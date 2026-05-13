Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

(Baohatinh.vn) - Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.

Trong hải trình dài ngày trên biển, công việc của những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 (Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) có vai trò đặc biệt quan trọng. Từ khâu chuẩn bị, bảo quản thực phẩm đến chế biến các bữa ăn, tất cả đều được thực hiện chu đáo để bảo đảm sức khỏe, duy trì thể lực cho cán bộ, chiến sĩ và thành viên đoàn công tác.
Trong căn bếp nhỏ, tất cả các dụng cụ, đồ dùng đều được sắp xếp đúng vị trí theo từng loại.
Mỗi ngày, các &quot;anh nuôi&quot; đã chế biến hàng trăm suất ăn cho thành viên trên tàu. Trong điều kiện thời tiết thất thường, việc bảo quản thực phẩm luôn được thực hiện nghiêm ngặt, khoa học nhằm bảo đảm độ tươi ngon.
Để bảo đảm các bữa ăn đủ dinh dưỡng, đội ngũ hậu cần luôn tỉ mỉ trong từng khâu chuẩn bị, chế biến.
Thượng úy Đinh Như Khuê - nhân viên Ngành 5 (tàu Cảnh sát biển 8004) cho biết: &quot;Để bảo đảm bữa ăn cho số lượng người đông, thời gian dài ngày trên biển là một việc không hề đơn giản. Khó nhất là việc bảo quản rau xanh và các loại thực phẩm. Muốn được tươi lâu, rau phải được để ráo nước trước khi đưa vào bảo quản ở kho mát. Đối với các loại như: thịt, cá... phải chọn hàng tươi ngon. Do khối lượng thực phẩm lớn nên quá trình cấp đông thường xuyên được kiểm tra nhiệt độ và đảo vị trí&quot;.
Dù trong điều kiện giữa biển khơi, các anh vẫn cố gắng nêm nếm sao cho vừa vặn, đảm bảo mỗi suất ăn chất lượng nhất.
Công việc trên tàu dù có những khó khăn nhất định, nhưng với mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần, việc duy trì bữa ăn đủ dưỡng chất, bảo đảm sức khỏe cho mọi người trên mỗi hải trình là niềm hạnh phúc, động lực để họ vượt qua mọi sóng gió.
Trung tá Nguyễn Tất Hợp - nhân viên Ngành 1 (tàu Cảnh sát biển 8004) chia sẻ: "Chính sự phục vụ tận tâm, trách nhiệm của các đồng chí hậu cần đã giúp anh em luôn duy trì được trạng thái thể lực tốt nhất và tâm thế vững vàng bám biển, bám tàu trong suốt hải trình dài ngày".
Sau mỗi bữa cơm ấm tình đồng chí, các cán bộ, chiến sĩ lại trở về với vị trí công tác, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình.

Tổ phục vụ hậu cần có 20 đồng chí, dù mỗi người một phần việc khác nhau nhưng tất cả đều chung một tinh thần hết lòng vì tập thể. Chính sự tận tụy trong việc nâng cao chất lượng từng bữa ăn đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi sóng gió, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại úy Đồng Đức Trung - Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8004

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
