Trang trọng lễ bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào.
Chiều 21/5, đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn đã tổ chức lễ tưởng niệm, bàn giao hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào được cất bốc trong mùa khô năm nay tại thủ đô Viêng Chăn về nước.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Thả Vi Xay - Máo Xôm Phu, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào).
Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại hội trường Bộ CHQS thủ đô Viêng Chăn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo các địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã dành trọn tuổi thanh xuân sát cánh cùng quân đội, nhân dân Lào chiến đấu, hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của hai dân tộc.
Sự hy sinh cao cả ấy đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt Nam - Lào, trở thành tài sản vô giá được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, gìn giữ.
Theo kế hoạch, sáng 22/5, hài cốt liệt sỹ sẽ được di chuyển từ thủ đô Viêng Chăn về tỉnh Bôlikhămxay, sau đó sẽ đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) để làm lễ truy điệu và an táng.
