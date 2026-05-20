Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh trước 30/5

(Baohatinh.vn) - Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.

Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức phiên họp vào chiều ngày 20/5.
Các đồng chí: Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp.

Chiều 20/5, Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức phiên họp thẩm định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các đồng chí: Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có các thành viên hội đồng thẩm định.

Đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo tóm tắt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia; các yếu tố, điều kiện tác động đến phát triển kinh tế tỉnh và những tồn tại, hạn chế cần giải quyết, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức... báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh nêu rõ mục tiêu, chỉ tiêu; các phương hướng phát triển trên các lĩnh vực; giải pháp, dự kiến nguồn lực thực hiện quy hoạch...

GS.TS Nguyễn Văn Đính - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, Ủy viên phản biện quy hoạch phát biểu tại phiên họp.
PGS.TS Trần Trọng Hanh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Ủy viên phản biện quy hoạch phát biểu tại phiên họp.

Về mục tiêu chung, quy hoạch xác lập không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Hà Tĩnh về vị trí địa kinh tế, kinh tế biển, công nghiệp, logistics, nông nghiệp và du lịch. Trên cơ sở đó, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bền vững, xanh và bao trùm; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giữ vững quốc phòng - an ninh và ổn định xã hội trong dài hạn.

Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 được xác định tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 10% trở lên, GRPD bình quân đầu người đạt 180-185 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm…

PGS.TS Phan Lê Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) phát biểu tại phiên họp.
Ông Vũ Hoàng Nam - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch (Bộ Tài chính) phát biểu tại phiên họp.

Về không gian phát triển tỉnh được tổ chức gồm 5 tiểu vùng gồm: vùng kinh tế trung tâm; vùng kinh tế bổ trợ phía Bắc; vùng kinh tế động lực tăng trưởng phía Nam; vùng kinh tế sinh thái - nông nghiệp - lâm nghiệp bền vững; vùng kinh tế biển tổng hợp và bảo tồn sinh thái biển; theo mô hình “1 cực tăng trưởng -1 trung tâm - 3 không gian phát triển”. Hệ thống hành lang kinh tế tỉnh gồm: hành lang động lực ven biển; hành lang kinh tế Đông - Tây; hành lang sinh thái và hành lang liên kết biên giới phía Nam.

TS. Nguyễn Thị Hoa Hồng - chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung góp ý nhiều nội dung quan trọng liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Trong đó phân tích kỹ các định hướng phát triển không gian, hạ tầng, công nghiệp, đô thị; các giải pháp bảo đảm tính đồng bộ, khả thi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và phù hợp với xu thế phát triển mới.

Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định trao đổi một số nội dung tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định ghi nhận báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã được nghiên cứu, xây dựng công phu, nghiêm túc; bám sát thực tiễn phát triển của tỉnh để đánh giá đúng hiện trạng, nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển; đồng thời xem xét kỹ lưỡng tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu kết luận.

Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung.

Đồng chí Phan Thiên Định đề nghị Sở Tài chính, đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến thẩm định của các thành viên hội đồng thẩm định, các chuyên gia phản biện; hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt theo quy định. Bên cạnh đó, hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu bảo đảm phù hợp, đồng bộ nội dung với báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; hoàn thiện các hồ sơ, biên bản cần thiết trình HĐND tỉnh thông qua; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/5/2026.

