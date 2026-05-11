Đồng chí Nguyễn Bá Long giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Tổng Bí thư Trần Phú - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng 01/05/2026 05:15 Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, sinh ngày 1/5/1904, là người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, niềm tự hào của Đảng và Nhân dân ta.

Tự hào truyền thống - vững bước trong kỷ nguyên mới 30/04/2026 10:00 Chiến thắng vĩ đại - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mãi mãi là biểu tượng rực rỡ của ý chí quật cường, của khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ 30/04/2026 09:25 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ ngày 5-7/5, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, Bộ Ngoại giao cho biết.

“Đường ra trận mùa này đẹp lắm” - một hiện thực không thể đảo ngược 30/04/2026 05:30 Có một thời như thế, không phải trong cổ tích đâu, mà rất thực trên đất nước Việt Nam, một thế hệ đặt Tổ quốc lên trên hết, cao hơn cả sinh mệnh mỗi người. Họ đã sống bằng lý tưởng vô cùng cao cả. Đó là hiện thực vẻ vang, không có gì có thể đảo ngược.

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên 29/04/2026 15:11 Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng 29/04/2026 14:08 Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

18 thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi Bộ CHQS tỉnh năm 2026 29/04/2026 11:33 Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh và các tầng lớp nhân dân về nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực 28/04/2026 19:32 Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh 28/04/2026 18:23 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức từ ngày 25-26/6 28/04/2026 14:48 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát tổng thể đảm bảo kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh diễn ra khoa học, đúng quy định và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4 28/04/2026 14:15 Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở 28/04/2026 11:43 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân 27/04/2026 08:46 Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.

Người dân thành kính tưởng nhớ, tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập 24/04/2026 14:05 Tháng Tư, từng dòng người nối dài tìm về với Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), lặng lẽ dâng hương, gửi trọn niềm tri ân trong dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta 23/04/2026 05:30 Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.

Triển khai toàn diện, thống nhất chương trình hành động về công tác kiểm tra, giám sát 22/04/2026 11:26 Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng yêu cầu UBKT các cấp sớm xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cụ thể, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện.

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung 22/04/2026 09:00 Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 22/04/2026 05:15 54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 21/04/2026 19:38 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng, toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Phát huy truyền thống quê hương hai Tổng Bí thư, khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa 21/04/2026 18:19 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự của một vùng đất giàu truyền thống, là quê hương hai Tổng Bí thư của Đảng, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 21/04/2026 16:23 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập 21/04/2026 15:33 Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV 21/04/2026 13:22 Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 21/04/2026 12:20 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập 21/04/2026 10:01 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng 21/04/2026 07:53 Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh 21/04/2026 05:15 Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 21/04/2026 05:10 Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026) được diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh.

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập 20/04/2026 21:24 Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.