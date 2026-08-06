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Kinh tế

Nhà máy Thủy điện Hố Hô diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thu Phương - Ngọc Loan
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(Baohatinh.vn) - Thông qua diễn tập giúp Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) hoàn thiện quy chế phối hợp, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sáng 6/8, Nhà máy Thủy điện Hố Hô (Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn) tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2026.

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Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, đội xung kích Nhà máy Thủy điện Hố Hô cùng ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã: Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hà Linh, Hương Xuân (Hà Tĩnh) và xã Tuyên Sơn (Quảng Trị).

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Ông Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn kiêm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô: "Ngay từ đầu năm, Nhà máy Thủy điện Hố Hô đã phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch PCTT&TKCN để chủ động ứng phó khi sự cố xảy ra. Ngoài ra, nhà máy vừa hoàn thành công tác đại tu hệ thống cửa van cung, góp phần nâng cao năng lực vận hành trong mùa mưa lũ".

Tình huống giả định là mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ chứa Nhà máy Thủy điện Hố Hô tăng nhanh lên 770 m³/s. Trong quá trình điều tiết nâng độ mở cửa van tràn, nhà máy bất ngờ mất điện lưới, cả 2 đường dây cấp điện từ nhà máy đến trạm biến áp 110 kV Hương Khê bị gián đoạn.

Cùng lúc đó, 2 tổ máy phát điện H1 và H2 của nhà máy dừng khẩn cấp; 1 vị trí cột trên tuyến đường dây mạch kép 35 kV Hố Hô – Hương Khê (đoạn qua xã Phúc Trạch) bị sạt lở chân cột dẫn đến đổ cột.

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Đội xung kích Nhà máy Thủy điện Hố Hô thực hiện các tình huống tại công trình.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Nhà máy Thủy điện Hố Hô kích hoạt phương án khẩn cấp, chỉ đạo vận hành cửa van bằng máy phát điện diesel dự phòng. Khi thiết bị dự phòng tiếp tục gặp trục trặc, lực lượng xung kích nhanh chóng triển khai phương án thao tác cửa van bằng tay, đồng thời huy động lực lượng kỹ thuật khắc phục sự cố để bảo đảm khả năng điều tiết hồ an toàn.

Song song với việc xử lý tại hiện trường, nhà máy thực hiện chế độ báo cáo khẩn cấp đến Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị; phối hợp thông báo kịp thời đến chính quyền các địa phương vùng hạ du để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, tuyên truyền người dân bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nếu phát sinh tình huống nhà máy xả lũ.

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Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi, Chánh Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh (ngoài cùng bên phải) trực tiếp chỉ đạo buổi diễn tập.

Sau diễn tập, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự nhà máy và các đơn vị liên quan tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du trong mùa mưa bão.

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Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi, Chánh Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh: "Nhà máy Thủy điện Hố Hô cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã vùng hạ du để hoàn thiện phương án PCTT&TKCN và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ; tổ chức các phương án sơ tán dân ngập lụt nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro khi thiên tai xảy ra".

Thông qua cuộc diễn tập giúp Nhà máy Thủy điện Hố Hô rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp, phương án PCTT&TKCN, kịp thời bổ sung những nội dung còn bất cập nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

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Tags:

#Nhà máy Thủy điện Hố Hô #xã Phúc Trạch #tỉnh Quảng Trị #diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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