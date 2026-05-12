Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

(Baohatinh.vn) - Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Cán bộ quân y trên tàu Cảnh sát biển 8004 thăm khám cho cán bộ làm nhiệm vụ trên tàu.

Giữa môi trường làm việc đặc biệt, cách xa sự hỗ trợ trực tiếp từ đất liền, những cán bộ quân y trên tàu Cảnh sát biển 8004 (Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đang lặng lẽ viết nên câu chuyện về sự tận tụy, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng đội và ngư dân giữa "đầu sóng, ngọn gió".

Trong lớp cán bộ trẻ đầy năng động trên tàu Cảnh sát biển 8004, Trung úy, bác sĩ Lê Đắc Quang (SN 2000, quê ở xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) để lại ấn tượng đẹp về sự xông pha và tinh thần trách nhiệm của một người thầy thuốc trẻ mang quân hàm xanh. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y vào năm 2025, bác sĩ Quang về nhận công tác và giữ chức vụ Trợ lý Quân y tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1).

Bác sĩ Quang chia sẻ: “Trên con tàu này, mỗi vị trí đều là một "mắt xích" quan trọng. Các cán bộ, chiến sĩ vốn đã rất can trường và dày dạn sóng gió, nhưng biển khơi luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ về sức khỏe. Nhiệm vụ của tôi là luôn túc trực để chăm sóc sức khỏe cho đồng đội. Thấy mọi người đều khỏe mạnh, giữ vững vị trí chiến đấu sau mỗi đợt sóng dữ, đó chính là niềm hạnh phúc nhất của người làm nghề y như tôi”.

Trung úy, bác sĩ Lê Đắc Quang trò chuyện với cán bộ trên tàu Cảnh sát biển 8004.

Với bác sĩ Quang, mỗi viên thuốc trao tay đồng đội không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn gửi gắm cái tâm của một người cán bộ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương. Sự hiện diện của những người như anh là minh chứng cho sự tiếp nối thế hệ, khi những trí thức trẻ không quản ngại gian khổ, coi biển đảo là nhà, coi con tàu là quê hương thứ hai để cống hiến.

"Tuổi trẻ trong tôi là những tháng ngày được thử thách và cống hiến. Rời giảng đường để đến với con tàu hiện đại như 8004, tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn, mà còn là bản lĩnh để thích nghi với sự khắc nghiệt của sóng gió. Mỗi khi nhìn thấy màu áo xanh của đồng đội túc trực bên mạn tàu, tôi tự nhủ phải nỗ lực gấp đôi để trở thành điểm tựa y tế vững chắc nhất. Biển đảo dù xa xôi, nhưng khi coi con tàu là nhà, đồng đội là anh em ruột thịt, mọi gian khổ đều trở thành động lực để tôi hoàn thiện mình, xứng đáng với niềm tin của đơn vị" - bác sĩ Quang bộc bạch.

Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, y sĩ Hoàng Nam Hải - người có 10 năm công tác trên tàu Cảnh sát biển 8004.

10 năm đối mặt với sóng gió trên tàu Cảnh sát biển 8004 cũng là ngần ấy thời gian Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, y sĩ Hoàng Nam Hải (SN 1992, quê xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An) rèn luyện bản lĩnh trong những “phòng bệnh” đặc biệt giữa trùng khơi.

Y sĩ Hải tâm sự: “Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Vinh (tỉnh Nghệ An) năm 2013 và công tác qua nhiều đơn vị, từ năm 2016, tôi chính thức gắn bó với tàu 8004. Làm nghề y giữa trùng khơi, thử thách lớn nhất chính là những lúc tàu rung lắc dữ dội do sóng lớn. Khi đối mặt với sóng cấp 6, cấp 7, việc chăm sóc người bệnh đòi hỏi sự tập trung và bản lĩnh gấp bội. Có những thời điểm, dù đôi chân mình đứng chưa vững vì sóng dữ, nhưng đôi tay của người thầy thuốc quân y phải tuyệt đối chuẩn xác để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đồng đội một cách tốt nhất. Chính những khoảnh khắc cùng nhau đi qua vất vả và hiểm nguy giữa biển khơi ấy đã gắn kết chúng tôi thành một khối thống nhất, kiên cường hơn trước mọi thử thách".

Y sĩ Hoàng Nam Hải kiểm tra thuốc và trang thiết bị y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống thực tế trên biển.

Chia sẻ về những kỷ niệm trong nghề, y sĩ Hải kể: “Đó là những lúc chúng tôi nhận tin có ngư dân gặp nạn ngoài khơi trong thời tiết biển động dữ dội. Giữa sóng lớn và những chiếc tàu cá đang chao đảo, việc tiếp cận để sơ cứu người bị nạn lúc ấy là một cuộc đấu trí thực sự. Bởi, trong đầu chỉ có một mệnh lệnh từ trái tim đó là phải nhanh nhất, chuẩn xác nhất để giành giật sự sống cho bà con từ sóng dữ. Nhìn thấy ngư dân bình an, thấy nụ cười lẫn trong nước mắt của họ khi được cứu sống, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa".

Dẫu công việc trên tàu có phần đặc thù hơn so với điều kiện tại các bệnh viện ở đất liền, nhưng những cán bộ quân y trên tàu 8004 vẫn luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết. Không chỉ chăm sóc đồng đội, các anh còn là những người bạn luôn sẵn sàng ứng cứu ngư dân trong những tình huống hiểm nguy nhất. Những lần vượt sóng dữ để sơ cứu cho ngư dân gặp nạn trên biển không đơn thuần là nhiệm vụ, mà đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" - người chiến sĩ cảnh sát biển trong lòng Nhân dân.

Sự quan tâm, chăm sóc tận tình của người thầy thuốc quân y giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm vững tâm thực hiện nhiệm vụ giữa trùng khơi.

Đại úy Đồng Đức Trung - Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8004 chia sẻ: "Bằng tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết với nghề, các cán bộ quân y luôn nỗ lực làm tròn sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho toàn đơn vị. Sự thầm lặng và chuyên nghiệp của các đồng chí không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, mà còn là nhân tố quan trọng giúp con tàu luôn vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ".

Chia tay những người lính áo trắng trên tàu Cảnh sát biển 8004 khi hoàng hôn buông xuống trên mặt biển Vịnh Bắc Bộ, chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi chuyến đi an toàn là sự tận tụy, lặng thầm và bền bỉ của lực lượng quân y. Họ là những người âm thầm chăm sóc sức khoẻ cho đồng đội, góp phần giúp con tàu luôn vững vàng giữa trùng khơi, xứng đáng là điểm tựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam viết tiếp những bản hùng ca nơi biển cả.

Tàu Cảnh sát biển 8004 là con tàu hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam, thực hiện các nhiệm vụ như: tuần tra, thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc; tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển; đồng thời đảm nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng, tuần tra liên hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển các nước trong khu vực và quốc tế.

