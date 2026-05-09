Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển, đảo quê hương

Ngày 9/5, Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2026 dành cho học sinh THCS tại các xã, phường ven biển tỉnh Hà Tĩnh.

Hải đội 102 tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho ngư dân xã Đan Hải.

Trong buổi sáng, Hải đội 102 đã phối hợp tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Đan Hải. Trong chương trình này, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã trực tiếp đến khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội – Xuân Phổ để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 300 ngư dân.

Các ngư dân được tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản, các quy định về phòng, chống khai thác IUU, vai trò của cảnh sát biển và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển…

100 thí sinh tham gia vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2026.

Chiều cùng ngày, Hải đội 102 phối hợp tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2026. Tham gia tranh tài có 100 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại vòng thi trực tuyến cấp xã, phường của 11 trường THCS ven biển Hà Tĩnh (diễn ra từ cuối năm 2025 đến nay với 12.686 học sinh tham gia).

Tại vòng chung kết, các thí sinh tham gia tranh tài về kiến thức và năng khiếu. Nội dung các phần thi kiến thức chủ yếu liên quan đến chủ quyền biển, đảo; ý nghĩa của biển, đảo đối với công cuộc phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của đất nước, quê hương; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển... Phần thi năng khiếu, các thí sinh vẽ tranh theo chủ đề “Biển, đảo quê hương và người chiến sĩ cảnh sát biển”.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho em Đặng Thanh Phương và em Nguyễn Hoàng Thanh Vi.

Sau một buổi tranh tài, Ban Tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" đã trao 30 giải thưởng gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 20 giải khuyến khích. Em Đặng Thanh Phương, học sinh lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tiên Điền) xuất sắc giành giải nhất phần thi kiến thức; em Nguyễn Hoàng Thanh Vi, lớp 8A4, Trường THCS Nguyễn Trọng Bình (xã Kỳ Anh) giành giải nhất phần thi năng khiếu với tác phẩm "Giữ bình yên nơi biển đảo".

Nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng về biển, đảo quê hương, Hải đội 102 cũng đã trao tặng 110 suất quà (1 triệu đồng/suất), 120 áo phao và 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đan Hải.

Thông qua các hoạt động trên, Hải đội 102 mong muốn tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành tại Hà Tĩnh để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tình yêu biển, đảo cho toàn xã hội, nhất là ngư dân và thế hệ trẻ; chia sẻ khó khăn với ngư dân và các hoàn cảnh yếu thế; lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.