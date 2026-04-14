Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Binh nhì Nguyễn Đức Mạnh tập bài huấn luyện "Ném lựu đạn xa trúng đích"

Giữa thao trường bỏng rát, Binh nhì Nguyễn Đức Mạnh cùng 8 chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 3, Đại đội Huấn luyện (Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động) vẫn miệt mài với nội dung ném lựu đạn. Tư thế chuẩn, động tác dứt khoát, hiệp đồng chặt chẽ theo khẩu lệnh… quả lựu đạn rời tay đúng hướng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc bài tập, Mạnh nhanh chóng cơ động về vị trí an toàn để các đồng đội khác tiếp tục bước vào huấn luyện nội dung tương tự.

Binh nhì Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ: “Những ngày đầu huấn luyện, tôi khá lúng túng với các động tác cơ bản, từ điều lệnh đội ngũ đến thao tác sử dụng vũ khí, ném lựu đạn xa trúng đích. Nhưng nhờ được cán bộ trực tiếp “cầm tay, chỉ việc”, hướng dẫn sửa từng động tác nhỏ, tôi từng bước nắm chắc yếu lĩnh, thực hiện ngày càng thuần thục hơn”.

Tiểu đội 3, Trung đội 1 (Đại đội Huấn luyện) thực hành bài: "Ngắm bắn các mục tiêu cố định, ẩn hiện bằng súng tiểu liên AK".

“Thời gian tới, tôi và đồng đội sẽ không ngừng nỗ lực trên thao trường, quyết tâm huấn luyện đạt kết quả cao nhất. Dù khó khăn, vất vả đến mấy thì chúng tôi cũng phấn đấu hết mình để sau khi huấn luyện xong sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tốt, khả năng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ biên giới trong tình hình mới” - Binh nhì Nguyễn Đức Mạnh thể hiện quyết tâm.

Dù nắng nóng gay gắt nhưng ngày nối ngày, trên khắp thao trường của Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động luôn rộn ràng không khí “rèn quân” khẩn trương, nghiêm túc. Gần 100 chiến sĩ mới đang bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm, miệt mài trên từng bãi tập với cường độ lớn. Các khoa mục được tổ chức chặt chẽ, đúng, đủ nội dung từ điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật cá nhân đến công tác hậu cần, kỹ thuật. Từng nội dung huấn luyện đều được kiểm tra, đánh giá, nhận xét ngay trên thao trường và mọi sai sót đều được chỉ ra để uốn nắn kịp thời.

Những người lính trẻ miệt mài huấn luyện thể lực giữa thời tiết oi bức, nắng nóng.

Quá trình huấn luyện chiến sĩ mới được triển khai theo phương châm từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Cán bộ huấn luyện thường xuyên bám sát thao trường, kịp thời uốn nắn từng động tác, bảo đảm bộ đội nắm chắc yếu lĩnh, thực hành đúng kỹ thuật. Đồng thời, chú trọng nắm bắt đặc điểm tâm lý, trình độ của từng chiến sĩ để lựa chọn phương pháp huấn luyện phù hợp, gắn với động viên, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời.

Thiếu úy Trần Anh Thao – Trung đội trưởng Trung đội 1 cho biết: “Một trong những vấn đề trọng tâm là đơn vị chủ động đưa nhiều nội dung huấn luyện sát thực tế chiến đấu, như tăng cường dã ngoại, huấn luyện ban đêm, luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng… Qua đó, góp phần nâng cao sức bền, khả năng cơ động, kỹ năng xử lí tình huống phức tạp và bản lĩnh cho bộ đội.”

Thiếu úy Trần Anh Thao hướng dẫn chiến sĩ mới thực hành động tác ném lựu đạn.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương pháp huấn luyện, gắn nội dung với thực tế, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm cho chiến sĩ mới. Cùng với đó, đơn vị quán triệt nghiêm phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, “lấy thực hành là chính”, qua đó tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng huấn luyện.

Kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác nội vụ đối với tân binh.

Nhiều năm qua, công tác huấn luyện chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động luôn hoàn thành đầy đủ nội dung, bảo đảm quân số tham gia, an toàn tuyệt đối; kết quả hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 76% khá, giỏi.

Trung tá Nguyễn Tiến Khánh – Chính trị viên Tiểu đoàn khẳng định: “Kết quả này có được nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng kế hoạch huấn luyện khoa học, phân bổ hợp lý thời gian giữa lý thuyết và thực hành, quan tâm đầu tư thao trường, cơ sở vật chất, đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên, đánh giá nghiêm túc. Năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau hoàn thành đợt huấn luyện tốt nhất, an toàn nhất”.

Phút nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian vất vả huấn luyện trên thao trường.

Từ thao trường nắng gió, từng chiến sĩ trẻ được rèn luyện toàn diện về thể lực, kỹ thuật, chiến thuật và ý chí. “Luyện quân tinh” không chỉ là yêu cầu huấn luyện, mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn của nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Đây cũng là nền tảng để BĐBP Hà Tĩnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đủ khả năng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong bối cảnh mới.