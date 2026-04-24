Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng.
Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Chiều 24/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Tĩnh cùng dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày biên bản bàn giao.

Tại hội nghị, các đồng chí được bổ nhiệm đã tiến hành bàn giao chức trách, nhiệm vụ toàn bộ quyền hạn, trách nhiệm và tình hình thực tế đơn vị theo quy định.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh ký kết bàn giao chức trách, nhiệm vụ.
Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh thống nhất các nội dung bàn giao.

Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quan trọng, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trong suốt thời gian công tác tại Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng sẽ tiếp tục phát huy tốt phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời tiếp tục quan tâm, theo dõi, hỗ trợ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng tại hội nghị.

Chúc mừng Đại tá Hoàng Xuân Đông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong rằng, với nhiệm vụ mới, đồng chí sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình, phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, trọng tâm là tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; chuẩn bị tốt, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng bày tỏ cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 4 thời gian qua đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng vũ trang; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên hơn nữa để lực lượng vũ trang Hà Tĩnh tiếp tục vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4 ghi nhận những kết quả trong quá trình công tác thời gian qua của các đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Hoàng Xuân Đông. Trên cương vị được giao, các đồng chí luôn thể hiện năng lực, trách nhiệm, sâu sát, linh hoạt trong công việc, tham mưu đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4 phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Thiếu tướng Lê Văn Trung đề nghị, trên cương vị mới, các đồng chí vừa được bổ nhiệm cần nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động nắm bắt tình hình nhiệm vụ, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất cao trong cấp ủy và trong đơn vị. Cùng tập thể đơn vị mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thiếu tướng Lê Văn Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2026; phát huy đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công rõ nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, an toàn. Đồng thời, nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo; khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị mới đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Văn Trung và lãnh đạo Quân khu 4 tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thắng và Đại tá Hoàng Xuân Đông.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thắng và Đại tá Hoàng Xuân Đông.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Xuân Thắng và Đại tá Hoàng Xuân Đông.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.