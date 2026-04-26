Thao trường đổ mồ hôi…

Rèn bản lĩnh “thép” bảo vệ biên cương

Những người lính trẻ ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động hăng say huấn luyện để đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Giữa cái nắng như đổ lửa, thao trường Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn vang tiếng hô, tiếng bước chân dồn dập, tiếng tháo lắp súng lách cách. Trên bãi bắn, Binh nhì Nguyễn Thế Vượng, Tiểu đội 3, Trung đội 1, đang miệt mài với bài huấn luyện bắn súng tiểu liên AK. Mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt người chiến sỹ trẻ vẫn “khóa” chặt mục tiêu; từng động tác từ nằm bắn, lấy đường ngắm đến bóp cò đều được thực hiện dứt khoát, chuẩn xác.

Binh nhì Nguyễn Thế Vượng cẩn trọng với từng đường ngắm bắn súng tiểu liên AK.

“Tôi và đồng đội luôn khắc ghi lời dạy của Bác: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” để có động lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích cao trong huấn luyện. Tôi quyết tâm rèn luyện bản thân với mong muốn trở thành người lính vững vàng, sau này góp sức bảo vệ quê hương” - Binh nhì Nguyễn Thế Vượng chia sẻ.

Không riêng Vượng, gần 100 chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2026 đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm với cường độ lớn. Dù vất vả, áp lực lớn, nhưng từ chỉ huy, cán bộ huấn luyện đến các chiến sỹ trẻ đều thể hiện tinh thần lạc quan, quyết tâm cao, hướng tới mục tiêu rèn luyện những người lính biên phòng can trường, dũng cảm.

Thục luyện thao tác ném lựu đạn xa trúng đích.

Mỗi năm, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tổ chức huấn luyện từ 80-95 chiến sỹ mới và gần 200 quân nhân dự bị. Xác định huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, đơn vị chủ động đổi mới nội dung, phương pháp theo hướng sát thực tiễn, lấy chất lượng làm thước đo. Đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa rèn kỹ năng với xây dựng bản lĩnh, ý chí cho bộ đội. Nhờ đó, kết quả huấn luyện những năm gần đây luôn 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 75%; tiểu đoàn luôn được công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi.

Những phút nghỉ giải lao trên thao trường.

Trung tá Chu Thanh Tú - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động khẳng định: “Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xác định đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Vì vậy, chúng tôi quán triệt đầy đủ mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên; xây dựng kế hoạch khoa học, sát thực tiễn nhằm đạt kết quả huấn luyện cao nhất”.

Chất lượng huấn luyện được nâng lên là yếu tố then chốt để rèn luyện bộ đội hình thành tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm, tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng biên phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong bối cảnh mới.

Những người lính trẻ ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chấp hành nghiêm nền nếp, kỷ luật quân đội.

Huấn luyện thực chất, nâng cao sức mạnh chiến đấu

Không chỉ lực lượng biên phòng, tại các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, công tác huấn luyện chiến sĩ mới cũng đang được triển khai sôi nổi, quyết liệt. Tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841, những ngày qua, 120 chiến sĩ mới miệt mài luyện tập trên thao trường nắng như đổ lửa. Với quyết tâm “nâng chất” tân binh, không khí huấn luyện trên thao trường luôn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, nhịp nhàng ở mọi nội dung, nhất là các môn bắn súng, điều lệnh đội ngũ, ném lựu đạn…

Những người lính trẻ ở Trung đoàn 841 trên đường ra thao trường huấn luyện.

Binh nhì Nguyễn Gia Huy - Trung đội 6, Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Chúng tôi được tham gia đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nhiều sự kiện lớn khác. Đây vừa là môi trường, vừa là động lực để chúng tôi phấn đấu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Ngoài 100-120 chiến sĩ mới, mỗi năm, Trung đoàn 841 còn huấn luyện 250-300 quân nhân dự bị. Dù ở đối tượng nào, đơn vị cũng kiên trì nguyên tắc “huấn luyện thực chất”, “yếu ở đâu, bồi dưỡng ở đó”; kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, tổ chức luyện tập từ dễ đến khó.

Những người lính trẻ ở Trung đoàn 841 luôn nỗ lực vượt qua nắng gió thao trường và các khó khăn trong huấn luyện để đạt kết quả cao nhất.

Để nâng cao hiệu quả huấn luyện, Trung đoàn 841 tổ chức chia lực lượng theo tổ, nhóm phù hợp trình độ để thuận lợi kèm cặp, uốn nắn; phát huy vai trò tiểu đội trưởng, trung đội trưởng trong hướng dẫn, duy trì luyện tập; chú trọng “cầm tay chỉ việc” gắn với rèn luyện bổ trợ ngoài giờ; tăng cường sử dụng mô hình học cụ trực quan; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng để kịp thời điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện.

Trung tá Trần Văn Nguyên - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841 khẳng định: “Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng là nhiệm vụ trung tâm, quyết định trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Vì vậy, chúng tôi chú trọng huấn luyện sát thực tế, tăng cường thực hành, rèn bản lĩnh, khả năng xử trí tình huống. Nhờ đó, kết quả huấn luyện hằng năm không ngừng được nâng lên, tỷ lệ khá, giỏi tăng dần”.

Thực hành nội dung trao súng cho đồng đội.

Thực tiễn cho thấy, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ, bản lĩnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội. Không chỉ nâng cao khả năng tác chiến, thực hiện tốt các cuộc diễn tập, ứng phó kịp thời với tình huống phát sinh, công tác huấn luyện còn góp phần trực tiếp nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Trung đoàn 841 huấn luyện khẩu đội đại liên (thuộc lực lượng dự bị động viên).