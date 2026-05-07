[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 phấn đấu xứng danh truyền thống anh hùng 18/04/2026 08:30 Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã viết nên những trang sử hào hùng bằng ý chí kiên cường, tinh thần quả cảm và lòng trung thành son sắt.

Đẩy mạnh tuyên truyền 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước 17/04/2026 12:31 Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 80 năm An ninh nhân dân và thành tựu phát triển đất nước.

Hà Tĩnh tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào vào cuối tháng 5 17/04/2026 11:31 Ngày 24 - 25/5, Hà Tĩnh sẽ tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào, được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026.

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương 14/04/2026 14:59 Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.

Xây dựng lực lượng BĐBP ổn định về tổ chức, là “lá chắn thép” ở biên giới 13/04/2026 17:52 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng ổn định về tổ chức, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, thực sự là “lá chắn thép” ở biên giới Hà Tĩnh.

Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống 01/04/2026 20:49 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II 01/04/2026 17:09 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung chỉ đạo chặt chẽ 17 xã, phường diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ, chú trọng công tác bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực.

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” 31/03/2026 11:33 Cuộc thi góp phần khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa và thành tựu KT-XH khu vực biên giới, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng biên phòng đấu tranh 51 chuyên án, bắt giữ 5.690 vụ trong đợt ra quân cao điểm 27/03/2026 19:27 Lực lượng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật trong đợt ra quân cao điểm phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết.

Công an Hà Tĩnh tuyên dương 20 gương thanh niên, phụ nữ tiêu biểu 23/03/2026 17:41 10 gương thanh niên, 10 gương phụ nữ Công an Hà Tĩnh tiêu biểu năm 2025 là những điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác.

Phát huy hiệu quả các mô hình giúp Nhân dân biên giới phát triển 23/03/2026 17:07 Qua 10 năm triển khai, các mô hình, chương trình, phong trào của BĐBP Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả toàn diện, có chiều sâu, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Chiến sĩ "sao vuông" hăng say trên thao trường 22/03/2026 13:54 Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu 21/03/2026 12:53 Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.

Một ngày của lính quân hàm xanh trong cao điểm gỡ thẻ vàng IUU 21/03/2026 05:20 Cao điểm gỡ “thẻ vàng” IUU, tại cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh, lực lượng bộ đội biên phòng ngày đêm bám cảng, góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản.

220 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường vào Đồn Biên phòng Phú Gia và mốc 509 20/03/2026 13:47 Dự án sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường vào Đồn Biên phòng Phú Gia và mốc Quốc giới 509 tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) dài hơn 21km, tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng.

Công an các tỉnh Cụm thi đua số 5 lấy người dân làm trung tâm phục vụ 18/03/2026 18:28 Công an Hà Tĩnh và các đơn vị trong Công an cụm thi đua số 5 - Bộ Công an đổi mới tư duy từ “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ - phục vụ”, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Những ngày đầu quân ngũ: Chăn vuông góc, tóc cắt cao, xưng “đồng chí” 13/03/2026 08:15 Dưới sự hướng dẫn của cán bộ đơn vị, 120 tân binh từng bước thích nghi, rèn luyện tác phong, kỷ luật và nhanh chóng hòa mình vào cuộc sống mới tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh)

Trung đoàn 841 - Bộ CHQS Hà Tĩnh có Trung đoàn trưởng mới 12/03/2026 18:19 Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 841.

Ngày đầu tiên trong quân ngũ của chiến sĩ mới 06/03/2026 10:56 120 tân binh của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu bước vào "trường học lớn", tất cả đều rất phấn khởi và quyết tâm phấn đấu cao trong học tập, rèn luyện.

[Infographic] 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần của chiến sĩ mới 06/03/2026 08:12 Ngày đầu vào quân ngũ, chiến sĩ mới sẽ có cảm giác bỡ ngỡ ban đầu với 11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần của quân đội.

491 tân binh tại điểm giao quân số 2 Hà Tĩnh sẵn sàng cho nhiệm vụ mới 05/03/2026 15:12 Lễ giao nhận quân năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang tổ chức diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 – Kỳ Anh trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân 05/03/2026 14:59 Năm 2026, tại điểm giao nhận quân số 3 của Hà Tĩnh có 428 thanh niên của 18 xã, phường khu vực 3 – Kỳ Anh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.

Rộn ràng ngày hội tòng quân tại điểm giao nhận quân số 1 - Nam Hồng Lĩnh 05/03/2026 13:57 Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thắp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng liêng biểu trưng cho tinh thần yêu nước và ý chí tiếp bước cha anh, khơi dậy quyết tâm của các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề 05/03/2026 13:34 Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh 05/03/2026 12:20 Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.

Hà Tĩnh giao nhận quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối 05/03/2026 11:50 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh biểu dương cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các xã, phường; các cơ quan, đơn vị liên quan đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giao quân năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng, động viên tân binh lên đường tòng quân 05/03/2026 11:18 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã động viên và tin tưởng 491 thanh niên ưu tú tại 24 xã thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân 05/03/2026 11:02 Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.

Phó Tư lệnh Quân khu 4 và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự lễ giao nhận quân năm 2026 05/03/2026 10:40 Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, trong môi trường quân ngũ, các tân binh sẽ nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.