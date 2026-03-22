Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường

(Baohatinh.vn) - Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Dưới sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của cán bộ, các chiến sĩ dân quân thuộc Ban CHQS xã Đông Kinh tự tin trong từng đường ngắm bắn súng tiểu liên AK bài 1.
Các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất thuộc Ban CHQS phường Hà Huy Tập được hướng dẫn để luyện tập thuần thục động tác tháo, lắp súng tiểu liên AK nhằm làm chủ vũ khí trang bị có trong biên chế.
Đây là năm đầu triển khai công tác huấn luyện dân quân khi đưa sĩ quan chính quy về xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực tham mưu, chỉ đạo điều hành và thực hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã. Chương trình huấn luyện tập trung ưu tiên những nội dung thiết thực như: học tập chính trị, huấn luyện quân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng, xử lý tình huống A2, công tác vận động quần chúng... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.
Thượng tá Hồ Mạnh Thích - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.
Lễ giao nhận quân năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang tổ chức diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thắp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng liêng biểu trưng cho tinh thần yêu nước và ý chí tiếp bước cha anh, khơi dậy quyết tâm của các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã động viên và tin tưởng 491 thanh niên ưu tú tại 24 xã thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, trong môi trường quân ngũ, các tân binh sẽ nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, động viên, chúc Tết,giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại một số đơn vị lực lượng vũ trang; tặng quà Tết cho hoàn cảnh khó khăn.