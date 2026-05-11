Đại sứ Vương quốc Bỉ dâng hương tại Khu di tích Nguyễn Du

Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân 11/05/2026 09:42 Hôm nay, ngày 11/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Bá Long giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 11/05/2026 09:18 Đồng chí Nguyễn Bá Long - Trưởng phòng Quản lý ngành (Sở Tài chính) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Thiêng liêng lễ thượng cờ trên đảo tiền tiêu Cô Tô 10/05/2026 16:17 Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương và tặng quà người có công tại Ngã ba Đồng Lộc 10/05/2026 14:50 Sáng 10/5, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Buổi gặp mặt ý nghĩa nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 10/05/2026 10:00 Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các thế hệ Tổng phụ trách Đội huyện Đức Thọ cũ (Hà Tĩnh) đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu đầy ý nghĩa.

Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc 10/05/2026 07:29 Các thành viên đoàn công tác đã thả những bông hoa cúc tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đặc khu Bạch Long Vĩ 09/05/2026 19:29 Đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà cán bộ, lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng).

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển, đảo quê hương 09/05/2026 17:52 Hải đội 102 (đóng quân ở xã Đan Hải) phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động ý nghĩa để tuyên truyền, giáo dục về tình yêu, trách nhiệm bảo vệ biển, đảo trên địa bàn Hà Tĩnh.

Cần tháo gỡ "điểm nghẽn", giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn 09/05/2026 15:52 Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn ở Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay đạt 96,77%. Đây là kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hẹn cần sớm có giải pháp khắc phục.

Buổi tuyên truyền đặc biệt trên tàu Cảnh sát biển 8004 09/05/2026 14:50 Buổi tuyên truyền đã giúp đoàn công tác Hà Tĩnh nắm vững các quy định mới nhất về quản lý hoạt động nghề cá, nâng cao trách nhiệm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC.

Sơn Tây đưa chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” vào thực tiễn 09/05/2026 13:53 Việc thực hiện chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đã tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh 09/05/2026 13:17 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành ghi nhận sự chủ động của các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Chính phủ đã ứng phó hiệu quả căng thẳng nguồn cung và tăng giá xăng dầu 09/05/2026 09:05 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 31/2026/QH16 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ghi nhận Chính phủ đã ứng phó hiệu quả căng thẳng nguồn cung và tăng giá xăng dầu.

KPI - áp lực hay động lực? 09/05/2026 08:25 Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?

Giữ bình yên ở đoạn biên giới hiểm yếu nhất Hà Tĩnh 09/05/2026 05:20 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm, giữ rừng đầu nguồn và bảo đảm bình yên nơi "phên dậu".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka 09/05/2026 05:00 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Colombo của Sri Lanka về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Sri Lanka từ ngày 7-8/5.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 08/05/2026 22:06 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Thủ tướng lệnh điều động lãnh đạo cấp phó dôi dư ở tỉnh về xã 08/05/2026 19:39 Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là triệt để phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, UBND cấp tỉnh về cấp xã.

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 08/05/2026 17:47 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026 08/05/2026 16:13 Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ Tổng Tham mưu khảo sát khu vực thực binh diễn tập tại Hà Tĩnh 08/05/2026 15:49 Trung tướng Nguyễn Bá Lực đã khảo sát khu vực thực binh diễn tập phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, kiểm tra công tác chuẩn bị và yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập.

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026 08/05/2026 15:16 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.

Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ Đối tác Toàn diện 08/05/2026 14:36 Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Sri Lanka lên Đối tác Toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao.

Thể hiện được tiếng nói, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh tại đại hội 08/05/2026 14:07 Sáng 8/5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê 08/05/2026 14:07 Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ 08/05/2026 13:52 Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.

Đa dạng các hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 08/05/2026 11:08 Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), thiếu nhi Hà Tĩnh đang sôi nổi tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.