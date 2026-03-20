Văn hóa - Giải trí

Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Nguyễn Oanh
(Baohatinh.vn) - Lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/3 (tức từ mùng 6 - 9/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc.

Văn Miếu Hà Tĩnh được xây dựng từ năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) ở làng Hoàn, xã Đông Lỗ (nay là tổ dân phố Vĩnh Hoà, phường Thành Sen) trên khuôn viên rộng 5.000m﻿2. Đây là di tích lịch sử - văn hoá nhằm tôn vinh đạo học, thờ phụng các danh nhân văn hoá, bậc hiền tài như: nhà giáo Chu Văn An (1292-1370), Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791), Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-1789), La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp (1723-1804), Đại thi hào Nguyễn Du (1765-1820).
Công trình là niềm tự hào của mỗi người dân Thành Sen nói riêng và Hà Tĩnh nói chung về mảnh đất "địa linh nhân kiệt", có truyền thống hiếu học và tôn vinh, trọng dụng hiền tài.
Trước đây, tại Văn Miếu Hà Tĩnh từng có lễ tế xuân, lễ tế thu và là nơi tổ chức các kỳ thi thời phong kiến. Đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hoá dân gian khác.
Ngày nay, lễ hội diễn ra mỗi năm một lần, vào tháng 2 âm lịch hằng năm. 2026 là năm thứ 5, lễ hội Văn Miếu được phục hồi, trở thành ngày hội lớn của Đảng bộ, Nhân dân phường thành phố Hà Tĩnh (cũ) và phường Thành Sen bây giờ. Năm nay, lễ hội chính thức diễn ra từ ngày 24 - 26/3 (tức là mùng 6 - 9/2 âm lịch).
Để đảm bảo lễ hội diễn ra tôn nghiêm, trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, đồng thời tạo không gian văn hóa đặc sắc, UBND phường Thành Sen xây dựng kế hoạch bài bản, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động của lễ hội. Trong ảnh: Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen chỉnh trang không gian, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ hội.
Không gian lễ hội được chia thành 3 khu vực, trong đó, khuôn viên Văn Miếu là khu vực chính, được chia thành 4 cấp: khu vực tổ chức các trò chơi dân gian; sân khấu; sân chính dùng cho việc tế lễ và khu vực thượng điện, trung điện, hạ điện là nơi bày lễ và nơi hành lễ của các tổ chức, cá nhân.
Bên cạnh kiến trúc cổ kính, không gian bên trong khuôn viên Văn Miếu - nơi diễn ra các hoạt động của lễ hội cũng được trang trí nhiều màu sắc bắt mắt, ấn tượng. Theo kế hoạch, tại lễ hội Văn Miếu, ngoài phần tế lễ thì còn diễn ra nhiều hoạt động văn hoá, trò chơi dân gian như: kéo co, cờ thẻ, trưng bày sách báo, thư pháp, cho chữ cầu may...
Ông Phan Xuân Vỹ - Bí thư Chi bộ TDP Vĩnh Hoà chia sẻ: "Tôi tự hào là người con được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất truyền thống văn hoá, lịch sử. Trên địa bàn TDP có 3 di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh: Điện trung của bà con nhân dân tổ dân phố Vĩnh Hoà, Nhà thờ họ Trương Quang, đặc biệt là Văn Miếu. Hằng năm, tôi cùng liên đoàn cán bộ tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi bà con tham gia vào các hoạt động của lễ hội; động viên các dòng họ tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, giáo dục truyền thống hiếu học cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của quê hương".
Nhiều người dân trên địa bàn phường Thành Sen, nhất là các bạn trẻ ngày càng quan tâm đến lễ hội và xem Văn Miếu là địa chỉ ý nghĩa để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các bậc hiền tài cũng như hướng về cội nguồn truyền thống hiếu học.
Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Văn Miếu đã hoàn tất. Theo kế hoạch, lễ hội chính thức diễn ra từ ngày 24/3 (tức 6/2 âm lịch) với các hoạt động đầu tiên là giải cờ thẻ, giải kéo co; tiếp đó, ngày 25/3 dự kiến diễn ra lễ tế tiên hiền, chư thần, danh nhân văn hóa... Lễ hội sẽ kết thúc vào ngày 26/3.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Mùa xuân này tôi đã có một mùa xanh cho riêng mình. Màu xanh từ ngày xưa gắn kết với hôm nay để bất giác nhận ra, mình chưa từng mất đi điều gì nếu thực sự trong lòng vẫn thấy bình yên…
Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Hoa loa kèn tựa như một khoảng lặng giữa đời sống, là lời nhắc con người ta cần sống chậm lại một chút, để nhận ra những tần số rung động ở quanh mình...
Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Giữa dòng thời gian tàn phai, những mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ thấy vẻ đẹp rực rỡ được đánh thức từ những chồi non.
Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Tháng ba về trong nắng xuân dịu nhẹ, khơi dậy ký ức tuổi thơ, mùa hoa gạo, hoa bưởi và những kỷ niệm quê nhà thân thương, mang đến cảm xúc bâng khuâng, da diết trong lòng người.
Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026 với số lượng kỷ lục 3.428 người, trong đó, Việt Nam có 8 tỷ phú góp mặt với tổng tài sản đạt gần 40 tỷ USD.
Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Một gia đình yên ấm bỗng xáo trộn khi người chú thương binh lẫn trí sống cùng nhà. Câu chuyện giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm về tình thân và lòng bao dung.
Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.
Podcast truyện ngắn: Những chậu hoa giấy

Podcast truyện ngắn: Những chậu hoa giấy

Giữa bối cảnh nông thôn nhiều đổi thay, truyện ngắn “Những chậu hoa giấy” mở ra góc nhìn ấm áp về sự sẻ chia và tình thân, những giá trị vẫn âm thầm nảy nở trong cuộc sống hôm nay.
Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Danh sách mới nhất từ Hurun ghi nhận kỷ lục hơn 4.000 tỷ phú toàn cầu, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu về số lượng và phần lớn doanh nhân giàu có nhờ tự thân lập nghiệp.
Podcast tản văn: Ngày của yêu thương, trân trọng

Podcast tản văn: Ngày của yêu thương, trân trọng

Tháng Ba về mang theo sắc xuân dịu nhẹ và cũng nhắc chúng ta nhớ đến một ngày đặc biệt, đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày để yêu thương được gọi tên và sự trân trọng được bày tỏ.
Phim 'Tài' dễ xem nhưng cũ

Phim 'Tài' dễ xem nhưng cũ

"Tài" có câu chuyện dễ tiếp cận, giàu tính giải trí với nhiều cảnh hành động và yếu tố fan-service. Tuy nhiên, đề tài phim bị cũ, cách kể cũng thiếu sự đột phá.
Podcast tản văn: Khu vườn của bà ngoại

Podcast tản văn: Khu vườn của bà ngoại

Có những ký ức chẳng bao giờ phai nhạt, không phải vì nó lộng lẫy xa hoa, mà bởi nó được dựng xây và vun đắp bởi người thân yêu. Và “Khu vườn của bà ngoại” chính là một không gian như thế.
Podcast truyện ngắn: Giấc mơ Lọ Lem

Podcast truyện ngắn: Giấc mơ Lọ Lem

Truyện ngắn “Giấc mơ Lọ Lem” của tác giả Trần Tú là một cậu chuyện Lọ Lem thời hiện đại về em bé Bếp. Câu chuyện cho các em thấy, điều kỳ diệu sẽ đến nếu ta lượng thiện và tự tin, yêu đời.
Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Khi lòng thành bị thương mại hóa ở chốn tâm linh

Đầu xuân, nhiều người tìm đến các đền, chùa tại Hà Tĩnh để cầu an, cầu phúc. Thế nhưng, khi niềm tin bị khai thác như một loại dịch vụ, tín ngưỡng dần bị đẩy lệch khỏi giá trị ban đầu.