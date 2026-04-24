Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

​

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng.

Chiều 24/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng. Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các cơ quan Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Tĩnh cùng dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày biên bản bàn giao.

Tại hội nghị, các đồng chí được bổ nhiệm đã tiến hành bàn giao chức trách, nhiệm vụ toàn bộ quyền hạn, trách nhiệm và tình hình thực tế đơn vị theo quy định.

Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quan trọng, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trong suốt thời gian công tác tại Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng sẽ tiếp tục phát huy tốt phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục quan tâm, theo dõi, hỗ trợ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Chúc mừng Đại tá Hoàng Xuân Đông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong rằng, với nhiệm vụ mới, đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị tốt, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng bày tỏ cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 4 thời gian qua đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng vũ trang; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên hơn nữa để lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tiếp tục vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4 ghi nhận những kết quả trong quá trình công tác thời gian qua của các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Hoàng Xuân Đông. Trên cương vị được giao, các đồng chí luôn thể hiện năng lực, trách nhiệm, sâu sát, linh hoạt trong công việc, tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Văn Trung đề nghị, trên cương vị mới, các đồng chí vừa được bổ nhiệm cần nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động nắm bắt tình hình nhiệm vụ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy và trong đơn vị. Cùng tập thể đơn vị mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thiếu tướng Lê Văn Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026; phát huy đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công rõ nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, an toàn. Đồng thời, nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo; khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị mới đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Văn Trung và lãnh đạo Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thắng và Đại tá Hoàng Xuân Đông.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thắng và Đại tá Hoàng Xuân Đông.