Giữ bình yên ở đoạn biên giới hiểm yếu nhất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, giữ rừng đầu nguồn và bảo đảm bình yên nơi "phên dậu".

Đồn Biên phòng Hương Quang nằm gần đường biên giới Việt - Lào, quanh năm được bao bọc bởi mây trắng, sương mù và sắc xanh của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nơi đây có nhiệm vụ bảo vệ đoạn biên giới dài, hiểm trở nhất tỉnh, vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang rộng lớn và địa bàn xã Vũ Quang.
Để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, những người lính đeo quân hàm xanh nơi đây luôn trong tâm thế chắc tay súng, vững niềm tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, trước lúc lên đường tuần tra biên giới, bộ đội luôn kiểm tra kỹ vũ khí, quân tư trang, thuốc men, lương thực để phục vụ cho những cuộc hành quân dài ngày trong rừng sâu.
Trước lúc lên đường, tổ tuần tra đã được chỉ huy các cấp quán triệt nhiệm vụ, phương án hành quân và tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, yêu cầu bộ đội thực hiện tốt các vấn đề quan trọng như: tổ chức đội hình khoa học, tuân thủ thời gian và quãng đường hành quân, đội hình tuần tra phải linh hoạt để tăng khả năng quan sát, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...
Rời doanh trại, những người lính nơi đây hành quân, vượt dốc cao, lội suối sâu để bảo vệ 47 km đường biên, 14 cột mốc ở đoạn biên giới khó khăn, hiểm yếu nhất tỉnh. Dù đối mặt với mưa lạnh, sương mù, vắt rừng và nhiều hiểm nguy nơi rừng thẳm, nhưng tất cả đều quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trung úy Lê Đăng Chiến - Đội trưởng Đội Vũ trang chia sẻ: "Bình quân mỗi năm, chúng tôi thực hiện 5 - 7 cuộc tuần tra toàn bộ đường biên, cột mốc và 50 - 60 cuộc tuần tra địa bàn. Riêng tuần tra đường biên, cột mốc, bộ đội phải đi trong rừng 8-10 ngày đêm, mang theo vũ khí và quân tư trang nặng gần 20 kg. Dù phải thường xuyên đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, khó khăn, nhưng chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc".
Qua công tác tuần tra, lực lượng bộ đội biên phòng đã giúp giữ nguyên hiện trạng đường biên, cột mốc quốc giới và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, hành vi vi phạm chủ yếu là: vượt biên trái phép, khai thác khoáng sản và lâm sản trái phép, vận chuyển ma túy, vận chuyển các loại hàng cấm... (Trong ảnh: Tập luyện tình huống giả định bắt tội phạm có vũ trang xâm nhập biên giới trái phép).
Công tác tuần tra, bảo vệ biên giới thường được kết hợp, phối hợp với bảo vệ rừng đầu nguồn. Ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết: "Hằng năm, chúng tôi và Đồn Biên phòng Hương Quang đều ký kết chương trình phối hợp công tác và thường xuyên trao đổi thông tin và bố trí 2 - 3 cán bộ bảo vệ rừng tham gia các cuộc tuần tra chung với BĐBP. Sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 lực lượng đã góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản trái phép, bảo vệ hệ sinh thái và giữ màu xanh cho đại ngàn biên giới".
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang còn tích cực kiểm soát vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang rộng hàng nghìn héc-ta. Công tác tuần tra, kiểm soát giúp đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện và hạn chế các hành vi vi phạm trong khu vực lòng hồ.
Với tinh thần "ba bám, bốn cùng", CBCS ở đây đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng bảo vệ biên giới và phòng chống các loại tội phạm, chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Ngoài ra, các anh cũng thường xuyên động viên, giúp đỡ cư dân biên giới phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn... để xây dựng vùng biên đẹp, giàu.
Do đơn vị đóng quân xa khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn, cách trở vùng lòng hồ rộng lớn nên ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang còn luôn duy trì tốt công tác tăng gia sản xuất để cải thiện bữa cơm hằng ngày và đảm bảo nguồn thực phẩm dự trữ.
Trung tá Trần Xuân Hùng - Đội trưởng Đội Tăng gia, Đồn Biên phòng Hương Quang cho biết: “Đội luôn duy trì khoảng 70 - 100 con trâu bò, 50 - 60 con lợn, 20 - 30 con dê, 150 - 200 con gia cầm, gần 1 ha rau các loại. Mỗi năm đơn vị thu về 2,4 - 2,7 tấn thịt lợn, gần 600 kg thịt gia cầm, 4,5 tấn rau các loại. Qua đó bảo đảm 100 nhu cầu rau xanh, 70% nhu cầu thịt, cải thiện thêm bữa ăn khoảng 3.500 đồng/người/ngày”.
Sau một ngày làm việc vất vả, đêm về, những người nơi biên cương lại cùng nhau trò chuyện, vui chơi, sinh hoạt văn nghệ. Những giai điệu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, người lính... được cất lên như tiếp thêm niềm tin, động lực, lòng tự hào để những người lính kiên cường, dũng cảm tiếp tục nỗ lực cống hiến, hi sinh vì công cuộc bảo vệ biên giới quê hương.

Với trọng trách được giao, CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực công tác, trên khắp địa bàn biên phòng. Đặc biệt, chúng tôi đã làm tốt công tác tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đồng hành cùng cư dân vùng biên xây dựng cuộc sống giàu đệp, bình yên.

Trung tá Võ Nhân Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Quang

