HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 4 nghị quyết quan trọng

Chiều 26/5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 3 được tổ chức trong thời điểm các cấp, ngành đang tập trung sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; sơ kết 1 năm chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/5/2026 của Bộ Chính trị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp vừa qua; đồng thời tiếp tục rà soát, chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.



Chỉ trong thời gian chưa đầy hai tuần, HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành và phát triển của tỉnh. Điều đó thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự đồng hành của HĐND tỉnh cùng với UBND tỉnh, các cấp, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét các nội dung: điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 của Quỹ Đầu tư phát triển; chủ trương giao UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025. Đây là những nội dung quan trọng, có tác động đến định hướng phát triển, tổ chức không gian, huy động và sử dụng nguồn lực, kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ hồ sơ, báo cáo thẩm tra; phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, bảo đảm các nghị quyết được xem xét, quyết định chặt chẽ, khả thi và phù hợp yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban HĐND tỉnh; tiếp thu, giải trình đầy đủ, rõ ràng các ý kiến của đại biểu; bảo đảm các nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các tờ trình về: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 của Quỹ Đầu tư phát triển; chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, kỳ họp đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan. Tiếp đó, thư ký kỳ họp trình bày các dự thảo nghị quyết, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua.

Danh sách 4 nghị quyết được thông qua 1. Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 2. Nghị quyết thông qua danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2026-2030 của Quỹ Đầu tư phát triển. 3. Nghị quyết thông qua chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3. 4. Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trong thời gian 2 tháng kể từ nhiệm kỳ mới 2026-2031, HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp để kịp thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh. Qua đó cho thấy ngay từ đầu nhiệm kỳ, khối lượng công việc đặt ra rất lớn; nhiều vấn đề cần được rà soát, xem xét và xử lý kịp thời để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan đã chủ động phối hợp, chuẩn bị nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng các kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 4 nghị quyết. Qua thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham gia ý kiến trách nhiệm, sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp và nâng cao chất lượng các nghị quyết được thông qua.

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được thông qua; tập trung rà soát kỹ các điều kiện triển khai; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Đối với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt, tổ chức công bố để triển khai thực hiện. Quá trình triển khai lưu ý tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh. Đồng thời tập trung bố trí nguồn lực, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả quy hoạch sau khi được phê duyệt.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan, HĐND, UBND cấp xã thực hiện tốt Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo đúng nguyên tắc, yêu cầu và lộ trình, thời gian đề ra.

Tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá đúng thực chất tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, rút ra những bài học kinh nghiệm, kiến nghị kịp thời những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để bộ máy tiếp tục vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đề nghị các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi sát tình hình triển khai thực hiện; kịp thời phản ánh những vấn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Thời gian từ nay đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 không còn nhiều (chỉ còn 1 tháng), trong khi khối lượng công việc rất lớn, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp; đánh giá đúng tình hình, đúng thực chất; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp rà soát kỹ hồ sơ, tài liệu; nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, bảo đảm các nội dung trình kỳ họp đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đồng thời tăng cường thảo luận tại tổ đại biểu để kịp thời phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở.

Các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề cử tri quan tâm, những nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.