đã được cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trực tiếp trao đổi, giải đáp.
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Sau khi hoàn tất việc đối chiếu hồ sơ, các hộ dân tiến hành ký nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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Bà Đặng Thị Thuận (tổ dân phố Tâm Quý) có 1.057m² đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án, giá trị bồi thường khoảng 12 tỷ đồng. Sau khi được bố trí 2 lô đất tái định cư, gia đình còn được nhận hơn 6 tỷ đồng. Bà Thuận chia sẻ: "Công tác chi trả được thực hiện công khai, minh bạch; các chế độ, chính sách đều được giải thích rõ ràng nên gia đình tôi rất yên tâm. Chúng tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng và mong dự án sớm hoàn thành để góp phần phát triển đô thị địa phương".
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Bên cạnh thực hiện đầy đủ các chế độ bồi thường, hỗ trợ theo quy định, phường Thành Sen còn hỗ trợ thêm 10 triệu đồng cho mỗi hộ dân chủ động di dời, bàn giao mặt bằng trước ngày 12/6/2026. Hiện đã có 25 hộ dân đăng ký hưởng chính sách này.
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Những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu hoặc gặp trở ngại trong việc đi lại được cán bộ trực tiếp hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhận bồi thường.
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Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ góp phần đưa dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông về đích đúng kế hoạch.

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Tags:

#bồi thường #đường Xô Viết Nghệ Tĩnh #Thành Sen #giải phóng mặt bằng #đô thị

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

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