Nữ sinh quê Hà Tĩnh giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản

Với tác phẩm “Song to the Moon”- from Rusalka, (“Khúc ca gửi ánh trăng” – trích từ opera Rusalka), thí sinh Trần Thị Vân Anh, sinh viên năm thứ nhất, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (quê ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), đã xuất sắc giành Giải thưởng Đặc biệt của Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 năm 2026, tại Nhật Bản

Từ ngày 21-28/3, tại Kumamoto (Nhật Bản), Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Đây là một cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín, gồm hai nội dung thi chính là nhạc cụ và thanh nhạc. Hội đồng giám khảo là các giáo sư, chuyên gia âm nhạc quốc tế.

Năm nay, đoàn Việt Nam có 10 thí sinh là sinh viên đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tham dự ở các bảng thi: Thanh nhạc cổ điển; Thanh nhạc nhạc phim; Piano cổ điển và Piano jazz.

Với tác phẩm Song To The Moon (Khúc ca gửi ánh trăng), Trần Thị Vân Anh đã thể hiện được trọn vẹn kỹ năng âm nhạc của mình, cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả cũng như đánh giá cao của ban giám khảo.

Trực tiếp đưa học trò tham dự cuộc thi, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) cho biết: “Tôi thực sự rất tự hào và hãnh diện về học trò của mình cũng như các sinh viên trong Khoa Thanh nhạc đã thể hiện vô cùng xuất sắc trên sân khấu cuộc thi, vượt trội so với đông đảo thí sinh đến từ các quốc gia khác.

Các em rất tài năng và nỗ lực đem vinh quang về cho nước nhà. Khoảnh khắc nghe hai chữ Việt Nam được xướng lên trên sân khấu của một cuộc thi âm nhạc lớn như Kyushu Music Competition thật xúc động và hạnh phúc. Tôi hy vọng với những thành công bước đầu trong chặng đường nghệ thuật này, các em sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành những nghệ sĩ thực thụ”

Vân Anh chia sẻ niềm vui với Thạc sĩ Trần Trang. - Giảng viên Khoa Piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, người đồng hành với nữ sinh tại cuộc thi ở Nhật Bản

Giải đặc biệt Cuộc thi âm nhạc Kyushu Music Competition lần thứ 28 với Vân Anh không chỉ là một dấu mốc quan trọng không chỉ trong hành trình âm nhạc, mà còn là bước trưởng thành của chính bản thân Vân Anh.

Vân Anh chia sẻ: “Điều đặc biệt chính là dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám tin vào những điều mình chưa từng nghĩ tới. Từ một cô gái chỉ chuyên hát dân ca giờ đã được cầm trên tay chiếc cúp danh giá với dòng nhạc Opera tại đấu trường quốc tế. Với Vân Anh là một niềm tự hào lớn. Chuyến đi khép lại, nhưng hành trình âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Vân Anh sẽ luôn ghi nhớ cột mốc này như một động lực để cố gắng hơn nữa, hoàn thiện bản thân hơn nữa trên con đường mình đã chọn.”

Vào năm 2023, khi vừa 18 tuổi (Thí sinh nhỏ tuổi nhất) Trần Vân Anh cũng đã xuất sắc giành Giải Nhất của cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2023"