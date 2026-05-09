Giữ bình yên ở đoạn biên giới hiểm yếu nhất Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, giữ rừng đầu nguồn và bảo đảm bình yên nơi "phên dậu".
Công tác tuần tra, bảo vệ biên giới thường được kết hợp, phối hợp với bảo vệ rừng đầu nguồn. Ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết: "Hằng năm, chúng tôi và Đồn Biên phòng Hương Quang đều ký kết chương trình phối hợp công tác và thường xuyên trao đổi thông tin và bố trí 2 - 3 cán bộ bảo vệ rừng tham gia các cuộc tuần tra chung với BĐBP. Sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 lực lượng đã góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản trái phép, bảo vệ hệ sinh thái và giữ màu xanh cho đại ngàn biên giới".
Với tinh thần "ba bám, bốn cùng", CBCS ở đây đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng bảo vệ biên giới và phòng chống các loại tội phạm, chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Ngoài ra, các anh cũng thường xuyên động viên, giúp đỡ cư dân biên giới phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn... để xây dựng vùng biên đẹp, giàu.
Do đơn vị đóng quân xa khu dân cư, đường sá đi lại khó khăn, cách trở vùng lòng hồ rộng lớn nên ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang còn luôn duy trì tốt công tác tăng gia sản xuất để cải thiện bữa cơm hằng ngày và đảm bảo nguồn thực phẩm dự trữ.
Với trọng trách được giao, CBCS Đồn Biên phòng Hương Quang đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực công tác, trên khắp địa bàn biên phòng. Đặc biệt, chúng tôi đã làm tốt công tác tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đồng hành cùng cư dân vùng biên xây dựng cuộc sống giàu đệp, bình yên.
Trung tá Võ Nhân Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Quang
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm, tạo điều kiện để Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng ổn định về tổ chức, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, thực sự là “lá chắn thép” ở biên giới Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung chỉ đạo chặt chẽ 17 xã, phường diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ, chú trọng công tác bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực.
Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Lễ giao nhận quân năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang tổ chức diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thắp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng liêng biểu trưng cho tinh thần yêu nước và ý chí tiếp bước cha anh, khơi dậy quyết tâm của các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
