Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Gia đình cụ ông Đặng Văn Viện và cụ bà Bùi Thị Châu là gia đình văn hóa tiêu biểu ở xã Cẩm Lạc.

“Lửa” nhiệt huyết của người đảng viên 77 năm tuổi Đảng

Cụ Đặng Văn Viện năm nay 97 năm tuổi đời, 77 năm tuổi Đảng.

Sinh năm 1929, trong bối cảnh đất nước còn chìm trong ách đô hộ, tuổi thơ của cụ Viện gắn với những tháng ngày cơ cực; cha mất sớm, mẹ một mình tảo tần nuôi bốn anh em khôn lớn. Nhắc lại những năm tháng ấy, giọng cụ Viện chùng xuống: “Những ngày tháng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng mẹ tôi vẫn gồng gánh nuôi con, cho con được đi học chữ để thoát khổ. Những hy sinh, vất vả của mẹ chính là động lực để anh em chúng tôi sống sao cho xứng đáng”.

Từ gian khó, người thanh niên Đặng Văn Viện sớm hun đúc tinh thần yêu nước. Năm 1945, khi mới 16 tuổi, cụ Viện đã tham gia thanh niên cứu quốc, làm liên lạc quân báo ở địa phương. Những năm sau đó, cụ tiếp tục được giao nhiệm vụ thư ký công an xã, thư ký chi bộ. Ban ngày hoạt động cách mạng, ban đêm cụ còn tham gia dạy bình dân học vụ cho trẻ em và người dân trong làng. Bằng những đóng góp tích cực trong phong trào cách mạng ở địa phương, tháng 8/1949, cụ Viện vinh dự được kết nạp vào Đảng tại Chi bộ Đinh Phùng. Cũng từ đây, lý tưởng cách mạng trở thành lẽ sống của người thanh niên tuổi đôi mươi.

Tiếp tục dấn thân trên con đường cách mạng, sau thời gian huấn luyện tân binh, năm 1951, cụ Viện gia nhập Tiểu đoàn 328, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Bình - Trị - Thiên ác liệt. Suốt hơn 27 năm quân ngũ, cụ trải qua cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng trong quân đội. Từ người chiến sĩ, cán bộ kỹ thuật, trợ lý cán bộ đến Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh cũ… ở bất cứ cương vị nào, cụ cũng luôn tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì nhiệm vụ được giao.

Năm 1979, sau gần ba thập kỷ cống hiến trong quân ngũ, cụ Viện trở về quê hương nhưng chưa một ngày thôi trách nhiệm với cộng đồng. Cụ tiếp tục tham gia công tác địa phương, từng đảm nhiệm các vị trí như Bí thư Đảng ủy bộ phận, Trưởng ban Kiểm soát HTX cấp cao Tân Tiến, Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh xã… Với sự thẳng thắn, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm cao, cụ luôn được cán bộ, Nhân dân địa phương tin yêu, kính trọng.

Những người từng công tác cùng cụ vẫn nhớ hình ảnh người cán bộ thẳng thắn, liêm chính và quyết liệt đổi mới. Ông Võ Văn Điển - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Lạc, nay là Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã chia sẻ: “Cụ Viện là người chí công vô tư, thẳng thắn, luôn nói đúng vấn đề, chỉ rõ thực trạng, đấu tranh với tư tưởng bảo thủ, trì trệ trong đội ngũ cán bộ HTX thời bấy giờ. Chính cụ là người đã góp công lớn nhằm cải cách lề lối làm việc, thay đổi nếp nghĩ, cách thức hoạt động của HTX”.

Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là tinh thần trách nhiệm chưa bao giờ nguôi ở người đảng viên lão thành. Từ năm 1998, dù tuổi cao, được miễn sinh hoạt Đảng và công tác đoàn thể, cụ vẫn đều đặn đến dự họp chi bộ và tham gia phong trào. Sau mỗi cuộc họp, cụ vẫn gặp riêng cấp ủy, ban cán sự thôn để góp ý công việc.

Cụ Viện cười hiền: “Tôi già rồi, sức yếu không giúp được nhiều nữa cho tổ chức, nhưng còn đi được thì còn tham gia để động viên anh em, đồng chí, giữ khí thế cho phong trào. Mình là đảng viên, còn sống ngày nào thì còn phải giữ trách nhiệm ngày đó”.

Ông Đặng Văn Thức - Bí thư Chi bộ thôn Đinh Phùng chia sẻ: “Với chúng tôi, cụ Viện là cây cao bóng cả của chi bộ, là tấm gương mẫu mực để thế hệ sau noi theo. Dù tuổi đã cao, chân chậm, tai không còn tinh nhưng cụ vẫn rất minh mẫn, nhớ rõ từng câu chuyện, từng dấu mốc của thôn xóm, của chi bộ qua các thời kỳ. Mỗi lần sinh hoạt, cụ đều góp ý chân tình, hướng dẫn cho cán bộ trẻ cách làm việc, cách sống, cách giữ gìn tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Cụ đã được trao tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương chiến sỹ giải phóng hạng Nhất; Huân chương kháng chiến chống Mỹ; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều giấy khen, kỷ niệm chương. Đầu năm 2027, chi bộ sẽ đề xuất cấp trên xét trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho cụ. Đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của cả chi bộ, địa phương”.

“Gieo” những mùa “quả ngọt” trên quê hương Cẩm Lạc

Tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên ở cụ Viện không chỉ được giữ gìn qua năm tháng mà còn âm thầm lan tỏa trong nếp nhà, trong cách cụ dạy bảo con cháu sống nghĩa tình, gương mẫu và biết cống hiến. Trong căn nhà của cụ Viện và cụ bà Bùi Thị Châu, điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là những tấm bằng khen hay huy hiệu Đảng được trân trọng lưu giữ, mà còn là không khí đầm ấm, nền nếp của một gia đình nhiều thế hệ luôn chan chứa yêu thương.

Tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên ở cụ Viện không chỉ được giữ gìn qua năm tháng mà còn âm thầm lan tỏa trong nếp nhà, trong cách cụ dạy bảo con cháu sống nghĩa tình, gương mẫu và biết cống hiến. Đại gia đình cụ Viện có 8 người con dâu, rể, cùng 28 cháu, chắt. Dù mỗi người một công việc, một nơi sinh sống, nhưng vẫn giữ sự gắn bó, yêu thương nhau như một mạch nguồn bền bỉ. Trong đó, gia đình người con trai thứ 2 là ông Đặng Văn Hùng hiện sinh sống quây quần, hiếu thảo cùng vợ chồng cụ Viện.

Cụ Viện chia sẻ: “Ngày trước khó khăn, để nuôi các con ăn học, tôi ngoài tham gia hoạt động, vợ là giáo viên, hai vợ chồng phải đi hết đồng hoang đến đồng rậm để cày cuốc, làm lụng nuôi con. Lớn lên từ vất vả, tôi càng thấu hiểu và càng động viên các con phải cố gắng học hành, trở thành những người có ích”.

Những lời dạy ấy trở thành hành trang cho các con của cụ trưởng thành. Người làm giáo viên, người công tác ngân hàng, người khoác áo lính, người gắn bó phát triển kinh tế quê nhà… Dẫu nay nhiều người đã nghỉ hưu, nhưng điểm chung trong mỗi người con cụ Viện vẫn là lối sống nền nếp, nghĩa tình và trách nhiệm.

Theo cụ Viện, muốn dạy con cha mẹ phải sống gương mẫu trước, gia đình có hòa thuận thì con cháu mới biết yêu thương, đùm bọc nhau. Cụ Viện càng vui hơn khi gia đình bây giờ có 7 người con, cháu tiếp bước đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ông Đặng Văn Hùng - con trai của cụ Viện chia sẻ: “Điều cha mẹ dạy chúng tôi nhiều nhất không phải là những điều lớn lao, mà là phải sống tử tế, có trách nhiệm với gia đình, làng xóm và tập thể. Từ nhỏ, anh em chúng tôi đã quen nhìn thấy cha mẹ luôn gương mẫu, việc gì có ích cho dân, cho thôn xóm là cha mẹ đều hết lòng tham gia. Chính nếp sống ấy đã ảnh hưởng đến con cháu, để ai cũng tự nhắc mình phải cố gắng”.

Từ nền tảng nếp nhà được cha mẹ vun đắp, ông Đặng Văn Hùng từng tham gia quân ngũ nay trở về quê lập nghiệp. Với sự động viên, định hướng của cha mẹ, ông Hùng xây dựng thành công vườn mẫu cấp tỉnh đầu tiên của thôn Đinh Phùng vào năm 2018; thành lập Hợp tác xã Ổi và sản phẩm nông nghiệp Đinh Phùng; phát triển thành công sản phẩm OCOP 3 sao “Ổi Đinh Phùng” đầu tiên của xã Cẩm Lạc. Không chỉ làm kinh tế cho gia đình, mô hình của ông Hùng còn mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương.

Ông Đặng Văn Thức - Bí thư Chi bộ thôn Đinh Phùng cho biết: “Anh Hùng là hạt nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của thôn. Năm 2018, từ ý tưởng xây dựng “đường cờ cựu chiến binh tự quản” do anh khởi xướng, phong trào đã lan rộng ra toàn xã. Đặc biệt, cũng từ mô hình trồng ổi của gia đình anh Hùng, nhiều hộ dân ở hai thôn Đinh Phùng, Đinh Hồ mạnh dạn phá bỏ vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập. Đến nay, khoảng 80% hộ dân trong thôn xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, 97% gia đình đạt danh hiệu văn hóa”.

Dưới mái nhà nhiều thế hệ ở thôn Đinh Phùng, những giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắt đối với Đảng vẫn đang được các thế hệ trong gia đình cụ Đặng Văn Viện gìn giữ và bồi đắp. "Quả ngọt” của gia đình cụ Viện hôm nay không chỉ hiện hữu trên những khu vườn xanh trái, những mô hình kinh tế hiệu quả, mà còn là sự trưởng thành của các thế hệ con cháu, là tinh thần đoàn kết, hiếu thuận và trách nhiệm với quê hương được tiếp nối, lan tỏa.

Ông Nguyễn Siêu Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Gia đình cụ Viện là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương. Dù tuổi cao, cụ ông, cụ bà vẫn luôn nêu gương, động viên con cháu tham gia các phong trào, đóng góp xây dựng quê hương. Điều đáng quý nhất là tinh thần tiên phong, trách nhiệm của người đảng viên vẫn luôn được cụ giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ. Chính sự gương mẫu ấy đã góp phần vun đắp nên một gia phong đẹp, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong gìn giữ truyền thống văn hóa và xây dựng nét đẹp cộng đồng dân cư”.