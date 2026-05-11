Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn JETRO kết nối nhà đầu tư Nhật Bản vào địa bàn

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm mong muốn JETRO tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư; kết nối các nhà đầu tư Nhật Bản có năng lực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao quà lưu niệm của tỉnh cho ông Hirano Kennichi - Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO).

Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, sáng nay (11/5), tại Tokyo, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm, làm việc với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO).

Tham gia đoàn Hà Tĩnh còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính, Trần Việt Hà - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Ông Hirano Kennichi - Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tiếp, làm việc với đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu tại buổi làm việc.

JETRO là cơ quan trực thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản; được thành lập năm 1958, có nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động ra nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các hoạt động đầu tư của nước ngoài vào Nhật Bản.

Quang cảnh buổi làm việc.

Hiện JETRO có mạng lưới 76 văn phòng đại diện tại 57 quốc gia, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: tư vấn đầu tư, khảo sát thị trường, tổ chức hội thảo, kết nối doanh nghiệp. Tại Việt Nam, JETRO là đối tác quan trọng trong thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác với thị trường Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đối với Hà Tĩnh, JETRO từng cử đại diện tham dự và phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo JETRO dành cho đoàn công tác Hà Tĩnh; đồng thời nhấn mạnh, chuyến công tác tại Nhật Bản lần này có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng, chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển sâu rộng, Hà Tĩnh mong muốn tranh thủ hiệu quả các cơ hội hợp tác, thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, hiệu quả cao và có sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đánh giá cao vai trò, uy tín và mạng lưới kết nối rộng lớn của JETRO, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định JETRO là cầu nối tin cậy giữa các địa phương Việt Nam với doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Đại biểu đoàn Hà Tĩnh tham dự buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn JETRO tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư; kết nối các nhà đầu tư Nhật Bản có năng lực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để Hà Tĩnh tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, tỉnh luôn coi doanh nghiệp và nhà đầu tư là động lực quan trọng cho sự phát triển; cam kết xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, thuận lợi; chính quyền đồng hành, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình đầu tư và phát triển. Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của Hà Tĩnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hirano Kennichi - Phó Chủ tịch JETRO đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời cho rằng, đây là dịp quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, nhận diện rõ hơn tiềm năng hợp tác giữa Hà Tĩnh với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Hirano Kennichi - Phó Chủ tịch JETRO trao đổi tại buổi làm việc.

Ông Hirano Kennichi cho biết, Việt Nam tiếp tục là điểm đến được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm trong chiến lược mở rộng sản xuất, kinh doanh tại khu vực châu Á. Với vị trí địa kinh tế thuận lợi, hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư, nhất là Khu kinh tế Vũng Áng, cảng biển nước sâu, các khu công nghiệp và định hướng phát triển công nghiệp, logistics, năng lượng, Hà Tĩnh có nhiều điều kiện để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản.

JETRO ghi nhận nỗ lực của Hà Tĩnh trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính, đồng hành với doanh nghiệp. Đề nghị tỉnh tiếp tục cung cấp thông tin cụ thể về quy hoạch, quỹ đất, hạ tầng, nguồn nhân lực, cơ chế hỗ trợ và danh mục dự án ưu tiên để doanh nghiệp Nhật Bản thuận lợi hơn trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch JETRO khẳng định, đơn vị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Hà Tĩnh trong cung cấp thông tin thị trường, kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản có nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam; đồng thời, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, khuyến nghị nhằm giúp tỉnh nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.

Đại biểu đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và JETRO chụp ảnh lưu niệm.

