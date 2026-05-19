Gần 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, trong ký ức của nhiều người dân, hình ảnh Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu xa của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng vươn lên trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.

Những ngày tháng 5, khi cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), nhiều cán bộ lão thành và người dân Hà Tĩnh lại bồi hồi nhớ về những kỷ niệm thiêng liêng được gặp Bác. Đó là ngày 15/6/1957, sau hàng chục năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh đạo cách mạng giành độc lập dân tộc và đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi, Bác Hồ lần đầu về thăm Hà Tĩnh. Chuyến thăm chỉ diễn ra trong gần một ngày nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn tỉnh.

Bác Hồ cùng đoàn cán bộ Trung ương về thăm Hà Tĩnh trong ngày 15/6/1957. Ảnh: Tư liệu.

Bà Hoàng Thị Chiện (93 tuổi, trú tổ dân phố 8, phường Thành Sen) - cựu nhân viên cấp dưỡng Ty Công an Hà Tĩnh (giai đoạn 1954-1957) vẫn nhớ như in thời khắc được gặp Bác Hồ. “Chiều hôm trước, chúng tôi chỉ được thông báo sẽ đón đoàn khách Trung ương nên ai cũng thấp thỏm. Đến giữa buổi sáng ngày 15/6, khi Bác Hồ xuất hiện, mọi người đều vỡ òa xúc động. Đó là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi” - bà Chiện nhớ lại.

Bà Hoàng Thị Chiện (trú TDP 8, phường Thành Sen) cùng con cháu xem lại những bức ảnh ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Trong chuyến thăm ấy, Bác đã gặp gỡ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các cụ phụ lão, thiếu nhi… Đặc biệt, Người dành thời gian nói chuyện với đại biểu cán bộ, đảng viên và MTTQ tỉnh. Bác căn dặn Hà Tĩnh phải chú ý sửa sai cho tốt, tăng gia sản xuất, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; đồng thời phải biết kết hợp hài hòa các nhiệm vụ, “đừng làm việc này bỏ việc khác”.

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, Nhân dân Hà Tĩnh trong chuyến thăm vào ngày 15/6/1957. Ảnh: Tư liệu.

Song, điều bà Chiện nhớ nhất lại là câu chuyện nhỏ diễn ra vào buổi trưa hôm ấy tại Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh. “Chúng tôi đang ngồi phía sau nhà thì Bác đến. Mọi người bất ngờ đứng dậy chào. Bác cười hiền rồi bảo: “Các cô chú ngồi xuống”. Bác hỏi: “Có nóng không?”. Ai cũng đáp: “Dạ không ạ!”. Bác lại cười: “Bác thấy nóng đó, ta ra hiên ngồi cho mát”.

Bác Hồ cùng đoàn cán bộ Trung ương thăm cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh vào ngày 15/6/1957. Ảnh: Tư liệu.

"Ra ngoài hiên nhà, Bác lấy trong túi ra một nắm kẹo, chia cho mọi người. Khi đến lượt tôi và một cháu nhỏ thì chỉ còn lại một cái. Bác nhìn tôi rồi hỏi: “Cháu lớn rồi nhỉ?”. Tôi khẽ đáp: “Dạ!”. Sau đó, tôi cầm chiếc kẹo Bác cho, đưa cho cháu nhỏ. Bác nhìn tôi mỉm cười rồi khẽ gật đầu” - bà Chiện xúc động kể.

Bà Hoàng Thị Chiện cùng cán bộ và hội viên phụ nữ phường Thành Sen tham quan, dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Ánh mắt và nụ cười hiền từ của Bác trong khoảnh khắc ấy đã theo bà suốt cuộc đời. Sau lần gặp Bác, bà không ngừng nỗ lực phấn đấu, từ một nhân viên cấp dưỡng trở thành cán bộ phát hành sách của Ty Văn hóa Hà Tĩnh.

Không chỉ dành sự quan tâm đặc biệt trong chuyến về thăm năm 1957, nhiều năm sau, Bác Hồ vẫn luôn dõi theo từng bước chuyển mình của quê hương núi Hồng - sông La. Bà Lê Thị Hiền (trú tổ dân phố Hòa Bình, phường Thành Sen) - nguyên Phó Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Lý Tự Trọng vẫn nhớ như in cuộc gặp Bác ngày 7/6/1966 khi cùng đoàn cán bộ Hà Tĩnh ra miền Bắc tham quan mô hình thâm canh lúa của tỉnh Thái Bình và một số tỉnh khác.

Bà Lê Thị Hiền đã từng được gặp và trò chuyện cùng Bác Hồ năm 1966.

“Buổi gặp diễn ra rất bất ngờ vì không có trong lịch trình. Khi đoàn bước vào hội trường thì đã thấy Bác ngồi đó. Bác hỏi đoàn có bao nhiêu người. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh - Bí thư Tỉnh ủy báo cáo có 41 người. Nghe vậy, Bác nói ngay: “41 người mà chỉ có 4 nữ, chưa được 10%; chỉ có 2 thanh niên, chưa được 5%; sao không có cán bộ công giáo? Lương giáo phải đoàn kết chứ!” - bà Hiền kể.

Đoàn cán bộ Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm cùng Bác trong chuyến tham quan học tập mô hình thâm canh lúa tại tỉnh Thái Bình cũ và một số tỉnh phía Bắc vào ngày 7/6/1966. Trong ảnh: Bà Lê Thị Hiền ngồi hàng đầu, thứ 4 từ trái qua (ảnh NVCC).

Điều khiến mọi người bất ngờ là Bác hiểu rất rõ tình hình Hà Tĩnh lúc bấy giờ. “Bác nói ở Kỳ Anh có mô hình làm cầu đường tốt, ở Đức Thọ có mô hình chăn nuôi, sản xuất tốt. Bác căn dặn không cần đi đâu xa, hãy chăm lo xây dựng những mô hình điển hình ngay tại địa phương mình” - bà Hiền nhớ lại.

Cuối buổi gặp, Bác căn dặn một câu ngắn gọn nhưng trở thành động lực lớn lao với Hà Tĩnh suốt nhiều thập kỷ: “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.

Bà Lê Thị Hiền tự hào cùng con cháu ôn lại kỷ niệm được gặp và trò chuyện với Bác Hồ năm 1966.

Riêng với các đại biểu nữ, Bác ân cần động viên: “Con gái Hà Tĩnh rất giỏi, rất thông minh. Mình là phụ nữ thì giao việc gì cũng phải cố gắng làm cho tốt, chớ đừng “em nỏ, em nỏ…”. Câu nói mộc mạc mang đậm giọng Nghệ Tĩnh của Bác khiến cả hội trường bật cười vui vẻ, nhưng cũng tiếp thêm niềm tin cho chị em phụ nữ Hà Tĩnh như bà Hiền năm ấy.

Những lời căn dặn của Bác Hồ không chỉ theo những người từng được gặp Người đi suốt cuộc đời mà còn trở thành động lực tinh thần to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong từng giai đoạn phát triển.

Phường Thành Sen (Hà Tĩnh) những năm 90. Ảnh chụp từ một trang sách ảnh "Thành Sen trong tôi" của NSNA Sỹ Ngọ.

Sau chuyến tham quan miền Bắc năm 1966, nhiều cán bộ trong đoàn đã trở thành những hạt nhân đổi mới ở các địa phương. Riêng bà Lê Thị Hiền cùng tập thể HTX Nông nghiệp Lý Tự Trọng đã xây dựng đơn vị trở thành điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Bà cũng là người tham mưu xây dựng mô hình nhà trẻ đầu tiên của địa phương để phụ nữ yên tâm lao động sản xuất, được Trung ương biểu dương.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Hà Tĩnh trở thành “tọa độ lửa” của miền Bắc. Khắc ghi lời dạy của Bác, quân và dân toàn tỉnh vừa chiến đấu, vừa sản xuất, chi viện cho tiền tuyến. Hà Tĩnh bắn rơi 267 máy bay, bắn cháy 34 tàu chiến của địch; hàng vạn người con ưu tú lên đường ra chiến trường, góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc.

Hòa bình lập lại, từ một tỉnh nghèo chịu nhiều mất mát sau chiến tranh, Hà Tĩnh từng bước vươn lên mạnh mẽ. Giai đoạn 2011-2015, tỉnh đánh dấu bước phát triển đột phá khi GRDP bình quân đạt khoảng 18%/năm, hình thành trung tâm công nghiệp trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Khu kinh tế Vũng Áng với những công trình, nhà máy hiện đại. Ảnh: P.V

Nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai và biến động kinh tế, Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,4%/năm; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 126.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 88.500 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng. Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng với nhiều dự án lớn được hình thành, đi vào hoạt động như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II; các nhà máy sản xuất pin và ô tô điện…

Công nghiệp Hà Tĩnh ngày càng đa dạng ngành nghề sản xuất.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh đã tập trung cao triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Khép lại năm 2025, tỉnh ghi dấu ấn với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,78%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 12,73%; du lịch tăng 15%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 56.000 tỷ đồng. Hà Tĩnh cũng cơ bản hoàn thành mục tiêu “Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới”, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 2%.

Ngành du lịch có nhiều khởi sắc.

Phát huy thành tựu, nỗ lực khắc phục khó khăn, từ đầu năm 2026 đến nay, KT-XH Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Quý I/2026, GRDP của Hà Tĩnh tăng 12,42% - thuộc nhóm cao nhất cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,16%. Đặc biệt, Hà Tĩnh khẳng định sức bật mạnh mẽ trên bản đồ thu hút đầu tư khi “đón” hơn 412 triệu USD vốn FDI, đứng thứ 6 toàn quốc… Những thành quả ấy của tỉnh nhà là minh chứng sinh động cho hành trình bền bỉ thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Hà Tĩnh phải làm sao cho tình hình nổi bật lên”.

Hà Tĩnh là một trong những tỉnh, thành trên cả nước dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới. Ảnh Đậu Hà

Trên hành trình mới, Hà Tĩnh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 168 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn khoảng 320.000 tỷ đồng...

Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh tại phường Thành Sen.

Từ vùng đất “oằn mình” trong bom đạn, hôm nay, nhiều vùng quê Hà Tĩnh đã khoác lên diện mạo mới với những tuyến đường rộng mở, khu dân cư khang trang, những cánh đồng sản xuất quy mô lớn, các khu công nghiệp hiện đại. Tháng 5 lại về trên những làng quê Hà Tĩnh ngan ngát hương sen, trong ký ức của những người từng được gặp Bác năm xưa, nụ cười hiền từ và những lời căn dặn giản dị của Người vẫn còn nguyên vẹn. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để làm cho “tình hình nổi bật lên” như điều Bác hằng mong muốn.

