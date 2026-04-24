Cán bộ xã xuống tận thôn, vào tận vườn “gỡ nút thắt” từ cơ sở

Thời gian qua, bà Nguyễn Thị Xuân ở thôn 9, xã Phúc Trạch gặp bế tắc vì toàn bộ phần đất rộng hơn 800m2 của gia đình bị bao quanh bởi hàng rào kín. Là con gái của một liệt sỹ, mảnh vườn này của bà Xuân được ông bà nội cho tặng từ nhiều năm trước. Theo bà Xuân trình bày, do chưa làm nhà mà chỉ để trồng cây lâu năm nên gia đình chưa làm ngõ vào. Trước đây, khi đi thăm vườn, bà Xuân thường đi qua trên phần đất của người chú ruột là ông Nguyễn Duy Thịnh.

Cán bộ xã gặp gỡ và nghe bà Xuân trình bày vấn đề vướng mắc.

Khi người chú còn sống, mọi chuyện chưa phát sinh vướng mắc. Nhưng sau khi ông qua đời, việc qua lại trở nên khó khăn. Bà Xuân muốn mở đường nhưng vợ của ông Thịnh không đồng ý. Nhiều lần trao đổi không tìm được tiếng nói chung, bà buộc phải làm đơn gửi chính quyền địa phương, mong được mở lại lối đi hợp pháp để thuận tiện chăm sóc khu vườn.

Lãnh đạo xã Phúc Trạch trao đổi với đại diện các hộ liền kề thửa đất vườn bà Xuân để tìm hiểu, tháo gỡ vướng mắc.

Trong đợt tiếp dân tháng 4 của chính quyền xã vừa qua, bên cạnh tiếp nhận, xử lý các ý kiến, kiến nghị tại hội trường, lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch cùng cán bộ chuyên môn đã trực tiếp xuống hiện trường vườn nhà bà Xuân để kiểm tra. Qua rà soát, trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Xuân và trên bản đồ địa chính đều thể hiện có đường đi vào mảnh vườn, nhưng thực tế hiện trường lại không có đường đi.

Để có cơ sở giải quyết, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch đã giao Phòng Kinh tế phối hợp cùng Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, định vị lại chính xác vị trí lối đi theo hồ sơ pháp lý, làm căn cứ đề xuất phương án giải quyết.

Lãnh đạo xã Phúc Trạch đề nghị các phòng chuyên môn rà soát, định vị lại chính xác vị trí lối đi của vườn bà Xuân theo hồ sơ pháp lý.

Bà Nguyễn Thị Xuân cho hay: “Được chính quyền xuống tận nơi kiểm tra, trao đổi cụ thể nên tôi rất tin tưởng và phấn khởi. Chúng tôi đồng tình với phương án của xã và mong muốn được giải quyết trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hài hòa, đúng quy định”.

Không chỉ riêng trường hợp của bà Xuân, tại thôn 6, một vụ việc khác liên quan đến lối đi cũng được đưa ra trong buổi tiếp công dân tháng 4 này. Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hiền, gia đình ông có phần mộ tổ tiên tại khu vực nghĩa trang Trạng Nẹo, đã tồn tại từ trước năm 1980. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các hộ dân xung quanh đã rào lại để trồng cây, khiến lối đi vào nghĩa trang bị chặn hoàn toàn.

Lối đi vào nghĩa trang của gia đình ông Hiền bị chặn bởi hàng rào thép gai.

Đáng nói, từ vụ việc cụ thể tại nghĩa trang Trạng Nẹo, chính quyền xã Phúc Trạch nhận diện đây không chỉ là vấn đề riêng của một hộ dân mà có tính chất phổ biến. Qua rà soát ban đầu, tại nhiều khu nghĩa trang trên địa bàn cũng có tình trạng lấn chiếm lối đi, sử dụng đất chưa đúng quy hoạch, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng.

Trên cơ sở đó, UBND xã đã chỉ đạo rà soát tổng thể việc quản lý, sử dụng đất nghĩa trang; đồng thời đang xây dựng quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang theo hướng chặt chẽ, phù hợp thực tiễn, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và giữ gìn không gian tâm linh chung.

Theo ông Cao Song Giang – Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Phúc Trạch: "Qua rà soát bước đầu, chúng tôi đang xây dựng phương án tham mưu UBND xã chuyển tất cả các nghĩa trang trên địa bàn cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã quản lý. Về vướng mắc của hộ ông Hiền cũng như các nghĩa trang đang bị lấn chiếm, xã sẽ buộc các hộ liên quan tháo dỡ toàn bộ hàng rào thép gai".

Ông Nguyễn Văn Hiền bày tỏ: “Chăm sóc mộ phần tổ tiên là việc rất thiêng liêng, nên khi được chính quyền quan tâm, trực tiếp kiểm tra và tháo gỡ, gia đình tôi thấy nhẹ lòng. Chúng tôi thống nhất với phương án đưa ra và mong muốn chính quyền xã tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp”.

Từ 1 vụ việc cụ thể, xã Phúc Trạch đang mở rộng kiểm tra, rà soát và xây dựng phương án quản lý nghĩa trang trên địa bàn.

Qua từng vụ việc cụ thể, bước đầu cho thấy việc đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng “trực tiếp, kịp thời, sát cơ sở” không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư mà còn góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền. Từ chỗ tiếp nhận và xử lý thụ động, địa phương đang chuyển sang chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết vấn đề ngay từ nơi phát sinh.

Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch Dương Ngọc Hoàng cho biết: “Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, yêu cầu đặt ra là phải nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở. Qua thực tiễn giải quyết các vụ việc vừa qua cho thấy, khi cán bộ trực tiếp xuống hiện trường, đối thoại với người dân, nhiều vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, hạn chế phát sinh phức tạp. Từ những kết quả bước đầu, UBND xã đã ban hành quy chế về tiếp công dân tại cơ sở, giải quyết vụ việc tại hiện trường. Qua đó, đổi mới phương thức làm việc, đưa chính quyền đến gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; phát huy tinh thần dân chủ tại cơ sở”.

Việc ban hành quy chế nhằm kịp thời giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh ngay tại địa bàn, hạn chế đơn thư vượt cấp; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham mưu, tạo hình ảnh chính quyền thân thiện; đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường tính công khai minh bạch, giải quyết dứt điểm tận gốc các vấn đề của vụ việc, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính, giúp người dân tiết kiệm thời gian, kinh phí. Trong đó, các đối tượng đặc thù (người già, người có công, người khuyết tật, người ốm đau lâu dài) không có điều kiện đi lại sẽ được ưu tiên.