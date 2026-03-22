Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

(Baohatinh.vn) - Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.

bqbht_br_anh-1.jpg
Thực hiện kế hoạch chung của tỉnh, lực lượng dân quân xã Tùng Lộc đã ra quân huấn luyện với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, quyết tâm ra sức thi đua “huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”. Đặc biệt, toàn lực lượng luôn nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao trong huấn luyện và thực hành bắn đạn thật của đề mục "Bắn súng tiểu liên AK bài 1 cho đối tượng dân quân năm thứ nhất".
a1-1.jpg
a2.jpg
a3.jpg
Dưới sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của cán bộ, các chiến sĩ dân quân thuộc Ban CHQS xã Đông Kinh tự tin trong từng đường ngắm bắn súng tiểu liên AK bài 1.
bqbht_br_anh-9.jpg
Nữ dân quân Nguyễn Thị Quyên (SN 2006, ở thôn Phú Quý, xã Đông Kinh) chia sẻ: "Tôi đã thu xếp công việc cá nhân, gia đình để tham gia huấn luyện đầy đủ, nghiêm túc, chất lượng. Chúng tôi luôn quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để học tập, huấn luyện, hình thành và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".
bqbht_br_7.jpg
Theo khung chương trình chung của toàn tỉnh, trong thời gian 15 ngày, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của xã Yên Hòa sẽ được huấn luyện, truyền thụ, trang bị những kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật. Phấn đấu khi kết thúc huấn luyện sẽ đạt kết quả cao nhất và 100% chiến sĩ được thực hành kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1B.
bqbht_br_anh-6.jpg
Các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất thuộc Ban CHQS xã Can Lộc luyện tập động tác ném lựu đạn, góp phần rèn luyện kỹ năng, yếu lĩnh động tác, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
bqbht_br_anh-10.jpg
Dưới nắng gió gay gắt đầu hè, dân quân phường Hà Huy Tập vẫn miệt mài luyện tập để thuần thục các tư thế, động tác chiến thuật từng người trong vận động tiến công.
bqbht_br_b.jpg
bqbht_br_8.jpg
Các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất thuộc Ban CHQS phường Hà Huy Tập được hướng dẫn để luyện tập thuần thục động tác tháo, lắp súng tiểu liên AK nhằm làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế.
bqbht_br_anh-3.jpg
Để động viên các chiến sĩ tham gia huấn luyện, đảng ủy, UBND và các ban ngành, đoàn thể các địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các lực lượng tham gia huấn luyện (ảnh chụp ở xã Yên Hòa).
bqbht_br_anh-2.jpg﻿
Trung tá Phạm Duy Anh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cẩm Bình chia sẻ: “Ban CHQS xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng dân quân trong suốt thời gian huấn luyện. Ngoài việc bảo đảm chế độ tiêu chuẩn theo quy định, những đồng chí tham gia đợt này được hỗ trợ một phần xăng xe, tiền ăn. Việc thăm hỏi, động viên, tặng quà của cấp ủy, chính quyền đã động viên, khích lệ từng người phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ”.

Đây là năm đầu triển khai công tác huấn luyện dân quân khi đưa sĩ quan chính quy về xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành và thực hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã. Chương trình huấn luyện tập trung ưu tiên những nội dung thiết thực như: học tập chính trị, huấn luyện quân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng, xử lý tình huống A2, công tác vận động quần chúng... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Thượng tá Hồ Mạnh Thích - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

