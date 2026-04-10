Từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn xã Cẩm Lạc có 37 vụ việc tồn đọng, phát sinh cần xử lý. Khối lượng nhiệm vụ lớn, trong khi thời gian tiếp dân định kỳ dẫu đã bố trí đầy đủ vẫn không thể xử lý kịp thời kiến nghị của người dân. Vì vậy, từ 2 tháng nay, UBND xã Cẩm Lạc đã triển khai mô hình “Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà”.

Mô hình "Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà" được xã Cẩm Lạc triển khai để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị từ cơ sở.

Theo đó, sau khi tiếp nhận, rà soát, nhận thấy kiến nghị chính đáng và bức thiết của người dân, thay vì tổ chức tiếp công dân tại trụ sở theo quy trình thông thường, lãnh đạo xã Cẩm Lạc cùng các ban, ngành đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, lắng nghe ý kiến người dân và đưa ra phương án giải quyết.

Mới đây, 16 hộ dân ở thôn Lạc Thọ (xã Cẩm Lạc) kiến nghị UBND xã về khó khăn bởi sau khi họ được giao đất ở có thu tiền nhưng chưa qua đấu giá, gặp khó do hạ tầng chưa hoàn thiện. Người dân kiến nghị địa phương sớm nâng cấp hạ tầng để thuận lợi xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và giao phòng chức năng rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan làm cơ sở tham mưu phương án xử lý. Theo đó, dự kiến việc thi công nâng cấp hạ tầng khu đất người dân kiến nghị sẽ được triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Lãnh đạo xã Cẩm Lạc xuống hiện trường thôn Lạc Thọ để lắng nghe kiến nghị của công dân.

Ông Võ Hữu Minh - đại diện 16 hộ dân ở thôn Lạc Thọ phấn khởi: “Việc chính quyền về tận nơi kiểm tra, giải quyết trực tiếp như vậy giúp người dân chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng và đồng thuận cao.”

Cùng với vụ việc này, trong 2 tháng qua, UBND xã Cẩm Lạc đã tổ chức tiếp dân tại nhà, tại hiện trường. Qua đó đã tiếp nhận 11 nội dung, vụ việc phản ánh, kiến nghị của công dân và đã giải quyết dứt điểm 9 vụ việc...

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Lạc đã phân tích, làm rõ các kiến nghị của người dân.

Ông Hoàng Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho biết: “Thời gian tới, ngoài tiếp công dân định kỳ, UBND xã sẽ tiếp tục bố trí các buổi tiếp dân tại hiện trường, trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung cần thời gian xác minh, xử lý, chính quyền sẽ phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn, bảo đảm tiến độ và trả lời công dân kịp thời, đúng quy định.”

Còn tại xã Kỳ Văn, mô hình “Ngày thứ Bảy về thôn” được UBND xã triển khai từ tháng 10/2025 đến nay và đang phát huy hiệu quả tích cực. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ thủ tục hành chính, từ những ngày về thôn, UBND xã Kỳ Văn còn kịp thời nắm bắt, giải quyết nhiều kiến nghị ngay tại cơ sở.

Cán bộ xã Kỳ Văn tiếp nhận kiến nghị của công dân Trần Văn Thế, thôn Đông Xuân.

Ông Trần Văn Thế, người dân thôn Đông Xuân (xã Kỳ Văn) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi có 2 ha đất rừng sản xuất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc về nguồn gốc đất đai. Sau khi tôi kiến nghị lên xã, UBND xã đã cử đội ngũ cán bộ trực tiếp xuống hiện trường khảo sát, phân tích và làm rõ từng vướng mắc. Đến nay, các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn tất, gia đình tôi rất phấn khởi.”

Cũng với cách làm tương tự nhưng với tên gọi khác, mô hình “Ngày thứ Bảy không hẹn” đã được triển khai ở xã Hà Linh. Từ tháng 10/2025, vào ngày thứ Bảy hàng tuần, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Hà Linh cùng các ban, ngành liên quan trực tiếp xuống cơ sở để lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người dân.

Ông Trần Tuấn Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Linh cho biết: “Từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã đã tiếp nhận 49 đơn thư, phản ánh, kiến nghị với tổng số 49 vụ việc. Thông qua quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư và triển khai hiệu quả mô hình “Ngày thứ Bảy không hẹn”, xã đã giải quyết dứt điểm 39 vụ việc, 10 vụ việc còn lại đang tiếp tục được xem xét, giải quyết theo quy định. Cách làm này được người dân đồng thuận cao và bày tỏ niềm tin rất lớn vào cấp ủy, chính quyền khiến chúng tôi có thêm nhiều động lực để cố gắng”.

Cấp ủy, chính quyền xã Hà Linh trực tiếp về cơ sở để lắng nghe các kiến nghị của công dân.

Đổi mới tiếp công dân bằng việc trực tiếp xuống cơ sở ở nhiều địa phương đang phát huy hiệu quả rõ nét. Đối thoại tại hiện trường giúp xử lý nhanh, minh bạch, hạn chế vướng mắc và khiếu nại vượt cấp. Các mô hình như “Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà”, “Ngày thứ Bảy không hẹn”, “Ngày thứ Bảy về thôn”... đang góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, củng cố niềm tin của người dân, hướng tới nền hành chính phục vụ, gần dân và hiệu quả.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh trao đổi: “Việc đổi mới hình thức tiếp công dân bằng cách trực tiếp xuống cơ sở đã mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình, cách làm phù hợp giúp giải quyết kịp thời vướng mắc, vụ việc ngay từ cơ sở; bảo đảm mọi kiến nghị được tiếp nhận, phân loại, xử lý đúng thẩm quyền, đúng thời hạn; qua đó góp phần giảm tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.”