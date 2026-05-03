Tiên phong trong thời bình

Đến thôn Hồng Thịnh (xã Lộc Hà) hôm nay, chứng kiến diện mạo khang trang của làng quê ven bãi ngang này, tôi không khỏi bất ngờ. Bởi nhiều năm trước, Hồng Thịnh còn là vùng quê nghèo, đường làng, ngõ thôn chật hẹp.

Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Hồng Thịnh (xã Lộc Hà).

Sự đổi thay ấy đến từ chủ trương xây dựng NTM, từ vai trò của cấp ủy và đặc biệt là dấu ấn của những đảng viên gương mẫu trong chi bộ. Trong đó, ông Trần Văn Lộc (SN 1952) - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Hồng Thịnh là cái tên được người dân nhắc đến với sự trân trọng. Ông vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen đảng viên xuất sắc tiêu biểu 4 năm liền (2021-2025).

Ông Trần Văn Lộc - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Hồng Thịnh (xã Lộc Hà).

Tháng 4/1971, ông Trần Văn Lộc nhập ngũ. Sau 6 tháng huấn luyện tại Đoàn 22 (huyện Hương Sơn cũ), ông tham gia chiến đấu tại Khe Sanh (Quảng Trị). Từ năm 1972-1973, ông cùng đồng đội trải qua nhiều trận đánh ác liệt trên đường 20. Năm 1974, trong khi làm nhiệm vụ mở đường cho các đơn vị vào chiến trường Tây Nguyên, ông bị trúng bom Mỹ, bị thương nặng ở đầu và lưng. Sau hơn 1 tháng điều trị, ông tiếp tục chiến đấu đến ngày đất nước thống nhất.

Con đường được mở rộng từ 3m lên 7m nhờ sự tiên phong hiến đất của ông Trần Văn Lộc.

Cuối năm 1978, ông xuất ngũ trở về địa phương và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại xã Thịnh Lộc cũ. Năm 1988, ông vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ năm 1999-2010, ông giữ các chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hồng Thịnh. Từ năm 2011 đến nay, ông tiếp tục gắn bó với công tác hội, đảm nhận vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn.

Năm 2019, thôn Hồng Thịnh bắt tay xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, với xuất phát điểm thấp, việc vận động người dân hiến đất mở đường gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, ông Trần Văn Lộc đã tiên phong hiến gần 100m2 đất vườn, mở rộng đường từ 3m lên 7m. Không dừng lại ở đó, ông còn vận động con cháu, bà con trong thôn cùng làm theo.

Cựu chiến binh Trần Văn Lộc cùng cán bộ thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hành động ấy là “cú hích”, tạo sự đồng thuận trong người dân. Ông Hoàng Văn Hồng - Bí thư Chi bộ thôn Hồng Thịnh cho hay: “Sự tiên phong của ông Lộc đã gỡ nút thắt quan trọng cho cấp ủy. Không chỉ đảng viên mà bà con cũng thêm tin vào chủ trương của Đảng. Ở đâu khó, chúng tôi lại cùng ông đi vận động. Nhờ vậy, tháng 10/2023, thôn Hồng Thịnh về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Ông Trần Văn Lộc trò chuyện với các cháu.

Ở tuổi 74, ông Lộc vẫn miệt mài với công việc chung. 6 người con của ông đều trưởng thành, tiếp tục noi gương ông cống hiến trên nhiều lĩnh vực. “Đã là đảng viên, là người lính thì dù ở đâu cũng phải nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương” - ông Lộc chia sẻ.

Từ những làng quê ven biển đến những khu dân cư đô thị, phẩm chất người lính năm xưa vẫn lặng lẽ tỏa sáng trong đời sống hôm nay. Rời Lộc Hà, tôi tìm về tổ dân phố La Giang (phường Bắc Hồng Lĩnh), nơi có một người đảng viên - Bí thư chi bộ - CCB đang ngày ngày miệt mài với công việc chung, đó là ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1957).

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Bí thư Chi bộ tổ dân phố La Giang (phường Bắc Hồng Lĩnh).

Gia đình ông Thành có 6 anh em trai thì 4 người từng phục vụ trong quân ngũ. Ông nhập ngũ tháng 3/1975, thuộc Sư đoàn 305. Khi miền Nam giải phóng, ông được điều về Xưởng 46 Hải quân (Hải Phòng). Năm 1978, ông được kết nạp Đảng. Giai đoạn 1980-1983, ông được cử đi học tại Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang, sau đó ở lại giảng dạy, quản lý học viên. Năm 1988-1989, ông tham gia phục vụ, chiến đấu tại quần đảo Trường Sa.

“Tháng 5/1988, tôi tham gia Chiến dịch CQ-88. Sau sự kiện ở đảo Gạc Ma, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền rất cấp bách. Chúng tôi đã thực hiện hàng chục chuyến vận chuyển vật liệu, nhu yếu phẩm ra các đảo Trường Sa, Len Đao, Cô Lin… Giữa biển khơi, nhiều lần chúng tôi phải đối mặt với hiểm nguy” - ông Thành nhớ lại.

Ông Nguyễn Ngọc Thành cùng cán bộ phường Bắc Hồng Lĩnh tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đô thị văn minh.

Năm 1991, ông Thành xuất ngũ trở về địa phương, tiếp tục tham gia công tác xã hội. Tại Quỹ Tín dụng nhân dân Trung Lương, từ năm 1996, ông giữ vai trò kiểm soát viên, sau đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (2004-2022). Trong 26 năm gắn bó, đặc biệt 18 năm đứng đầu đơn vị, ông đã góp phần đưa quỹ phát triển mạnh, từ quy mô nhỏ lẻ lên hàng nghìn thành viên, vốn điều lệ hàng tỷ đồng, hỗ trợ sinh kế cho hàng chục nghìn lượt hộ dân. Đơn vị nhiều lần được nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm 2022 đến nay, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố La Giang. Dưới sự lãnh đạo của ông, khu dân cư không ngừng phát triển. Đến đầu năm 2025, La Giang được UBND thị xã Hồng Lĩnh cũ công nhận tổ dân phố văn minh. Toàn tổ dân phố hiện có 160 hộ, hơn 700 nhân khẩu, chỉ còn 1 hộ nghèo; thu nhập bình quân năm 2025 đạt trên 50 triệu đồng/người, tăng 10 triệu đồng/người so với năm 2022.

Nhiều cựu chiến binh Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực trên "mặt trận" mới, đóng góp xây dựng quê hương. Trong ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Thành và ông Nguyễn Khắc Đồng - Chủ tịch Hội CCB phường Bắc Hồng Lĩnh.

Ông Nguyễn Khắc Đồng - Chủ tịch Hội CCB phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “CCB Nguyễn Ngọc Thành không chỉ là một cán bộ, đảng viên tiêu biểu với nhiều cống hiến mà còn được Nhân dân yêu quý bởi lối sống gần dân, luôn lắng nghe ý kiến bà con để kịp thời điều chỉnh cách làm cho phù hợp. Dù ở môi trường quân đội hay khi trở về đời thường, ông vẫn luôn trách nhiệm trong từng việc làm và tận tâm với cộng đồng. Những việc làm của ông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương trong suốt thời gian qua”.

Một góc phường Bắc Hồng Lĩnh hôm nay.

Ông Trần Văn Lộc và ông Nguyễn Ngọc Thành là hai trong số hàng nghìn cựu chiến binh, đảng viên ở Hà Tĩnh đã đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt và hôm nay vẫn không ngừng cống hiến trên “mặt trận” mới. Họ vẫn luôn miệt mài lao động, góp sức xây dựng quê hương. Trong họ, phẩm chất của người lính Cụ Hồ vẫn âm thầm soi rọi, nhắc bản thân luôn nỗ lực phấn đấu, làm những điều thiết thực cho Tổ quốc và Nhân dân.