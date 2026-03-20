Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/3 (tức từ mùng 6 - 9/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc.
Để đảm bảo lễ hội diễn ra tôn nghiêm, trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, đồng thời tạo không gian văn hóa đặc sắc, UBND phường Thành Sen xây dựng kế hoạch bài bản, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động của lễ hội. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen chỉnh trang không gian, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ hội.
Bên cạnh kiến trúc cổ kính, không gian bên trong khuôn viên Văn Miếu - nơi diễn ra các hoạt động của lễ hội cũng được trang trí nhiều màu sắc bắt mắt, ấn tượng. Theo kế hoạch, tại lễ hội Văn Miếu, ngoài phần tế lễ thì còn diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian như: kéo co, cờ thẻ, trưng bày sách báo, thư pháp, cho chữ cầu may...
Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Văn Miếu đã hoàn tất. Theo kế hoạch, lễ hội chính thức diễn ra từ ngày 24/3 (tức 6/2 âm lịch) với các hoạt động đầu tiên là giải cờ thẻ, giải kéo co; tiếp đó, ngày 25/3 dự kiến diễn ra lễ tế tiên hiền, chư thần, danh nhân văn hóa... Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 26/3.
