Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Philippines

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước.

t.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều 31/5, tại thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng, doanh nghiệp, chuyên gia người Việt Nam tại Philippines.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta; nhấn mạnh chuyến thăm lần này mang ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước có cuộc gặp chính thức.

Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt tại Philippines luôn đoàn kết, chăm chỉ, ngày càng tham gia tích cực hơn vào các hoạt động thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bà con luôn hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước thông qua các hoạt động kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Trong không khí ấm cúng, thân tình của buổi gặp gỡ, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Philippines phát biểu bày tỏ vui mừng trước những thành quả đổi mới, phát triển của đất nước và mong muốn được đóng góp bằng năng lực chuyên môn, uy tín cá nhân, vị trí công việc của mình.

Bà con kỳ vọng việc tăng cường hợp tác giữa hai nước có thể tạo hành lang thông thoáng về chính sách cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Việt Nam tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước; hoan nghênh vai trò kết nối, hỗ trợ cộng đồng của Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Philippines.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ về những định hướng phát triển của đất nước và các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao nhằm nâng cao năng lực tự chủ, tự cường, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore, trong đó phát biểu dẫn đề của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 ở Singapore ngày 29/5 vừa qua được quốc tế đặc biệt quan tâm, đề cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực.

Qua đó, Việt Nam khẳng định đã vươn lên mạnh mẽ sau hơn 80 năm xây dựng, phát triển và 40 năm Đổi mới, trở thành một trong những nền kinh tế năng động, phát triển nhanh, quốc gia có uy tín, có trách nhiệm với các vấn đề của khu vực và thế giới.

Về quan hệ Việt Nam-Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam hiện là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai nước đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại song phương, với mục tiêu sớm đưa kim ngạch trao đổi thương mại đạt 10 tỷ USD, để khai thác những tiềm năng hợp tác còn rộng mở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước nhất quán quan điểm cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn quan tâm, kịp thời có các chính sách chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, một số chính sách tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài đầu tư, học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, dạy tiếng Việt, chuyển giao tri thức, tham gia các hoạt động văn hóa – đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động, có đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì, củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gap-go-dai-dien-cong-dong-nguoi-viet-tai-philippines-post1113716.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, địa phương và khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những “điểm nghẽn” để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!