Duy trì nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Sáng 15/4, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4. Cùng tham dự phiên tiếp công dân có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì phiên tiếp công dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại các phiên tiếp công dân kỳ trước, đến nay, có 6 vụ việc đã có báo cáo, trả lời công dân; 1 vụ việc chưa có báo cáo, 1 vụ việc giao theo dõi tiến độ và Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và các đại biểu tham dự phiên tiếp công dân.

Trong kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp định kỳ 8 trường hợp/5 vụ việc; tiếp dân thường xuyên 18 trường hợp/18 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 107 đơn, đã tham mưu UBND tỉnh giao, chuyển 82 đơn, 25 đơn không đủ điều kiện xử lý, lưu hồ sơ vụ việc để theo dõi.

Nội dung đơn nhiều nhất thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng (chiếm 92%). Các đơn vị có nhiều đơn gồm các phường Thành Sen, Sông Trí, Hoành Sơn, phường Bắc Hồng Lĩnh và các xã Can Lộc, Tiên Điền.

Sở, ngành, đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 18/34 vụ việc đúng hạn, còn 16 vụ việc chưa đến kỳ báo cáo. Các xã, phường đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 25/48 vụ việc đúng hạn.

﻿ ﻿ Lãnh đạo UBND xã Kỳ Hoa và UBND xã Mai Phụ báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao xử lý.

Tại phiên tiếp công dân tháng 4, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã tiếp công dân Hồ Sỹ Ý - đại diện cho các hộ dân xã Hồng Lộc kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan tới việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn ở xã Hồng Lộc.

Các công dân xã Hồng Lộc tại phiên tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, quy trình xây dựng nhà máy được triển khai thận trọng, kỹ lưỡng; đảm bảo các yếu tố về quy trình công nghệ, năng lực nhà đầu tư và sự đồng thuận của người dân. Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện để người dân tiếp cận các thông tin toàn diện, đầy đủ khi xây dựng nhà máy; từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người trước chủ trương chung.

Cũng tại phiên tiếp, công dân Hoàng Thị Hằng (TP Huế) đề nghị xem xét lại thời điểm áp dụng trợ cấp tuất đối với bà nội của mình (trú xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) là thân nhân người có công với cách mạng.

Công dân Hoàng Thị Hằng (TP Huế) nêu kiến nghị tại phiên tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu sau khi có kiến nghị bằng văn bản của công dân, Sở Nội vụ tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý, đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi tại phiên tiếp công dân.

Công dân Hà Văn Tuyết đại diện cho các hộ dân tại xã Kỳ Thượng cũng đã trình bày kiến nghị liên quan đến chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng.

Qua nghe kiến nghị của công dân và trả lời của đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành tiến hành soát xét và sớm có trả lời văn bản cho công dân theo đúng quy định.

Công dân Bùi Thị Thanh Thủy (xã Hoành Sơn) trình bày đề nghị các vấn đề liên quan đến đất đai, tạo điều kiện để gia đình bà làm nhà ở.

Tại phiên tiếp dân, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương cũng đã giải trình, làm rõ các kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan tới chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng; việc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp đất đai...

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định giao các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát các quy định để giải quyết theo đúng thẩm quyền; đồng thời sớm có văn bản trả lời cho công dân.

Tại phiên tiếp, các công dân đã đưa ra kiến nghị, phản ánh và được đồng chí chủ trì giao cơ quan chức năng giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, thẩm quyền tiếp tục xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân đúng quy định, thời hạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận phiên tiếp công dân.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho công dân hiểu và nhận thức đầy đủ về các chủ trương của tỉnh, các quy định của pháp luật để nghiêm túc chấp hành và đồng thuận trong quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư; thường xuyên theo dõi tình hình, các kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng thời tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh để kịp thời giải quyết, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.