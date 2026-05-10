Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Thiêng liêng lễ thượng cờ trên đảo tiền tiêu Cô Tô

Văn Chung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

bqbht_br_img-3137.jpg
Các thành viên đoàn công tác tham dự lễ thượng cờ.

Sáng 10/5, đoàn công tác các địa phương và cơ quan, đơn vị đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ phía Bắc do Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 dẫn đầu đã dự lễ thượng cờ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh). Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh cùng tham dự.

bqbht_br_1c7a0067.jpg
Lễ thượng cờ diễn ra tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đặc khu Cô Tô.
bqbht_br_1c7a0084.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các thành viên trong đoàn công tác dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
bqbht_br_1c7a0096-2.jpg
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và các đoàn địa phương, đơn vị đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc.
bqbht_br_1c7a0197-2.jpg
Tiếp đó, đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ đặc khu Cô Tô.
bqbht_br_1c7a0206-2.jpg
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
bqbht_br_1c7a0274-2.jpg
Đoàn cũng đã đến thăm cán bộ và lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại đặc khu Cô Tô.
bqbht_br_1c7a0280-2.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đặc khu Cô Tô.
bqbht_br_1c7a0286-2.jpg
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương tặng quà cho cơ quan, đơn vị trên địa bàn đặc khu.

Tin liên quan

Tags:

#Đặc khu Cô Tô #Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ

Chủ đề THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, BIỂN - ĐẢO VÀ BIÊN GIỚI

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004

Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004

Buổi tuyên truyền đã giúp đoàn công tác Hà Tĩnh nắm vững các quy định mới nhất về quản lý hoạt động nghề cá, nâng cao trách nhiệm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC.
KPI - áp lực hay động lực?

KPI - áp lực hay động lực?

Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam

Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác PCCC&CNCH

Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác PCCC&CNCH

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về công tác PCCC&CNCH; quán triệt tốt phương châm “lấy phòng ngừa là chính”.
[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!