Đại sứ Vương quốc Bỉ dâng hương tại Khu di tích Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những đóng góp to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với văn hóa nhân loại.
Chiều 11/5, ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền).
Ngài Karl Van den Bossche - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cùng đoàn dâng hương, hoa, bày tỏ tấm lòng thành kính trước anh linh Đại thi hào Nguyễn Du.
Ngài Karl Van den Bossche cùng các thành viên trong đoàn tham quan không gian văn hóa tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.
Đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà cán bộ, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng).
Buổi tuyên truyền đã giúp đoàn công tác Hà Tĩnh nắm vững các quy định mới nhất về quản lý hoạt động nghề cá, nâng cao trách nhiệm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC.
Việc thực hiện chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đã tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ vững mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tâm huyết, đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!