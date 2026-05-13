Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Hà Tĩnh góp sức làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/05/2026 13:15 Trong thiên sử vàng của cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc hậu phương, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến.

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu 07/05/2026 11:02 Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng 02/05/2026 05:15 Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ 30/04/2026 11:19 Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.

Công an Hà Tĩnh công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá 28/04/2026 19:13 Công an Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố, trao quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 19 trưởng phòng và tương đương; 40 cán bộ được thăng cấp từ trung tá lên thượng tá.

Mong muốn Quân khu 4 tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 28/04/2026 14:26 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm, tạo điều kiện để Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Thao trường đổ mồ hôi… 26/04/2026 10:21 Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 24/04/2026 20:25 Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 4 18/04/2026 19:36 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã đến dự và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 4.

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 phấn đấu xứng danh truyền thống anh hùng 18/04/2026 08:30 Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã viết nên những trang sử hào hùng bằng ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm và lòng trung thành son sắt.

Đẩy mạnh tuyên truyền 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước 17/04/2026 12:31 Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước.

Hà Tĩnh tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào vào cuối tháng 5 17/04/2026 11:31 Ngày 24 - 25/5, Hà Tĩnh sẽ tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương 14/04/2026 14:59 Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.

Xây dựng lực lượng BĐBP ổn định về tổ chức, là “lá chắn thép” ở biên giới 13/04/2026 17:52 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng ổn định về tổ chức, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, thực sự là “lá chắn thép” ở biên giới Hà Tĩnh.

Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống 01/04/2026 20:49 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II 01/04/2026 17:09 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung chỉ đạo chặt chẽ 17 xã, phường diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ, chú trọng công tác bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực.

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” 31/03/2026 11:33 Cuộc thi góp phần khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa và thành tựu KT-XH khu vực biên giới, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng biên phòng đấu tranh 51 chuyên án, bắt giữ 5.690 vụ trong đợt ra quân cao điểm 27/03/2026 19:27 Lực lượng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật trong đợt ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết.

Công an Hà Tĩnh tuyên dương 20 gương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu 23/03/2026 17:41 10 gương thanh niên, 10 gương phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2025 là những điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác.

Phát huy hiệu quả các mô hình giúp Nhân dân biên giới phát triển 23/03/2026 17:07 Qua 10 năm triển khai, các mô hình, chương trình, phong trào của BĐBP Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả toàn diện, có chiều sâu, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường 22/03/2026 13:54 Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu 21/03/2026 12:53 Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.

Một ngày của lính quân hàm xanh trong cao điểm gỡ thẻ vàng IUU 21/03/2026 05:20 Cao điểm gỡ “thẻ vàng” IUU, tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh, lực lượng bộ đội biên phòng ngày đêm bám cảng, góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản.

220 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường vào Đồn Biên phòng Phú Gia và mốc 509 20/03/2026 13:47 Dự án sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường vào Đồn Biên phòng Phú Gia và mốc Quốc giới 509 tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) dài hơn 21km, tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng.

Công an các tỉnh Cụm thi đua số 5 lấy người dân làm trung tâm phục vụ 18/03/2026 18:28 Công an Hà Tĩnh và các đơn vị trong Công an cụm thi đua số 5 - Bộ Công an đổi mới tư duy từ “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, xưng “đồng chí” 13/03/2026 08:15 Dưới sự hướng dẫn của cán bộ đơn vị, 120 tân binh từng bước thích nghi, rèn luyện tác phong, kỷ luật và nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh)

Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh có Trung đoàn trưởng mới 12/03/2026 18:19 Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841.

Ngày đầu tiên trong quân ngũ của chiến sĩ mới 06/03/2026 10:56 120 tân binh của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu bước vào "trường học lớn", tất cả đều rất phấn khởi và quyết tâm phấn đấu cao trong học tập, rèn luyện.