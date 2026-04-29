18 thí sinh tham gia hội thi báo cáo viên giỏi Bộ CHQS tỉnh năm 2026

Đại biểu tham dự hội thi.

Sáng 29/4, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham dự hội thi.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi có 18 thí sinh đại diện cho các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh. Trong thời gian 1 ngày, các thí sinh sẽ thực hiện 3 phần thi, gồm: đề cương tuyên truyền; nhận thức; thuyết trình.

Ngay sau phần khai mạc, các thí sinh đã thực hiện các nội dung thi với tinh thần tự tin, trách nhiệm và quyết tâm cao.

Các thí sinh thực hiện phần thi đề cương tuyên truyền.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đối với Đảng; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Thí sinh thực hiện phần thi nhận thức.