Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Trang trọng lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn

Tiến Long - Dương Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào.

Chiều 21/5, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức lễ tưởng niệm, bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào được cất bốc trong mùa khô năm nay tại thủ đô Viêng Chăn về nước.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Thả Vi Xay - Máo Xôm Phu, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào).

bqbht_br_anh-1.jpg
Không khí trang nghiêm tại lễ bàn giao và dâng hương các liệt sỹ tại Bộ CHQS thủ đô Viêng Chăn.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại hội trường Bộ CHQS thủ đô Viêng Chăn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo các địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã dành trọn tuổi thanh xuân sát cánh cùng quân đội, nhân dân Lào chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của hai dân tộc.

Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt Nam - Lào, trở thành tài sản vô giá được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, gìn giữ.

bqbht_br_anh-2.jpg
﻿Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm.
bqbht_br_anh-3.jpg
﻿Đồng chí Thả Vi Xay - Máu Xôm Phu, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn dâng hương tưởng niệm.
bqbht_br_anh-4.jpg
Đoàn cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang...
bqbht_br_anh-5.jpg
...và nhân dân thủ đô Viêng Chăn dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ.
bqbht_br_anh-6.jpg
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và thủ đô Viêng Chăn trao biên bản bàn giao hài cốt liệt sỹ.

Theo kế hoạch, sáng 22/5, hài cốt liệt sỹ sẽ được di chuyển từ thủ đô Viêng Chăn về tỉnh Bôlikhămxay, sau đó sẽ đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) để làm lễ truy điệu và an táng.

Tin liên quan

Tags:

#Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Lào

Chủ đề Người có công với cách mạng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, cử tri nhiều xã, phường kiến nghị các nội dung về đầu tư hạ tầng thiết yếu cùng những vấn đề liên quan đến đời sống.
Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Lời Bác vang vọng hôm nay

Lời Bác vang vọng hôm nay

Gần 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, trong ký ức của nhiều người dân, hình ảnh Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu xa của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng vươn lên trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!