Nữ bí thư chi bộ tâm huyết xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Chị Thúy (người thứ 3 trái sang) cùng các đồng nghiệp trao đổi nhiệm vụ.

Chị Phạm Thị Thúy từng là cán bộ bán chuyên trách cấp xã. Năm 2020, chị chuyển công tác sang làm kế toán tại Phòng khám Đa khoa Hồng Hoàng, thuộc Công ty TNHH Tài Thành Đạt.

Trong quá trình làm việc, chị Thúy nhận thấy tại doanh nghiệp có khá nhiều đảng viên nhưng chưa có tổ chức Đảng để sinh hoạt tập trung, phần lớn chỉ tham gia tại nơi cư trú. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong doanh nghiệp.

Chị Thúy luôn trăn trở khi bản thân và nhiều đồng chí khác chưa có môi trường sinh hoạt Đảng ngay tại công ty.

Từ thực tế đó, chị mạnh dạn tham mưu Ban Giám đốc công ty, đề xuất đảng bộ cấp trên thành lập chi bộ nhằm tạo hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động vững mạnh.

Năm 2022, Chi bộ Công ty TNHH Tài Thành Đạt được thành lập với 15 đảng viên, chị Thúy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và từ tháng 10/2025 là Bí thư Chi bộ. Phòng khám Đa khoa Hồng Hoàng hiện có hơn 70 lao động, mỗi ngày tiếp nhận thăm khám gần 200 lượt bệnh nhân. Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng việc xây dựng tổ chức Đảng vẫn luôn được chị Thúy kiên trì theo đuổi. Đến nay, chi bộ đã phát triển lên 26 đảng viên, từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp tư nhân.

Chị Thúy hướng dẫn đồng nghiệp cài đặt sổ tay đảng viên điện tử.

Chị Thúy chia sẻ: “Sau khi thành lập tổ chức Đảng, tôi tích cực tham mưu nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, chú trọng công tác phát triển đảng viên”.

Đặc biệt, trong công tác phát triển đảng viên, chị Thúy luôn quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú. Mỗi năm, chi bộ đều xây dựng chỉ tiêu cụ thể và hoàn thành kế hoạch đề ra. Riêng từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp thêm 2 đảng viên mới. Các đảng viên đang phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, chị Thúy đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thu, đảng viên trong chi bộ chia sẻ: “Chị Thúy là người rất trách nhiệm, tâm huyết với công việc. Trong sinh hoạt chi bộ, chị luôn đổi mới nội dung, tạo không khí cởi mở, phát huy tinh thần đoàn kết; trong công việc chuyên môn cũng luôn gương mẫu, tận tụy, được đồng nghiệp tin tưởng. Được sự động viên, dìu dắt của chị, vừa rồi tôi đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Niềm tự hào này khiến tôi có thêm động lực để cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình”.

Chị Phạm Thị Thúy còn là cán bộ chuyên môn năng động, sáng tạo.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác Đảng, chị Phạm Thị Thúy còn là cán bộ chuyên môn năng động, sáng tạo. Với kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kế toán, quản lý, chị đã có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng khám. Tiêu biểu như sáng kiến chuẩn hóa quy trình mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, góp phần giảm sai sót, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý tại đơn vị; sáng kiến trong công tác quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy làm việc…

Trong vai trò Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chị luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Nhiều hoạt động thiết thực được duy trì thường xuyên như tổ chức giao lưu thể thao, tham quan du lịch, thăm hỏi đoàn viên khó khăn, hỗ trợ kịp thời các trường hợp ốm đau, hoạn nạn. Từ tháng 11/2025, mặc dù thôi giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhưng chị Thúy vẫn tích cực tham gia các hoạt động, đồng thời hỗ trợ, truyền đạt kinh nghiệm cho cán bộ công đoàn mới nhận nhiệm vụ.

Một buổi sinh hoạt tại Chi bộ Công ty TNHH Tài Thành Đạt.

Với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ, chị Phạm Thị Thúy nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cán bộ, công nhân viên tiêu biểu; được Liên đoàn Lao động huyện Đức Thọ (cũ) tặng giấy khen… Hiện chị là một trong những cá nhân được đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen.

Bà Đường Thị Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Thọ đánh giá: “Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ Công ty TNHH Tài Thành Đạt luôn duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, trong đó có dấu ấn rất rõ nét của đồng chí Phạm Thị Thúy - Bí thư Chi bộ. Đây là mô hình tiêu biểu cho thấy khi người đứng đầu có tâm huyết, trách nhiệm thì tổ chức Đảng trong doanh nghiệp hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả, tạo sự gắn kết giữa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; đồng thời đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng trên địa bàn xã ngày càng vững mạnh”.