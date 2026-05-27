Cập nhật các quy định mới về pháp luật phục vụ kiểm tra, giám sát của Đảng

Sáng 27/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) tổ chức hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức, quy định mới của pháp luật trong các lĩnh vực và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng. Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nghiêm Xuân Thành chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra có ý nghĩa quan trọng. Thông qua 6 chuyên đề được phổ biến tại hội nghị sẽ góp phần nâng cao năng lực, trình độ, tư duy cho đội ngũ cán bộ, qua đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiêm túc, chủ động tiếp thu, nắm bắt các nội dung mới trên các lĩnh vực để có sự vận dụng hiệu quả trong thực tiễn công tác.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1,5 ngày. Các đại biểu tham gia hội nghị sẽ được đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ KH&CN, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBKT Trung ương trao đổi 6 chuyên đề gồm: Những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác cán bộ; Những vấn đề mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chuyển đổi số và một số phần mềm công tác kiểm tra, giám sát đang triển khai trong ngành Kiểm tra Đảng; Những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; Giám sát các nghị quyết trụ cột của Trung ương và xây dựng hồ sơ địa bàn.