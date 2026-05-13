Chủ động phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho Nhân dân

Sáng 13/5, đoàn công tác của tỉnh đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với UBND các phường: Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn, Hải Ninh và các xã: Kỳ Hoa, Kỳ Lạc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Đoàn kiểm tra hiện trạng hồ Cơn Trè (phường Vũng Áng).

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại cầu Cơn Gáo (xã Kỳ Hoa); đập Cây Tắt (xã Kỳ Lạc); hồ Cơn Trè (phường Vũng Áng); đê Hoàng Đình (phường Sông Trí); dự án kè biển dọc khu tái định cư tổ dân phố Quý Huệ (phường Hoành Sơn); dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu (phường Hải Ninh).

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hiện nay, cầu Cơn Gáo (xã Kỳ Hoa) đã xuống cấp nghiêm trọng; đất dưới đáy móng bị cuốn trôi, rọ đá gia cố bị phá hủy.

Tại hồ Cơn Trè (phường Vũng Áng) phần thân đê và tràn xả lũ bị xói lở, nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ về là rất lớn. Tuyến đê Hoàng Đình (phường Sông Trí) cũng xuống cấp nghiêm trọng, cần kinh phí để nâng cấp, sửa chữa.

Đoàn kiểm tra dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu (phường Hải Ninh).

Đối với dự án kè biển dọc khu tái định cư tại tổ dân phố Quý Huệ (phường Hoành Sơn) dự kiến hoàn thành ngày 31/5/2026, tuy nhiên đến nay tiến độ thi công các hạng mục còn chậm.

Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu (phường Hải Ninh) tiến độ các hạng mục cơ bản hoàn thành. Hiện còn đoạn tuyến đê chắn sóng đang thi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 5/2026.

Đoàn làm việc với các địa phương về phương án phòng, chống thiên tai năm 2026.

Qua kiểm tra và nghe lãnh đạo các xã, phường báo cáo kế hoạch ứng phó, các thành viên trong đoàn đã phân tích, đóng góp một số ý kiến về các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí kiến nghị tỉnh sớm quan tâm nâng cấp, sửa chữa đê Hoàng Đình và một số tuyến đê trên địa bàn đã xuống cấp.

Đoàn cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân.

Rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để làm tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thủy lợi trong vận hành hồ đập khi có mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du.

Đại tá Nguyễn Minh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.

Riêng đối với các công trình phòng, chống thiên tai đang triển khai thi công, đề nghị chủ đầu tư đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật, sớm hoàn thành để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Đối với kiến nghị, đề xuất của các địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sáng 13/5, đoàn công tác cấp tỉnh về kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các xã Hương Khê, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân và Hương Phố.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại tuyến đường tránh lũ xã Hương Phố...

...và công trình Nhà máy Thủy điện Hố Hô.

Đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu trên địa bàn xã Hương Đô.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại tuyến đường tránh lũ xã Hương Phố, Nhà máy Thủy điện Hố Hô, tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu trên địa bàn xã Hương Đô. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn có buổi làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã báo cáo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2026. Theo đó, các địa phương đã chủ động trong công tác chuẩn bị phương án phòng, chống thiên tai. Phương án cơ bản bám sát yêu cầu của tỉnh, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện cụ thể, có tính khả thi.

Đại diện lãnh đạo xã Phúc Trạch và xã Hương Đô báo cáo tại buổi làm việc.

Các địa phương cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện; tình hình các công trình hạ tầng bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ và đề xuất tỉnh bố trí kinh phí sửa chữa, khắc phục.

Ông Nguyễn Bá Tuấn - Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Hố Hô báo cáo công tác phối hợp phòng, chống thiên tai.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích tình hình, đề xuất một số giải pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 trên địa bàn các xã.

Qua đó đề nghị các địa phương tập trung cao cho công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động phòng chống từ sớm, từ xa, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Ông Trần Đức Thịnh - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn chỉnh phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo hướng cụ thể, chi tiết, sát thực tế; bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, đảm bảo tính khả thi và sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Đặc biệt, kiên quyết tổ chức di dời hoặc có phương án chủ động chống sạt lở, sơ tán khi có tình huống xấu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về người và tài sản cho người dân và cơ sở hạ tầng. Từng bước sắp xếp, di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, kết hợp với tái định cư, ổn định đời sống cho người dân.

Ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công thương đề nghị Nhà máy Thủy điện Hố Hô tiếp tục rà soát, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, đặc biệt là việc thông tin kịp thời tình hình vận hành xả lũ đến tận người dân.

Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn hồ đập; chủ động xây dựng phương án vận hành, điều tiết hồ chứa hợp lý, vừa phục vụ sản xuất vừa bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho vùng hạ du; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, thiết bị ứng cứu và tổ chức tuần tra, canh gác thường xuyên trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Quang Linh - Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh đề nghị các địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền không để xảy ra tình trạng người dân chủ quan, lơ là trước thiên tai.

Các đại biểu cũng đề nghị Công ty CP Thủy điện Hồ Bốn thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hố Hô; chủ động điều tiết mực nước hồ để đón lũ; tăng cường kiểm tra an toàn công trình; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình vận hành xả lũ, kịp thời thông báo đến người dân vùng hạ du để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.