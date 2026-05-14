(Baohatinh.vn) - Các quyết định, thông tư được quán triệt tại hội nghị là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.
Sáng 14/5, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các quyết định, thông tư của Bộ Quốc phòng liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Trung tướng Lê Văn Hướng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.
Tại hội nghị, đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Quyết định số 946/QĐ-BQP ngày 3/3/2026 của Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố.
Quyết định số 946/QĐ-BQP quy định rõ ban chỉ huy BĐBP có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, đối ngoại và duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cấp tỉnh nơi có biên giới thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên phòng, biên giới quốc gia, thực hiện nhiệm vụ biên phòng và xây dựng BĐBP tại địa phương.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Hội nghị cũng quán triệt Thông tư số 19/2026/TT-BQP ngày 10/3/2026 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Tư lệnh Quân khu trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP. Thông tư này được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Bộ Tư lệnh các quân khu đã được ký kết trước đây; đồng thời điều chỉnh, bổ sung một số nội dung mới bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức quân sự địa phương theo hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.
Đây là 2 văn bản quan trọng, là cơ sở pháp lý để từng đơn vị tổ chức thực hiện các kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Văn Hướng – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 946/QĐ-BQP và Thông tư số 19/2026/TT-BQP. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt nội dung của các quyết định, thông tư đến tận cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Tập trung xây dựng lực lượng quân sự, biên phòng vững mạnh, toàn diện, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
