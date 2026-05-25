Tập trung tuyên truyền kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 25/5, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 6/2026. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đã thông tin các nội dung cốt lõi của Luật Thủ đô năm 2026 vừa được Quốc hội thông qua. Đây là luật mang tính bước ngoặt, tăng cường phân cấp, phân quyền cho TP Hà Nội hầu hết các lĩnh vực nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo động lực, đột phá mới trong giải quyết các điểm nghẽn và tạo thể chế thuận lợi, dẫn đường, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; công tác xây dựng, tổ chức bộ máy công đoàn các cấp sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tình hình chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được thông tin các nội dung về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó, cập nhật các điểm mới liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, điều chỉnh quy trình, thủ tục đăng ký thi phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều chỉnh quy trình, thời gian chấm phúc khảo; tuyển sinh đại học năm 2026 với một số điểm mới như: giới hạn số lượng nguyện vọng; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; giới hạn phương thức xét tuyển; quy định mới về xét học bạ...

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các ban ngành, địa phương tập trung tuyên truyền kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong những tháng đầu năm; chủ động tuyên truyền chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố; lan tỏa mạnh mẽ hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, nhanh chóng đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.