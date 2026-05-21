Trang trọng lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương 20/05/2026 19:16 Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ họp thứ 6 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh trước 30/5 20/05/2026 19:11 Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tổ chức kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt 20/05/2026 19:10 Nhận định nhiều nguồn lực đang bị mắc kẹt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nếu không tháo những điểm nghẽn này, sẽ rơi vào tình trạng có nguồn lực nhưng không sử dụng được.

Sôi nổi Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 20/05/2026 19:05 Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh tham gia vòng thi cụm số 3 đã mang đến nhiều phần thi ấn tượng, phản ánh sinh động công tác tuyên truyền trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh 20/05/2026 18:53 Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, cử tri nhiều xã, phường kiến nghị các nội dung về đầu tư hạ tầng thiết yếu cùng những vấn đề liên quan đến đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư 20/05/2026 17:57 Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành nhấn mạnh, việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu đơn vị, địa phương.

Đức Trọng sẽ thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Lâm Đồng 20/05/2026 11:23 UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch xã Đức Trọng đến năm 2050 thành đô thị thông minh và trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Xã Đức Trọng đóng vai trò hạt nhân của 'Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng'.

Hà Tĩnh tăng cường quản lý đấu thầu, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn 20/05/2026 10:26 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị tuân thủ chặt chẽ quy định về chỉ định thầu, chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà thầu để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay 20/05/2026 08:58 Hơn 82 triệu thửa đất vẫn chờ chuẩn hóa dữ liệu. Để tháo gỡ điểm nghẽn, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải lên kế hoạch chi tiết, xử lý nghiêm việc chậm trễ tiến độ.

Làm gì để “vững về chất, mạnh về lượng” trong công đoàn cơ sở? 20/05/2026 05:32 Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Công đoàn Hà Tĩnh đã nỗ lực lớn thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Thành lập chi bộ Đảng trong doanh nghiệp ở phường Nam Hồng Lĩnh 19/05/2026 18:29 Chi bộ Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh trực thuộc Đảng bộ phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có 10 đảng viên tham gia sinh hoạt.

Hà Tĩnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được vinh danh điển hình "học Bác" toàn quốc 19/05/2026 18:23 Với những thành tích xuất sắc, 1 tập thể, 2 cá nhân của Hà Tĩnh vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025

Hà Tĩnh đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu 19/05/2026 17:26 Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tham gia hội thi với 3 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh đạt giải nhì, 1 thí sinh đạt giải ba.

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5 19/05/2026 16:28 Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Không để gián đoạn việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp 19/05/2026 15:24 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Tuổi trẻ góp sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển 19/05/2026 11:03 Với tinh thần “Thanh niên Hà Tĩnh xung kích - tình nguyện - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, hội nghị kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.​

Lãnh đạo tỉnh dâng hương, báo công nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05/2026 09:51 Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội 19/05/2026 09:51 Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới của dân tộc 19/05/2026 08:56 Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm trọng thể 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các địa phương ở Hà Tĩnh mừng sinh nhật Bác bằng những việc làm thiết thực 19/05/2026 06:35 Những ngày tháng 5, khắp các địa phương ở Hà Tĩnh, không khí kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lời Bác vang vọng hôm nay 19/05/2026 05:20 Gần 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, trong ký ức của nhiều người dân, hình ảnh Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu xa của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng vươn lên trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.

Nữ bí thư chi bộ tâm huyết xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp 19/05/2026 05:05 Trách nhiệm, nhiệt tình, chị Phạm Thị Thúy (SN 1987), Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tài Thành Đạt (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) là hạt nhân quan trọng trong việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tư nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai 18/05/2026 22:03 Tối 18/5, tại Quảng trường Long Hưng (thành phố Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 18/05/2026 20:35 Chiều 18/5, tại Tòa án nhân dân Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên ở phường Sông Trí, xã Can Lộc 18/05/2026 17:38 Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Sông Trí và xã Can Lộc (Hà Tĩnh) nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 18/05/2026 16:03 Thực hiện chủ trương phân công, bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, Chánh án TAND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Xúc động những kỷ vật về Bác Hồ tại quê hương của Người 18/05/2026 15:00 Những kỷ vật được lưu giữ tại Khu Di tích Kim Liên (Nghệ An) mang nhiều thông điệp ý nghĩa, giúp du khách hiểu rõ hơn về cuộc đời và những đóng góp, hy sinh cao cả của Bác Hồ và gia đình.

Hà Tĩnh làm việc với Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về đào tạo nhân lực và AI 18/05/2026 14:47 Sáng 18/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI, triển khai giáo dục STEM - AI - Robotics.

Sẵn sàng vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh" 18/05/2026 13:00 Vòng thi cụm hội thi "Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh Hà Tĩnh" năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20-22/5. Thời điểm này, các địa phương và đơn vị tham gia đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho hội thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng.