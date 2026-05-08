Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường, đồn biên phòng tham gia diễn tập năm 2026.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường đã quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập; kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ; một số nội dung diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026.

Đại tá Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026 của UBND tỉnh.

Diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ là cuộc diễn tập toàn diện, được tổ chức lần đầu khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Mục đích của diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội địa phương đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, tham gia xây dựng và hoạt động trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; chủ động đối phó hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ… góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ.

Theo kế hoạch, năm nay toàn tỉnh có 17 phường, xã diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ, gồm: Nam Hồng Lĩnh, Bắc Hồng Lĩnh, Hà Huy Tập, Trần Phú, Hoành Sơn, Sông Trí, Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân, Hương Khê, Sơn Giang, Hương Xuân, Đức Thọ, Vũ Quang, Hà Linh, Kỳ Xuân, Cẩm Xuyên. Trong đó, phường Trần Phú là đơn vị tổ chức diễn tập trước để làm cơ sở rút kinh nghiệm cho các đơn vị tiếp theo.

Nội dung cuộc diễn tập được tiến hành qua ba giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; Thực hành tác chiến phòng thủ.

Theo kế hoạch, công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Đồng chí Phạm Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trần Phú đề nghị Ban Chỉ đạo quan tâm hỗ trợ, tập huấn công tác vận hành cơ chế, đồng thời hỗ trợ kinh phí để địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất chủ trương, giải pháp nhằm làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, tổ chức huấn luyện và thực hành diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường đề nghị các thành viên của cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường và địa phương quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, tập trung tối đa trí tuệ, lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm cho diễn tập. Các lực lượng tham gia diễn tập phải tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm nội quy, quy ước diễn tập, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên của cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tác chiến xã, phường phối hợp tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời phối hợp, hướng dẫn Ban Tổ chức diễn tập cấp xã chuẩn bị đầy đủ các khu vực diễn tập, thiết bị, thao trường, bãi tập và bảo đảm thông tin, tuyên truyền, cổ động trong diễn tập; xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và đầu bài tập; tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn cho khung tập cấp xã, chuẩn bị và điều hành diễn tập sát tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh hướng dẫn, chuẩn bị và điều hành diễn tập đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo khung tập cấp xã quán triệt nghiêm túc văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Triển khai hiệp đồng, giao nhiệm vụ cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; xây dựng hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo đúng quy định và chuẩn bị các khu vực diễn tập vận hành cơ chế, khu vực diễn tập thực binh, khu vực tham quan, bảo đảm diễn tập đúng ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kinh phí, cơ sở vật chất, thiết bị, thao trường, bãi tập bảo đảm cho diễn tập; tổ chức, điều hành diễn tập đúng ý định của Ban Chỉ đạo, sát tình hình thực tế của địa phương.