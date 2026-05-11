Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh, kết nối đầu tư

Đại sứ Phạm Quang Hiệu trao quà lưu niệm cho tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp tục chuyến công tác tại Nhật Bản, chiều 11/5, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Tham gia đoàn Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính, Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp. Đồng chí Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhật Bản tiếp, làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trân trọng cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Hiệu và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo cũng như sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Hà Tĩnh trong quá trình chuẩn bị các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng chúc mừng Đại sứ quán đã phối hợp, kết nối, góp phần tổ chức thành công chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nhật Bản tới Việt Nam, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Chuyến công tác của tỉnh Hà Tĩnh tại Nhật Bản lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản.

Lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp Hà Tĩnh tại buổi làm việc.

Thông tin khái quát về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho biết: Hà Tĩnh là địa phương có nhiều dư địa để phát triển công nghiệp, logistics, cảng biển, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và hợp tác quốc tế. Thời gian qua, tỉnh luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu và triển khai các dự án.

Khẳng định Nhật Bản là đối tác hết sức quan trọng đối với Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cho rằng, các đối tác Nhật Bản luôn được đánh giá cao bởi công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm xã hội và tầm nhìn hợp tác lâu dài. Thông qua chuyến công tác lần này, đặc biệt là hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh tại Nhật Bản, tỉnh mong muốn tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản; qua đó, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác mới, thiết thực và bền vững.

Lãnh đạo các doanh nghiệp Hà Tĩnh và đại biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đại sứ Phạm Quang Hiệu và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư của tỉnh; kết nối các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của địa phương; đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thúc đẩy kết nối giữa tỉnh với các địa phương của Nhật Bản có tiềm năng tương đồng, tiến tới thiết lập quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cũng mong muốn Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Hà Tĩnh đang học tập, làm việc và sinh sống tại Nhật Bản, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Hà Tĩnh với các đối tác Nhật Bản.

Trao đổi tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng được đón đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đến thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm của địa phương trong việc tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu trao đổi tại buổi làm việc.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, dư địa hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các đối tác, doanh nghiệp, địa phương Nhật Bản còn rất lớn. Với vị trí chiến lược, tiềm năng về công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch và nguồn nhân lực, Hà Tĩnh có nhiều điều kiện để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản, nhất là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành, hỗ trợ Hà Tĩnh trong quảng bá hình ảnh địa phương; kết nối với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản; hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác thời gian tới.