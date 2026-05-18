Hành trình chinh phục học bổng toàn phần New Zealand của nữ sinh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Rời quê nhà Hà Tĩnh từ năm 15 tuổi để theo đuổi giấc mơ lớn, Nguyễn Thị Mai Lê đã trải qua không ít thử thách trước khi chạm tới học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Chính phủ New Zealand trị giá gần 2,3 tỷ đồng.

Bước ngoặt lớn từ quyết định tuổi 15

Nguyễn Thị Mai Lê sinh năm 1999 tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh. Những năm tháng tuổi thơ nơi miền quê còn nhiều khó khăn đã sớm hun đúc trong cô gái nhỏ tinh thần tự lập và ý chí vươn lên.

“Hồi đó, điều kiện tiếp cận thông tin, ngoại ngữ hay các cơ hội phát triển ở quê chưa nhiều như tại các thành phố lớn. Vì vậy, mình luôn chủ động tìm kiếm cơ hội học hỏi, nỗ lực để được tham gia các lớp bồi dưỡng tiếng Anh của trường và địa phương”, Mai Lê nhớ lại.

Nguyễn Thị Mai Lê chinh phục thành công học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Chính phủ New Zealand trị giá gần 2,3 tỷ đồng.

Cũng từ những năm tháng ấy, cô dần nhận ra đâu đó vẫn tồn tại những định kiến rằng, phụ nữ nên chọn một cuộc sống ổn định, an toàn. Chính điều đó đã thôi thúc Mai Lê phải cố gắng đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để chứng minh rằng người trẻ, đặc biệt là các bạn nữ ở vùng quê, hoàn toàn có thể theo đuổi những giấc mơ lớn.

Năm 15 tuổi, Mai Lê quyết định rời gia đình vào Bình Dương (nay thuộc TP Hồ Chí Minh) để sinh sống cùng dì ruột và học tiếp THPT với mục tiêu thi vào Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II. Ở độ tuổi ấy, lựa chọn của Mai Lê là không hề dễ dàng.

Những ngày đầu xa nhà, cô phải tự thích nghi với môi trường sống mới với những khác biệt trong nếp sinh hoạt, giọng nói vùng miền; đồng thời học cách quản lý chi tiêu và vượt qua cảm giác cô đơn khi mỗi năm chỉ gặp bố mẹ vài lần.

“Khoảng thời gian đó giúp mình trưởng thành rất nhanh. Mình học cách tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của bản thân và dần vượt qua sự tự ti”, Mai Lê chia sẻ.

Hành trình xây dựng một “hồ sơ không hoàn hảo”

Ngay từ sớm, Mai Lê đã định hình khá rõ con đường mình muốn theo đuổi, đó là được làm việc trong môi trường quốc tế, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá và tìm hiểu cách các doanh nghiệp xây dựng chiến lược ở quy mô toàn cầu. Chính vì vậy, khi đứng trước lựa chọn ngành học sau khi tốt nghiệp THPT, dù gia đình mong muốn con gái theo nghề giáo để có công việc ổn định, cô vẫn quyết định theo học ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II, xuất phát từ niềm đam mê với kinh tế, khởi nghiệp và khát vọng được làm việc trong môi trường toàn cầu.

Trong những năm đại học, Mai Lê tích cực tham gia các hoạt động học thuật, xã hội và chương trình dành cho sinh viên. Cô từng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp chi hội, cùng đồng đội giành giải Nhì cuộc thi “FTU in me” và giải Nhất hạng mục "Sáng kiến" tại hội nghị mô phỏng ASEAN Youth Leaders Conference.

Mai Lê (thứ hai từ phải sang) tham gia chương trình lãnh đạo trẻ tại Kuala Lumpur, Malaysia﻿ thời sinh viên.

Đặc biệt, hai lần được tài trợ toàn phần sang Malaysia tham gia các chương trình tình nguyện quốc tế và lãnh đạo trẻ về môi trường đã mang đến cho Mai Lê nhiều trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời giúp cô mở rộng góc nhìn về các vấn đề quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, Mai Lê có 4 năm làm việc tại các công ty truyền thông - marketing, tham gia triển khai nhiều chiến dịch cho các thương hiệu lớn như Lifebuoy, Dove, Acecook… Quá trình làm việc thực tế giúp cô nhận ra truyền thông không chỉ là công cụ để bán hàng, mà còn phải tạo ra sự gắn kết cảm xúc với người tiêu dùng và xây dựng niềm tin bền vững theo thời gian. Cũng nhờ theo đuổi mục tiêu này, Mai Lê có cơ hội tham gia nhiều dự án hướng đến cộng đồng và lan tỏa các thông điệp tích cực.

Mai Lê tham chiến dịch Dove đồng hành cùng phụ nữ ung thư vú.

Những trải nghiệm học tập, hoạt động xã hội và quá trình làm việc thực tiễn đã trở thành nền tảng để Mai Lê quyết định ứng tuyển học bổng Manaaki New Zealand Scholarship – chương trình học bổng toàn phần bậc thạc sĩ của Chính phủ New Zealand, hướng tới những cá nhân có kinh nghiệm thực tiễn và mong muốn tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Điều đặc biệt là thời điểm Mai Lê nộp hồ sơ, ngành marketing chưa thuộc nhóm ngành ưu tiên. Bản thân cô cũng không sở hữu một “bảng thành tích hoàn hảo” khi chưa từng thi IELTS hay có nghiên cứu khoa học nổi bật. Tuy nhiên, thay vì cố biến mình thành một ứng viên xuất sắc trên giấy tờ, cô tập trung xây dựng một câu chuyện nhất quán về mục tiêu sử dụng marketing để thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam.

Suốt 9 tháng trải qua 3 vòng tuyển chọn gồm bài luận, kiểm tra năng lực và phỏng vấn, Mai Lê dành gần như toàn bộ tâm huyết cho giấc mơ du học. Và rồi, cô gái quê Hà Tĩnh đã nhận được học bổng toàn phần trị giá gần 2,3 tỷ đồng cùng thư mời học thạc sĩ tại University of Auckland - trường đại học xếp số 1 New Zealand và thuộc top 65 thế giới theo QS Ranking 2025.

“Khoảnh khắc mở email báo đậu, mình gần như vỡ òa. Sau rất nhiều lần tự nghi ngờ bản thân, cuối cùng mình cũng dám tin rằng những nỗ lực của mình là xứng đáng”, Mai Lê nhớ lại.

Thư mời nhập học chương trình thạc sĩ tại University of Auckland được gửi đến Mai Lê.

“Đừng tự giới hạn bản thân”

Cánh cửa du học tại New Zealand - đất nước cách Việt Nam khoảng 10.000 km - đã chính thức mở ra với Mai Lê. Tháng 4/2026, cô nhập học chương trình thạc sĩ, bắt đầu hành trình 15 tháng nghiên cứu chuyên sâu về marketing tại đất nước này.

Mai Lê phát biểu tại hội thảo giao lưu của trường University of Auckland.

Mai Lê cho biết, sau khi hoàn thành chương trình học, cô dự định trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi lĩnh vực truyền thông, đồng thời phát triển các chiến lược marketing gắn với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Bên cạnh công việc chuyên môn, cô cũng mong muốn chia sẻ những trải nghiệm quốc tế của mình với sinh viên ngành truyền thông, giúp các bạn trẻ có thêm góc nhìn rộng mở hơn về nghề nghiệp và xu hướng toàn cầu.

Mai Lê tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa tại New Zealand.

Nhìn lại hành trình đã qua, Mai Lê cho rằng điều khó vượt qua nhất đôi khi không nằm ở hoàn cảnh hay xuất phát điểm, mà là nỗi sợ bản thân chưa đủ giỏi.

“Mình tin các bạn trẻ ở Hà Tĩnh có một điểm rất đặc biệt là sự bền bỉ và tinh thần vượt khó. Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, các bạn hoàn toàn có thể tận dụng thế mạnh của mình để vượt qua rào cản địa lý, tiếp cận kiến thức và những cơ hội ở các môi trường, quốc gia phát triển”, cô chia sẻ.

Mai Lê trong khoảnh khắc đời thường.

Mai Lê cũng nhắn nhủ các bạn trẻ không nên tự giới hạn bản thân bởi định kiến xã hội hay sự hoài nghi của chính mình.

“Số đông thường có xu hướng tán dương kết quả hơn quá trình nên đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy tự ti vì phải nỗ lực rất nhiều nhưng chưa đạt được thành công. Những lúc như vậy, hãy tin rằng thử thách xuất hiện bởi mình có khả năng vượt qua nó”, cô nhắn gửi.

