Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ tế tiên hiền tại Văn Miếu

(Baohatinh.vn) - Nghi lễ tế tiên hiền và danh nhân văn hóa tại lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện đạo lý “tôn sư trọng đạo”, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Sáng 25/3 (tức ngày 7/2 năm Bính Ngọ), UBND phường Thành Sen long trọng tổ chức tế lễ, dâng hương chư vị tiên hiền khơi nguồn đạo học, danh nhân văn hóa tại Văn Miếu Hà Tĩnh.
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Viện Trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự lễ.
Nghi thức dâng "Văn phòng tứ bảo" (dâng bút, giấy, mực, nghiên), cầu may cho người được tặng chữ tại lễ hội Văn Miếu.
Lễ hội Văn Miếu năm 2026 được tổ chức từ ngày 24/3 - 26/3 (tức ngày 6/2 - 8/2 âm lịch) tại khuôn viên Văn Miếu Hà Tĩnh (tổ dân phố Vĩnh Hoà, phường Thành Sen).
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu thực hiện nghi thức lễ tế.
Lễ hội gồm các hoạt động chính: đêm nghệ thuật chào mừng; lễ rước tế chư vị tiên hiền và các danh nhân; các lễ rước tế của các dòng họ và Nhân dân; lễ bế mạc và trao giải các giải thể thao, trò chơi dân gian. Bên cạnh đó, lễ hội Văn Miếu cũng tổ chức hội thư pháp, hội sách báo xuân, các trò chơi dân gian, vui chơi có thưởng, hội ẩm thực, tham quan vãn cảnh…
Trước khi vào lễ tế chính, lễ hội tiến hành thực hiện nghi thức dâng “Văn phòng tứ bảo” (dâng bút, giấy, mực, nghiên), cầu may cho người được tặng chữ tại lễ hội Văn Miếu.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương trước Thượng điện Di tích Văn Miếu và đánh trống khai lễ.
Trong không gian trang nghiêm trước Thượng điện Di tích Văn Miếu, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo phường Thành Sen và các đại biểu dâng hương, tế lễ các vị tiên hiền khai nguồn đạo học, danh nhân văn hoá tại Văn Miếu Hà Tĩnh. Nghi lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện đạo lý “tôn sư trọng đạo”, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Sau phần tế lễ chính, đại diện các dòng họ, tổ dân phố và Nhân dân địa phương tiếp tục dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân. Không khí lễ hội diễn ra trang nghiêm, thành kính nhưng cũng đầy tự hào, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương Hà Tĩnh.
Trong khuôn khổ lễ hội, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp UBND Thành Sen tổ chức Hội sách, báo, ảnh và tặng 25 suất quà (500 nghìn đồng mỗi suất) cho học sinh nghèo vượt khó và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Hội Nhà báo Hà Tĩnh và phường Thành Sen tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn.
Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: tham quan không gian trưng bày sách báo ảnh, sản phẩm văn hóa Thành Sen; hội thư pháp Thành Sen - cho chữ cầu may; các trò chơi dân gian: kéo co, cờ thẻ; tham quan, mua sắm gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP của địa phương.
Các hoạt động tham quan không gian trưng bày sách báo ảnh, sản phẩm văn hóa Thành Sen; hội thư pháp Thành Sen - cho chữ cầu may; các trò chơi dân gian: kéo co, cờ thẻ... thu hút đông đảo người dân, du khách.
Ngày cuối của lễ hội Văn Miếu (ngày 26/3) sẽ diễn ra các hoạt động: tiếp tục các hoạt động tế lễ của các tổ dân phố và các dòng họ có các vị Đại khoa được khắc tên vào văn bia; tổ chức thi đấu chung kết giải kéo co, giải cờ thẻ; bế mạc lễ hội và trao giải các hoạt động văn hóa, thể thao.
