Chính trị

Thí sinh Đảng bộ xã Đức Thịnh giành giải nhất Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cụm số 1

Hà Vân
(Baohatinh.vn) - Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 - cụm thi số 1 đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Ngày 21/5, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026 - cụm thi số 1.

Tham dự có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Tham gia hội thi, 24 thí sinh xuất sắc đến từ cụm số 1 đã trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh đã thể hiện tốt từng phần thi; qua đó cho thấy sự am hiểu toàn diện về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền và phương pháp thuyết trình.

Nhiều phần thi đã bám sát thực tiễn địa phương, đơn vị; nội dung phong phú, thiết thực, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề thực tiễn đặt ra ở cơ sở, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Bích - Đảng bộ xã Thượng Đức trình bày chuyên đề: "Nội dung cốt lõi xây dựng con người văn hóa trong giai đoạn mới".

Trong đó, nội dung một số chuyên đề đã tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025–2030.

Nhiều thí sinh có phương pháp trình bày khoa học, truyền cảm, thuyết phục, khả năng liên hệ thực tiễn sâu sắc; góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khơi dậy quyết tâm đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Thí sinh Phan Thị Kiều Trang - Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

​Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; qua đó góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao năng lực, bản lĩnh, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức hội thi đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi trao giải nhất cho thí sinh Thái Hữu Tới (Đảng bộ xã Đức Thịnh).
Đồng chí Đặng Thị Quỳnh Diệp - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao giải nhì cho các thí sinh: Phan Thị Kiều Trang (Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh) và Nguyễn Trung Kiên (Đảng bộ xã Đan Hải).
Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh trao 4 giải ba cho các thí sinh thuộc Đảng bộ các xã: Sơn Giang, Mai Hoa, Tứ Mỹ, Hương Sơn.
Đồng chí Bùi Quang Hoàn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao 6 giải khuyến khích cho thí sinh thuộc Đảng bộ các xã: Đức Thọ, Thượng Đức, Đức Quang, Sơn Kim 2, Vũ Quang và phường Nam Hồng Lĩnh.

