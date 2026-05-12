Hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai sát với tình hình thực tế

Sáng 12/5, Đoàn Kiểm tra, chỉ đạo công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các xã Đức Thọ, Đức Thịnh, Đức Quang, Đức Minh, Đức Đồng do đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế tại cống xả lũ hồ đập Trốc Xối (xã Đức Thịnh), đập Am (xã Đức Đồng), cống Đức Xá trên tuyến đê La Giang cùng một số vị trí trọng điểm trên tuyến đê La Giang thuộc xã Đức Quang.

Qua kiểm tra thực tế, hiện nay cống xả lũ hồ đập Trốc Xối (xã Đức Thịnh) và đập Am (xã Đức Đồng) nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác sử dụng. Cống lấy nước bị rò rỉ, lan can và hệ thống đóng mở thủ công hư hỏng, gây khó khăn trong vận hành.

Tại cống Đức Xá trên tuyến đê La Giang (xã Đức Quang), mặc dù công trình hiện vẫn hoạt động bình thường nhưng do được xây dựng trên nền địa chất yếu và chưa trải qua các trận lũ lớn nên được xác định là điểm trọng yếu trong công tác phòng, chống lũ, cần đặc biệt quan tâm.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các công trình hồ đập, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã Đức Thọ, Đức Thịnh, Đức Quang, Đức Minh và Đức Đồng đã báo cáo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2026.

Đồng chí Trần Xuân Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang báo cáo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thiên tai năm 2026 của xã.



Theo đó, các địa phương đã kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; rà soát các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động phương án sơ tán; đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng chí Trần Đức Thịnh - Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh báo cáo hiện trạng các công trình đê điều và phương án hộ đê La Giang.

Chi cục Thủy lợi cũng báo cáo hiện trạng các công trình đê điều và phương án hộ đê La Giang. Đến thời điểm này, các phương án bảo vệ điểm trọng yếu, hộ đê La Giang và đảm bảo an toàn hồ đập đã được xây dựng chi tiết. Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về vật tư dự phòng, phương tiện cơ giới và nhân lực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phát biểu đóng góp nhiều ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã phân tích, đóng góp một số ý kiến về các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kỹ năng ứng phó thiên tai cho Nhân dân; chủ động các vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm để ứng phó các tình huống thiên tai; kịp thời khắc phục những các công trình đê điều, hồ đập xuống cấp...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai sát với tình hình thực tế; tổ chức diễn tập, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện và nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra các công trình xung yếu, đê điều, hồ đập, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; chủ động phương án sơ tán người dân ở vùng ngoài đê, vùng thấp trũng.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh và Chi cục Thủy lợi đặc biệt quan tâm đến việc vận hành an toàn các cống dưới đê, hồ chứa và khu vực hạ du; thường xuyên kiểm tra, bảo trì các công trình thủy lợi nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả khi xảy ra mưa lũ lớn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025 và giải ngân kịp thời nguồn vốn; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó thiên tai cho Nhân dân; chủ động phòng chống hạn hán và cháy rừng.

Đối với các kiến nghị của địa phương, các đơn vị liên quan cần rà soát, ưu tiên các công trình cấp bách; xây dựng phương án và dự toán kinh phí gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.