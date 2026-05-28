Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030.

Sau 5 năm triển khai giai đoạn 2021 - 2025, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã để lại nhiều dấu ấn thiết thực tại các địa bàn biên giới Hà Tĩnh. Hàng nghìn lượt phụ nữ được hỗ trợ sinh kế, trao phương tiện sản xuất, tập huấn khoa học kỹ thuật; nhiều “Mái ấm tình thương” được xây dựng; hàng trăm học sinh nghèo được tiếp sức đến trường thông qua các chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Nâng bước em tới trường”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”…

Không chỉ góp phần cải thiện đời sống người dân, chương trình còn trở thành cầu nối gắn kết quân - dân, củng cố “thế trận lòng dân” nơi biên giới, nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị tiếp tục phối hợp triển khai nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em vùng biên; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Theo nội dung ký kết, các bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quốc phòng - an ninh; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc”, “Câu lạc bộ phụ nữ với chiến sĩ quân hàm xanh”; hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, chương trình chú trọng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế và đời sống; đồng thời tăng cường các hoạt động an sinh xã hội như xây dựng “Mái ấm biên cương”, trao học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định, chương trình không chỉ là sự phối hợp giữa hai lực lượng mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và niềm tin hướng về vùng biên, qua đó tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của người dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.