Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Nữ sinh quê Hà Tĩnh giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản

Quỳnh Sơn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trần Thị Vân Anh, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (quê Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành giải đặc biệt tại Kyushu Music Competition 2026.

Với tác phẩm “Song to the Moon”- from Rusalka, (“Khúc ca gửi ánh trăng” – trích từ opera Rusalka), thí sinh Trần Thị Vân Anh, sinh viên năm thứ nhất, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (quê ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), đã xuất sắc giành Giải thưởng Đặc biệt của Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 năm 2026, tại Nhật Bản

va-ok-3.jpg
Trần Thị Vân Anh giành Giải thưởng Đặc biệt tại cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 năm 2026, tại Nhật Bản (Ảnh NVCC)

Từ ngày 21-28/3, tại Kumamoto (Nhật Bản), Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Đây là một cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín, gồm hai nội dung thi chính là nhạc cụ và thanh nhạc. Hội đồng giám khảo là các giáo sư, chuyên gia âm nhạc quốc tế.

Năm nay, đoàn Việt Nam có 10 thí sinh là sinh viên đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham dự ở các bảng thi: Thanh nhạc cổ điển; Thanh nhạc nhạc phim; Piano cổ điển và Piano jazz.

va-2-ok.jpg
Trần Thị Vân Anh nhận giải thưởng tại cuộc thi

Với tác phẩm Song To The Moon (Khúc ca gửi ánh trăng), Trần Thị Vân Anh đã thể hiện được trọn vẹn kỹ năng âm nhạc của mình, cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả cũng như đánh giá cao của ban giám khảo.

Trực tiếp đưa học trò tham dự cuộc thi, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) cho biết: “Tôi thực sự rất tự hào và hãnh diện về học trò của mình cũng như các sinh viên trong Khoa Thanh nhạc đã thể hiện vô cùng xuất sắc trên sân khấu cuộc thi, vượt trội so với đông đảo thí sinh đến từ các quốc gia khác.

Các em rất tài năng và nỗ lực đem vinh quang về cho nước nhà. Khoảnh khắc nghe hai chữ Việt Nam được xướng lên trên sân khấu của một cuộc thi âm nhạc lớn như Kyushu Music Competition thật xúc động và hạnh phúc. Tôi hy vọng với những thành công bước đầu trong chặng đường nghệ thuật này, các em sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành những nghệ sĩ thực thụ”

va-5-ok.jpg
Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn cùng đồng nghiệp và các thí sinh Việt Nam tham dự cuộc thi
bqbht_br_ok-van-anh.jpg
Vân Anh chia sẻ niềm vui với Thạc sĩ Trần Trang. - Giảng viên Khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, người đồng hành với nữ sinh tại cuộc thi ở Nhật Bản

Giải đặc biệt Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 với Vân Anh không chỉ là một dấu mốc quan trọng không chỉ trong hành trình âm nhạc, mà còn là bước trưởng thành của chính bản thân Vân Anh.

Vân Anh chia sẻ: “Điều đặc biệt chính là dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám tin vào những điều mình chưa từng nghĩ tới. Từ một cô gái chỉ chuyên hát dân ca giờ đã được cầm trên tay chiếc cúp danh giá với dòng nhạc Opera tại đấu trường quốc tế. Với Vân Anh là một niềm tự hào lớn. Chuyến đi khép lại, nhưng hành trình âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Vân Anh sẽ luôn ghi nhớ cột mốc này như một động lực để cố gắng hơn nữa, hoàn thiện bản thân hơn nữa trên con đường mình đã chọn.”

va-1-ok.jpg
Vào năm 2023, khi vừa 18 tuổi (Thí sinh nhỏ tuổi nhất) Trần Vân Anh cũng đã xuất sắc giành Giải Nhất của cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023"

Cuộc thi THE 28TH KYUSHU MUSIC COMPETITION thu hút hàng nghìn thí sinh từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Hội đồng giám khảo ở các bảng thi hội tụ những giáo sư uy tín trong lĩnh vực âm nhạc của quốc tế. Hệ thống giải thưởng của cuộc thi ở mỗi môn thi gồm: 1 giải Nhất (giải thưởng lớn nhất của cuộc thi), 1 giải Đặc biệt (giải thưởng của giám khảo), 1 giải Vàng, 2 giải Bạc, 2 giải Đồng và 5 giải Khuyến khích.

Tags:

#Trần Thị Vân Anh #Kyushu Music Competition #âm nhạc quốc tế #Hà Tĩnh #Thanh nhạc #Giải thưởng quốc tế #Nghệ thuật

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.
Podcats truyện ngắn: Mùa xuân biên giới

Truyện ngắn “Mùa Xuân biên giới” của Trần Anh Đức không chỉ tôn vinh lòng dũng cảm của những chiến sĩ quân hàm xanh mà còn khẳng định tình quân dân bền chặt nơi vùng biên cương.
Gửi tâm vào nhánh, gửi ý vào cây

Bonsai không chỉ là thú chơi mà còn là nơi gửi gắm tâm tư, sự kiên nhẫn vào từng dáng, thế. Với người chơi cây cảnh ở Hà Tĩnh, mỗi tác phẩm là một hành trình sáng tạo nghệ thuật.
Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/3 (tức từ mùng 6 - 9/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc.
Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Bảng xếp hạng 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục gọi tên Hà Giang và Hội An, khẳng định sức hút bền bỉ của cảnh quan và văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.
Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...
Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Mùa xuân này tôi đã có một mùa xanh cho riêng mình. Màu xanh từ ngày xưa gắn kết với hôm nay để bất giác nhận ra, mình chưa từng mất đi điều gì nếu thực sự trong lòng vẫn thấy bình yên…
Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Hoa loa kèn tựa như một khoảng lặng giữa đời sống, là lời nhắc con người ta cần sống chậm lại một chút, để nhận ra những tần số rung động ở quanh mình...
Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Giữa dòng thời gian tàn phai, những mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ thấy vẻ đẹp rực rỡ được đánh thức từ những chồi non.
Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Tháng ba về trong nắng xuân dịu nhẹ, khơi dậy ký ức tuổi thơ, mùa hoa gạo, hoa bưởi và những kỷ niệm quê nhà thân thương, mang đến cảm xúc bâng khuâng, da diết trong lòng người.
Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026 với số lượng kỷ lục 3.428 người, trong đó, Việt Nam có 8 tỷ phú góp mặt với tổng tài sản đạt gần 40 tỷ USD.